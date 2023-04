Aborto en EU: Restricción de mifepristona borra años de progreso en salud reproductiva

El último movimiento en la lucha por la píldora abortiva borra años de progreso en el aumento del acceso a la droga en Estados Unidos, y el líder del organismo médico más grande del país lo calificó como un “paso atrás profundamente peligroso”.

Un tribunal federal de apelaciones dijo el miércoles por la noche que la píldora abortiva, la mifepristona, podría permanecer en el mercado mientras la administración de Biden lucha contra el fallo de un juez de Texas de que la aprobación de la droga hace más de dos décadas no es válida. Pero las reglas bajo las cuales la corte de apelaciones dijo que la píldora abortiva puede continuar vendiéndose tienen siete años de antigüedad y no están en línea con las últimas investigaciones médicas. Eso no es por accidente.

“La corte de apelaciones elevó la pseudociencia especulativa sobre los datos y la evidencia, revirtiendo arbitrariamente el acceso a un medicamento seguro y efectivo y dejando a millones de mujeres sin un medicamento crítico para el cuidado de la salud reproductiva”, dijo Jack Resneck Jr., presidente de la Asociación Médica Estadounidense.

Los jueces y legisladores no deberían “ignorar el peso sustancial de la evidencia científica de cientos de estudios y millones de pacientes que confirman la seguridad y eficacia de la mifepristona, que se ha utilizado durante décadas tanto en el aborto con medicamentos como en el manejo del aborto espontáneo”, dijo Resneck.

La corte de apelaciones está siguiendo un libro de jugadas que otros estados conservadores han usado para mantener la píldora abortiva fuera del alcance: poner restricciones obsoletas en la droga hace que sea más difícil para las personas obtenerla.

“Los pacientes serán los más afectados por toda esta fanfarronería política”, dijo Ushma Upadhyay, profesora y científica de salud pública de la Universidad de California en San Francisco. “Estas son las vidas de las personas y es como si ni siquiera se dieran cuenta de que están cambiando las trayectorias del curso de vida de miles de personas embarazadas en todo el país”.

Mifepristona ‘bajo llave y cadena’ en EU

Antes de que Roe vs. Wade fuera anulado el año pasado, más de la mitad de todos los abortos en los Estados Unidos se hacían con píldoras. Pero muchos estados, en un esfuerzo por limitar el aborto, tenían sus propias leyes que regían el uso de la píldora que eran incluso más onerosas que las que exigía el gobierno de los Estados Unidos. Ahora, la corte federal de apelaciones dice que la píldora solo se puede vender bajo restricciones que la Administración de Drogas y Alimentos (FDA, por su sigla en inglés) consideró innecesarias hace varios años.

“Todavía están vigentes, ignorando más de dos décadas de datos que se han recopilado, evidencia que se ha recopilado sobre el uso en el mundo real, y simplemente volviendo a poner la mifepristona bajo llave”, dijo Kirsten Moore, directora de la Ampliación del Proyecto de Acceso al Aborto con Medicamentos.

La píldora abortiva, la mifepristona, ha tenido una larga historia de estar estrictamente controlada por el gobierno de los Estados Unidos. Su aprobación en 2000 vino con estrictas normas de seguridad: solo se permitía recetarla durante las primeras siete semanas de embarazo por un médico que pudiera realizar un aborto quirúrgico y la paciente necesitaba tomar la píldora en el consultorio del proveedor. La FDA también exigió al fabricante que realizara estudios de seguridad de seguimiento adicionales, según una carta que describe las condiciones de la aprobación original de la mifepristona.

En 2007, se aprobó una ley que amplió la autoridad de gestión de riesgos de la FDA, autorizando a la agencia a crear un programa que ahora se llama Estrategia de Evaluación y Mitigación de Riesgos, o REMS. Fue diseñado para garantizar que ciertos medicamentos que conllevaban mayores riesgos se dispensaran en condiciones más estrictas para que las personas que no deberían tomar los medicamentos no los obtuvieran. Las drogas como los antipsicóticos y los opiáceos estaban sujetas a las reglas. Unos años más tarde, la agencia impuso lo que se conoce como “REMS” a la mifepristona, que vende Danco Laboratories, codificando las restricciones sobre la droga.

Los expertos médicos dicen que los datos han demostrado que el medicamento es seguro, lo que hace innecesario el REMS. Un artículo de 2013 que revisó los datos de aborto de 45 mil mujeres mostró que solo el 0.3 por ciento de las pacientes que tomaron la píldora terminaron hospitalizadas, por ejemplo. Después de revisar alrededor de 15 años de datos de seguridad y hacer su propia evaluación de cuatro años de las restricciones sobre la píldora abortiva, la agencia revisó sus reglas en 2016.

Desde entonces, hasta el fallo de la corte de apelaciones esta semana, la FDA ha permitido que el medicamento se use durante las 10 semanas de embarazo en lugar de las siete.

Cambios recientes en medicamentos para abortar

Otras restricciones también han cambiado desde 2016. Durante los primeros días de la pandemia de COVID, cuando las personas evitaban las citas médicas en persona de cualquier tipo, la FDA eliminó temporalmente el requisito de que las personas fueran al consultorio de un médico para recoger la píldora en respuesta a una demanda de una importante organización médica. La administración de Trump luchó rápidamente contra la agencia por eso y, al final, la Corte Suprema se puso del lado de Trump e impidió que se ordenaran píldoras por correo.

El presidente Joe Biden, en 2021, finalmente ordenó a la FDA que permitiera el pedido de píldoras por correo. Casi nueve de cada 10 estadounidenses vivían en un condado sin una clínica de aborto en ese momento.

Más tarde ese año, en respuesta a una demanda diferente, la FDA eliminó de forma permanente el requisito de dispensación en persona, pero dejó otras restricciones, como exigir a los pacientes que firmen un formulario de acuerdo y permitir recetas solo de proveedores de atención médica certificados, reglas que no son necesarias para muchas otras drogas. La ACLU dijo que las reglas restantes son un “obstáculo innecesario que impide que muchos pacientes accedan a este medicamento de sus propios proveedores de atención médica calificados”.

La agencia se había enfrentado durante años a la presión de organismos médicos y grupos de defensa para aflojar las restricciones sobre la píldora abortiva. La Asociación Médica Estadounidense, el Colegio Estadounidense de Obstetras y Ginecólogos y la Academia Estadounidense de Médicos de Familia han pedido repetidamente a la FDA que elimine los requisitos de seguridad. Incluso el propio comisionado de la FDA que supervisó la agencia cuando se aprobó la píldora argumentó que se debería eliminar el REMS de la mifepristona. En un artículo de opinión del New England Journal of Medicine de 2019 que coescribió, Jane Henney dijo que “la evidencia disponible hoy indica que las restricciones actuales son demasiado prescriptivas”.

A principios de este año, la FDA finalmente permitió que la píldora se dispensara en farmacias minoristas por primera vez en sus 23 años en el mercado. Walgreens Boots Alliance, CVS Health y Rite Aid han dicho que pasarán por el proceso de certificación para surtir recetas de píldoras abortivas en los estados donde es legal. Las cadenas ya han sido blanco de manifestantes contra el aborto.

Incluso con este nuevo cambio, la FDA agregó una nueva regla: las farmacias deben certificarse antes de poder dispensar el medicamento, una restricción que se aplica a 57 medicamentos. La agencia actualmente regula más de 20 mil medicamentos recetados.