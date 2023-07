Hallan ‘polvo sospechoso’ en Casa Blanca: ¿Qué era?

La Casa Blanca fue evacuada brevemente el domingo por la noche mientras el presidente Joe Biden estaba en Camp David después de que el Servicio Secreto descubrió polvo sospechoso en un área común del Ala Oeste, y una prueba preliminar mostró que la sustancia era cocaína, dijeron este martes dos funcionarios policiales.

Los agentes del Servicio Secreto estaban haciendo rondas de rutina el domingo cuando encontraron el polvo blanco en un área accesible para grupos de turistas, no en ninguna oficina en particular del Ala Oeste, dijeron los funcionarios, que no estaban autorizados a discutir una investigación en curso y hablaron con The Associated Press bajo condición de anonimato.

El complejo fue evacuado alrededor de las 20:45 horas del domingo, cuando los bomberos y los equipos de emergencia fueron traídos para hacer una prueba rápida, que identificó preliminarmente la cocaína. La Casa Blanca pronto fue reabierta y el polvo fue enviado para más pruebas.

Biden y su familia partieron hacia Camp David el viernes y regresaron a la Casa Blanca este martes.

El Servicio Secreto dijo en un comunicado que la Casa Blanca fue cerrada como medida de precaución mientras los equipos de emergencia investigaban, y que el departamento de bomberos del Distrito de Columbia fue llamado para evaluar y determinar que la sustancia no era peligrosa.

“El artículo fue enviado para una evaluación adicional y está pendiente una investigación sobre la causa y la forma en que ingresó a la Casa Blanca”, dijo el Servicio Secreto.