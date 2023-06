Scooter: Conoce al perrito ganador del Concurso del Perro Más Feo del Mundo 2023

Un perrito llamado Scooter ganó el premio en el concurso al Perro Más Feo del Mundo en 2023, una premiación que se lleva a cabo en Petaluma, California.

El concurso, que ocurre en la Feria Sonoma-Marin, premió al perrito de la raza crestado chino el viernes por la noche.

Los organizadores han explicado que este concurso busca promover la adopción de perros y celebra la imperfección.

Scooter es un perrito de siete años de edad, con la lengua de fuera, patas traseras invertidas y un mohawk grisáseo que fue llevado por su criador a un centro de control animal en Tucson para ser sacrificado; no obstante, fue rescatado y se le encontró un buen hogar para vivir, señaló The New York Times.

La Feria de Sonoma-Marin ha albergado este concurso de “perritos feos” durante casi 50 años como testimonio de que el pedigrí y la raza no definen a las mascotas, apunta en su sitio oficial.

“Los perros de todas las razas y tamaños han ganado nuestros corazones y llenado nuestras vidas de amor incondicional. Este evento de renombre mundial celebra las imperfecciones que hacen que todos los perros sean especiales y únicos”, destaca.

Linda Elmquist y Scooter festejan luego de que ganara el concurso este año. (EFE)

De acuerdo con la ficha compartida por la familia, Scooter fue rescatado por un voluntario de Saving Animals from Euthanasia, quien lo recogió para llevarlo con otras mascotas rescatadas.

“Hoy Scooter no solo sobrevive: prospera. No tiene idea que es diferente a cualquier otro perro. Su discapacidad no le ha impedido una vida de movilidad en sus dos patas delanteras, balanceándose de un lado a otro, se enfrenta a obstáculos cotidianos (piedras, escaleras) y luego arroja su espalda al cielo (...) Scooter ha podido recibir terapia y un nuevo carrito”, se lee en su ficha.

El pequeño ganador recibió un trofeo y un premio de mil 500 dólares.

En el concurso participaron ocho perritos de diferentes razas y edades. Entre ellos estuvieron Harold Bartholomew, un chihuahua de 16 años, y Prince Hoffman, un perro mestizo de cuatro años que proviene de una camada mezcla de Chow Chow, American Pit bull Terrier, Shar-Pei, Rottweiler y German Sheperd.

Harold Bartholomew y Prince Hoffman estuvieron en el concurso. (EFE)

Así como Wild Thing, un pekinés de siete años, y Jinny Lu, una pug de dos años y medio.

Wild Thing y Jinny Lu son otros perritos que participaron. (EFE)

La Feria de Sonoma-Marin ha aclarado que este concurso anual del Perro Más Feo del Mundo no busca burlarse de los perros considerados ‘feos’, sino divertirse con ellos y mostrar a las personas alrededor del planeta que estos caninos peculiares son hermosos.

Con información de EFE y de la Feria Sonoma-Marin.