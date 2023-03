Jair Bolsonaro planea volver a Brasil en marzo

El ex presidente brasileño Jair Bolsonaro dijo que tiene la intención de regresar este mes a Brasil, donde enfrenta múltiples investigaciones, informó NBC News.

Bolsonaro, quien viajó a Estados Unidos después de perder las elecciones presidenciales del año pasado y solicitó una visa de seis meses el 30 de enero, hizo el comentario en una entrevista mientras asistía a la Conferencia de Acción Política Conservadora en las afueras de Washington, según NBC.

Anteriormente mencionó las fechas de regreso que expiraron, diciéndole a CNN Brasil en un momento que planeaba regresar a fines de enero. También le dijo a su abogado, Marcelo Bessa, que puede posponer su regreso hasta abril, informó O Globo. No mencionó una fecha de regreso durante un discurso que dio a CPAC el sábado.

Bolsonaro está bajo investigación en múltiples frentes, incluida su presunta participación en los disturbios del 8 de enero contra Brasilia, la capital, por partidarios que se negaron a aceptar su derrota electoral ante Luiz Inácio Lula da Silva.

El ex presidente negó la responsabilidad del ataque, diciendo que ya no era presidente y que estaba fuera del país y que sus partidarios no respaldarían tales eventos, según NBC. No hay cargos formales en su contra por los disturbios.

Los casos que involucran al expresidente también incluyen denuncias de planear un golpe de Estado con ciertos de sus allegados, algunos de los cuales han sido arrestados, y sus acusaciones no probadas sobre la integridad del sistema de voto electrónico de Brasil en un evento con embajadores extranjeros.

La administración de Lula da Silva quiere que el expresidente Jair Bolsonaro comparezca ante los tribunales brasileños en los próximos meses y está considerando opciones para obligarlo a regresar al país si no vuelve voluntariamente a finales de marzo, según un alto asesor del líder de izquierda.

Es poco probable que Bolsonaro, quien ha estado de vacaciones en Florida desde antes del final de su mandato en 2022, sea arrestado a su regreso a Brasil, dijo el asesor, quien solicitó el anonimato.