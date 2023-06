Rescate contrarreloj: Le quedan pocas horas de oxígeno a submarino que dio tour al Titanic

Equipos de rescate en una zona remota del Océano Atlántico trabajaban a contrarreloj para localizar a un sumergible que llevaba a cinco personas en una misión para documentar los restos del Titanic, un emblemático transatlántico que se hundió hace más de un siglo.

El sumergible de fibra de carbono, llamado Titan y que formaba parte de una misión de OceanGate Expeditions, llevaba un piloto, un reconocido aventurero británico, dos miembros de una importante familia de empresarios paquistaníes y a un experto en el Titanic.

Las autoridades reportaron su desaparición el domingo por la noche unos 700 kilómetros al sur de San Juan, en Terranova, Canadá, según el Centro Conjunto de Coordinación de Rescate en Halifax, Nueva Escocia.

Cada minuto que pasaba aumentaba el peligro para la tripulación del submarino Titan. El sumergible tenía oxígeno para 96 horas cuando entró en el agua en torno a las 6 de la mañana del domingo, según David Concannon, asesor de OceanGate.

El contacto con el submarino ‘Titan’ se perdió pocos minutos después de la inmersión

“Es una zona remota, y es un desafío llevar a cabo una búsqueda en esa zona remota”, comentó el contralmirante John Mauger, comandante de la Guardia Costera de Estados Unidos, que también buscaba al Titan.

El rompehielos canadiense de investigación Polar Prince, que servía de barco de apoyo del Titan, habría perdido el contacto con la nave en torno a una hora y 45 minutos después de su inmersión.

El Polar Prince seguiría haciendo búsquedas de superficie durante la noche, y una aeronave de vigilancia Boeing P-8 Poseidon reanudaría las operaciones de búsqueda por la mañana, según indicaron los guardacostas estadounidenses en Twitter. También dos aeronaves Lockheed C-130 Hercules habían sobrevolado la zona.

El ejército canadiense dejó caer boyas con sonar para escuchar posibles sonidos del Titan. Datos de satélite de MarineTraffic.com analizados por The Associated Press mostraban al Polar Prince unos 690 kilómetros al sureste de San Juan el martes por la mañana.

También se encontraba cerca el Deep Energy, un buque para colocar cables con bandera de Bahamas y que probablemente asistía en la búsqueda de superficie.

En un correo electrónico enviado a The Associated Press, Concannon dijo que él iba a formar parte de la expedición, pero no pudo ir.

Añadió que las autoridades están trabajando para llevar lo más pronto posible al lugar un vehículo operado por control remoto que puede alcanzar una profundidad de 6 kilómetros.

Las expediciones de OceanGate al sitio del naufragio del Titanic incluyen a arqueólogos y biólogos marinos.

La compañía también lleva a personas que pagan para realizar el viaje. Conocidos como “especialistas de misión”, se turnan para operar equipo de sonar y realizar otras tareas a bordo del sumergible para cinco personas.

La Guardia Costera dijo en la nave iba un piloto y cuatro especialistas de misión para estudiar al Titanic. Sin embargo, el sitio web de OceanGate sugería que la quinta persona a bordo podría ser un “experto de contenido” que orienta a los clientes de pago.