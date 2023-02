¿Y qué pasó con el pueblo de Ohio en donde chocó el tren tóxico?

Tres semanas después de que un tren de Norfolk Southern Corp. chocó y se incendió en East Palestine, Ohio, liberando sustancias químicas peligrosas al aire y al agua, los residentes de la ciudad tienen más preguntas que respuestas.

Sobre el terreno en el este de Palestina, una ciudad de menos de cinco mil habitantes cerca de la frontera entre Ohio y Pensilvania, el sentimiento que inunda el ambiente es el limbo. Si bien algunos residentes han regresado a sus hogares, otros se mantienen alejados.

Mientras algunos negocios ya reabrieron, otros permanecen cerrados. Los funcionarios estatales y federales que han realizado muestreos ambientales aseguran que el aire es seguro para respirar y el agua para beber, pero muchos aún se muestran escépticos. Algunos habitantes de la zona se preocupan por la exposición a sustancias químicas tóxicas tras el descarrilamiento del tren. Cuatro residentes le dijeron a Bloomberg Green que ellos o sus familiares informaron haber sentido síntomas que iban desde tos hasta náuseas y dolores de cabeza.

“¿Cómo puede estar bien?”, cuestiona Joy Masher, quien cerró su florería Flowers Straight From The Heart en la semana previa al Día de San Valentín. “La compañía debería dar la cara. Todos sus funcionarios deberían estar en la ciudad para que todos puedan hablar con ellos y no están”.

El 16 de febrero pasado, el director ejecutivo de Norfolk Southern, Alan Shaw, publicó una carta abierta sobre el accidente de tren.

“No nos iremos, Palestina Oriental”. La empresa se comprometió a pagar la limpieza del accidente; también estableció un fondo comunitario de un millón de dólares para un nuevo enlace comunitario y 4.19 millones de dólares para ayudar a las familias, según Michael Pucci, portavoz de Norfolk Southern. Como parte de una orden de limpieza de la Agencia de Protección Ambiental, Norfolk Southern tendrá que “asistir y participar en reuniones públicas a pedido de la EPA y publicar información en línea”.

¿Por qué los habitantes de Palestina están desconfiando?

La ansiedad en el este de Palestina se ha visto agravada por una respuesta de emergencia plagada de pasos en falso. Al principio, las teorías de conspiración y la información errónea comenzaron a circular en línea ante la ausencia de mensajes claros y unificados, lo que avivó las preocupaciones y generó desconfianza en la respuesta oficial.

El miércoles pasado, el expresidente Donald Trump visitó la ciudad y les dijo a los residentes: “No se les olvida”. La visita también puso en relieve la reversión de las normas de seguridad ferroviaria por parte de su administración.

El gobierno de Estados Unidos aumentó públicamente sus esfuerzos durante la semana pasada, una escalada que culminó con la emisión de una orden de limpieza legalmente vinculante para Norfolk Southern. El administrador de la EPA, Michael Regan, también visitó el este de Palestina dos veces en menos de una semana para hablar con los residentes, los funcionarios y los servicios de emergencia.

“Permítanme ser claro: Norfolk Southern pagará por limpiar el desorden que crearon y por el trauma que infligieron a esta comunidad”, dijo Regan.

Norfolk Southern emitió su propia declaración poco después de la visita de Regan: “Estamos comprometidos a limpiar el sitio a fondo y de manera segura, y estamos reembolsando a los residentes por la interrupción que esto ha causado en sus vidas”, indicó. “Estamos invirtiendo para ayudar a Palestina Oriental a prosperar a largo plazo y seguiremos estando en la comunidad durante el tiempo que sea necesario. Vamos a aprender de este terrible accidente y trabajaremos con los reguladores y funcionarios electos para mejorar la seguridad ferroviaria”.

¿Qué ocurrió la noche en que se descarriló el tren en Ohio?

Muchos residentes recuerdan dónde estaban a las 9 de la noche el viernes 3 de febrero, cuando el tren de carga de Norfolk Southern se estrelló, provocando un incendio inicial que creció a medida que pasaban las horas. De los 150 vagones del tren, 38 descarrilaron y 12 más resultaron dañados por el fuego; 11 de los 38 vagones descarrilados transportaban material peligroso.

“Mi esposa pensó que vio llamas a lo lejos, pero tenemos una colina enfrente y muchos árboles”, asegura Charlie Hutchens. “Así que básicamente nos enteramos de qué se trataba cuando un policía estatal llamó a nuestra puerta principal y dijo: ‘Es hora de irse’”.

