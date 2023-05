Techo de deuda en EU: Llega el día clave para Joe Biden

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el líder de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, se reunirán este lunes, nuevamente, para buscar un acuerdo de último momento sobre el techo de la deuda, luego que ambos intercambiaron públicamente acusaciones mutuas de intransigencia.

A bordo del Air Force One a su regreso de la cumbre del G7 en Hiroshima, Japón, Biden llamó telefónicamente a McCarthy en la capital de la Unión Americana, en lo que fue descrito por el líder camaral como un diálogo “productivo”, a menos de dos semanas del plazo fijado por el Departamento del Tesoro.

Sin embargo, antes de dejar la cumbre, el presidente estadounidense dijo en la rueda de prensa final del evento que las exigencias de los republicanos de recortar el gasto público como condición para negociar un aumento del techo de endeudamiento eran “francamente inaceptables”.

“Es hora de que el otro lado se mueva de sus posiciones extremas”, sostuvo Biden.

El inquilino de la Casa Blanca agregó que ha hecho su parte para intentar subir el techo de deuda y que el gobierno estadounidense pueda seguir pagando sus facturas.

El proyecto de ley aprobado por los republicanos fija un tope de 1.47 billones de dólares en 2024 para gasto discrecional, que incluye el presupuesto de defensa y salarios militares, además de ayuda para estudiantes e inquilinos de bajos ingresos e investigación contra el cáncer, entre otros.

En respuesta a los comentarios de Biden, McCarthy acusó al mandatario de haber sido rehén del ala más izquierdista del Partido Demócrata.

“El presidente realmente cambió justo después de que el ala socialista más progresista del partido se levantara y dijera que quiere gastar más dinero. Ahora está trayendo algo a la mesa que todos dijeron que estaba fuera de la mesa”, declaró en entrevista con la cadena Fox News.

“Parece como si quisiera más una declaración de insolvencia que un trato”, puntualizó.

Por otra parte, la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, reconfirmó el plazo fatal del 1 de junio para acordar la elevación del techo de la deuda y advirtió que, de lo contrario, el Tesoro deberá evaluar “difíciles opciones” para dejar de pagar a algunos acreedores.

“Indiqué en mi última carta al Congreso que esperamos no poder pagar todas nuestras facturas a principios de junio y, posiblemente, tan pronto como el 1 de junio, continuaré actualizando al Congreso, pero ciertamente no he cambiado mi evaluación, así que creo que esa es una fecha límite difícil”, declaró en el programa Meet The Press de NBC.

Las negociaciones entre la Casa Blanca y los republicanos se suspendieron durante varios días, pero se reanudaron tras la llamada entre Biden y McCarthy a nivel técnico ayer por la tarde y este lunes con el encuentro en la Casa Blanca.