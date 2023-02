Biden llega a su informe reprobado en las encuestas

WASHINGTON, DC.- El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, llega a su mensaje sobre el estado de la unión desinflado y con una calificación reprobatoria de la mayoría de los votantes, que sienten que no ha sido capaz de crear más empleos, mejorar la infraestructura o hacer más accesible el costo de medicinas y otros insumos.

Un sondeo realizado por el diario The Washington Post y la cadena ABC arroja un juicio devastador sobre los dos años de la presidencia del demócrata, en momentos que han arrancado prematuramente las carreras por las nominaciones partidistas hacia las elecciones presidenciales de noviembre de 2024.

Las dudas sobre los logros de la presidencia de Joe Biden son mayores que las existentes durante la presidencia de Barack Obama, en 2010 y 2012, y muy similares a las calificaciones negativas que recibió Donald Trump en el mismo momento de su presidencia, para después perder las elecciones en 2020.

Un 62 por ciento de los votantes adultos estadounidenses coincide en que Biden no ha logrado mucho o casi nada desde que llegó a la Casa Blanca, el 20 de enero de 2021, comparado con sólo 36 por ciento que considera que ha logrado “mucho” en los últimos dos años. La calificación reprobatoria de Biden asciende a 93 por ciento entre los electores que se identifican como republicanos.

Las críticas a Biden son especialmente duras en temas específicos. Seis de cada 10 estadounidenses estima que el presidente no ha creado más empleos en sus comunidades; la misma proporción cree que no ha mejorado los caminos o puentes; y 5 de cada 10 que no ha logrado bajar el costo de las medicinas, ni abaratar los autos eléctricos, como lo prometió.

Afortunadamente para Biden y los demócratas, las calificaciones para el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin Mccarthy, no son mejores. Apenas dos de cada 10 estadounidenses tienen una gran confianza en que el legislador republicano de California va a tomar las decisiones correctas para el futuro de la Unión Americana.

De la misma manera, siete de cada 10 estadounidenses afirman tener poca o ninguna confianza en la mayoría republicana de la Cámara de Representantes, cifras muy similares a las del presidente Biden.