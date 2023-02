Anuncios de criptomonedas triunfaron en Super Bowl 2022; ¿dónde están en 2023?

Las compañías de criptomonedas se llevaron los reflectores durante el Super Bowl de 2022, con comerciales de un puñado de recién llegados al mayor escenario de la publicidad en Estados Unidos: FTX, Coinbase, Crypto.com y eToro. Algunos mercadólogos lo apodaron el “Crypto Bowl”.

Un año después, este sector se ha visto humillado por una caída masiva en los precios de las criptomonedas, al igual que por la bancarrota de varias compañías muy conocidas.

El drástico giro evoca lo ocurrido en el año 2000, cuando empresas “puntocom” tales como Pets.com pagaron anuncios en el Super Bowl, para después quebrar en un año o dos.

Este año, las compañías de criptomonedas “no están representadas de ninguna forma”, dijo Mark Evans, vicepresidente ejecutivo de ventas de anuncios para Fox Sports.

A continuación presentamos un vistazo a las empresas de criptomonedas que el año pasado se anunciaron en el Super Bowl y dónde se encuentran ahora:

FTX: En quiebra

La plataforma de intercambio de criptomonedas fue uno de los mayores anunciantes en el Super Bowl del año pasado, con comerciales que incluían al comediante Larry David. Aunque en esa época FTX era el segundo o tercer mayor sitio de intercambio de monedas, no operaba un negocio de gran tamaño en Estados Unidos.

Diez meses después del Super Bowl, FTX estaba en quiebra. La compañía con sede en las Bahamas se vino abajo después de que los inversionistas comenzaron a retirar sus depósitos debido a preocupaciones por sus estados financieros. FTX solicitó protección gubernamental por bancarrota el 11 de noviembre.

El fundador y director general de FTX, Sam Bankman-Fried, fue arrestado y acusado de defraudar miles de millones de dólares a los clientes. Su juicio empezará en octubre.

David, junto con otras celebridades tales como el estelar quarterback Tom Brady y el astro del baloncesto Stephen Curry, fue mencionado en una demanda que alega que el hecho de que fuesen celebridades los hace culpables de promocionar el fallido modelo de negocios de la firma.

CRYPTO.COM: Humillada

Aunque Crypto.com sigue operando, la empresa es significativamente menos saludable de lo que era hace un año.

La compañía con sede en Singapur anunció en enero que estaba despidiendo al 20 por ciento de su personal, además de despidos implementados a fines de 2022. Crypto.com también reveló que una parte significativa de sus activos estaban ligados a criptomonedas de baja calidad como la Shiba Inu Coin.

Al igual que FTX, Crypto.com intentó hacerse un nombre a través de patrocinios deportivos. La compañía gastó 700 millones de dólares por los derechos del nombre del que solía ser el Staples Center, donde juegan los Lakers de Los Ángeles. Ahora se llama Crypto.com Arena. En el anuncio de la empresa en el Super Bowl aparecía el superastro del baloncesto LeBron James, con el eslogan: “la suerte favorece a los valientes”.

Crypto.com indicó que sus despidos se debían a una “confluencia de desarrollos económicos negativos”, pero su director general puso una parte significativa de la culpa en la caída de FTX.

COINBASE: en apuros jurídicos

Coinbase tuvo uno de los anuncios más extraños en el Super Bowl del año pasado, en el cual aparecía un código QR flotante que conduciría a los usuarios a una promoción en la que la compañía estaba regalando criptomonedas por un valor de millones de dólares. Expertos en mercadotecnia consideraron que fue uno de los anuncios más exitosos del partido, ya que sorprendió a la gente y se destacó, aunque a muchos televidentes les pareció confuso.

Coinbase cotiza en la bolsa, y sus acciones han caído más del 70 por ciento desde el partido del año pasado. En un momento en que monedas digitales como bitcoin están desplomándose, la compañía ha visto agotarse los ingresos por intercambios, ya que los inversionistas han estado evitando adquirir criptomonedas en general.

La empresa también ha anunciado despidos equivalentes a aproximadamente el 20 por ciento de su fuerza laboral, y su director general ha dicho que se preparan para lo que están llamando “un cripto invierno”.

Adicionalmente, Coinbase ha atraído la atención de los reguladores estadounidenses. La compañía tuvo que pagar 100 millones de dólares para llegar a un acuerdo con respecto a una investigación del estado de Nueva York acerca de si estaba permitiendo que los usuarios abrieran cuentas sin antes efectuar verificaciones adecuadas de antecedentes. La Comisión de Bolsa y Valores también está examinando si prohibirá la práctica en el sector conocida como “staking” —un proceso en el que los propietarios de criptomonedas las usan para actualizar la cadena de bloques relacionada con ellas, y en recompensa reciben monedas adicionales—, el cual había sido un gran negocio para Coinbase en el pasado.

ETORO: ¿La falta de noticias son buenas noticias?

La cuarta compañía de criptomonedas en tener un anuncio en el Super Bowl el año pasado fue eToro. La empresa, con sede en Israel, presentó un anuncio en el que promocionaba la “inversión social”.

A diferencia de FTX, Coinbase y Crypto.com, en gran medida eToro ha evitado tener noticias negativas en este año que ha pasado. La empresa amplió sus ofertas más allá de las criptomonedas para permitir que los usuarios adquirieran acciones y opciones, así como tokens no fungibles (NFT, por sus siglas en inglés), que son activos criptográficos únicos e irrepetibles.