Brenda Foster se percató de los camiones de bomberos y los vehículos de respuesta antes del accidente. “Fue una locura cómo crecía el incendio. Fue bastante aterrador”.

Una hora después del accidente, Foster y su madre de 87 años se fueron a vivir con su familia a otra parte de la ciudad. Sin saber qué llevarse con ella, Foster agarró los restos de su esposo recientemente fallecido. “Eso es todo lo que podía pensar en agarrar”, contó. Para cuando terminó el fin de semana, la casa de sus familiares también fue evacuada. “Entonces tuvimos que ir a un hotel”, explicó. “Estuvimos allí durante tres días”.

La última ronda de evacuaciones fue provocada por el descubrimiento de temperaturas en aumento en al menos un vagón de tren que transportaba productos químicos tóxicos, lo que generó temores de una explosión potencialmente catastrófica. Para evitar esto, los funcionarios estatales y Norfolk Southern realizaron una explosión controlada el 6 de febrero, que involucró la liberación intencional de cloruro de vinilo, un cancerígeno conocido, en el aire. Las órdenes de evacuación locales no se levantaron hasta el 8 de febrero. Foster regresó a casa en ese momento, pero muchos otros no lo hicieron.

La EPA comenzó a monitorear el aire el 4 de febrero y amplió sus medidas en los días siguientes para buscar sustancias químicas desde arriba. Tras el análisis, la EPA explicó que “no detectó ningún contaminante químico de interés” durante la quema controlada o después. Aún así, muchos residentes no se sentían seguros al regresar a casa.

En respuesta, Norfolk Southern y la EPA ofrecieron evaluaciones voluntarias de la calidad del aire en el hogar. Hasta el 20 de febrero, se habían examinado al menos 551 hogares. La EPA asegura que “no se han superado los estándares de calidad del aire residencial”. En otras palabras, cualquier sustancia química encontrada se detectó a niveles por debajo de lo que se considera peligroso.

Foster cree que fue una de las primeras en solicitar la proyección; recuerda haber marcado el número tan pronto como apareció en la pantalla del televisor durante una conferencia. “Les tomó hasta el sábado entrar y dice que todo está bien. Estoy un poco preocupada. Mi sótano todavía huele raro, pero todo lo demás parece estar bien”.

Hutchens también optó por evaluar la calidad del aire en su hogar. “Mi esposa se puso nerviosa. Se sentirá mejor cuando vea los resultados”.

“Tu hogar tiene que ser tu refugio seguro”, aseguró el alcalde de Palestina Oriental, Trent Conaway. “Si no se siente seguro en su regreso, por favor, podemos ofrecerles que regresen y vuelvan a realizar la prueba”.

La posible contaminación del agua

Los residentes también están preocupados por la seguridad del agua. El choque de trenes derramó productos químicos, entre ellos acrilato de butilo, en vías fluviales cercanas, incluidas Sulphur Run y Leslie Run. Los productos químicos mataron al menos a tres mil 500 peces, según el Departamento de Recursos Naturales de Ohio, y las muestras de agua revelaron que el derrame químico llegó al río Ohio.

Si bien los productos químicos ahora son apenas detectables, Sulphur Run continúa contaminado.

Hasta el 22 de febrero, alrededor de cuatro mil 500 yardas cúbicas de suelo contaminado y 1.6 millones de galones de contaminantes y líquidos contaminados se han recolectado en los alrededores, según la Agencia de Manejo de Emergencias de Ohio.

“La parte afectada de Sulphur Run ha sido represada para proteger el agua río abajo”, escribió Pucci, de Norfolk Southern, en un correo electrónico. “Los equipos ambientales están tratando las partes afectadas con barreras, aireación y unidades de filtración de carbón”.

Pruebas adicionales del suministro público de agua de Palestina Oriental realizadas tanto por Norfolk Southern como por funcionarios del condado encontraron que el agua es segura para el consumo. Sin embargo, para quienes obtienen agua de pozos privados, se sugiere consumir agua embotellada hasta que se puedan realizar las pruebas.

Mientras más funcionarios de la EPA, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, la Administración de Seguridad de Materiales Peligrosos y Tuberías y el Departamento de Salud y Servicios Humanos llegan a Palestina Oriental, los residentes tienen que descifrar si se sienten cómodos quedándose. “Lo que me preocupa es a largo plazo, más por mis nietos. Son pequeños”, dice Foster.