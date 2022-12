‘Me piro, vampiro’: Jair Bolsonaro se va de Brasil días antes de la toma de protesta de Lula da Silva

La vicepresidencia de Brasil informó que el vicepresidente, el general Hamilton Mourão, se ha convertido en presidente interino, un indicio de que el presidente Jair Bolsonaro dejó el país. Un documento oficial indica que Bolsonaro podría estar en camino a Florida.

El principal adversario político de Bolsonaro, el presidente electo Luiz Inácio Lula da Silva, será juramentado el domingo. La oficina de prensa del vicepresidente Mourão confirmó que actuaba como presidente. Eso es algo que sucedería en momentos en que Bolsonaro estuviera de viaje, lo que significa que no estará presente en la juramentación de Lula, una decisión que se aparta de la tradición brasileña.

La gaceta oficial de Brasil indicó que varios funcionarios recibieron permiso de acompañar “al futuro expresidente” a Miami entre el 1 y el 30 de enero para ofrecerle “consejo, seguridad y apoyo personal”.

Según sitios de monitoreo de vuelos, el avión oficial de las Fuerzas Armadas salió de la capital, Brasilia, aproximadamente a las 2 de la tarde, hora de Orlando, Florida.

La toma de protesta de Lula da Silva

Desde su derrota ante Lula el 30 de octubre, Bolsonaro ha debatido si participar en la ceremonia altamente simbólica en la que la banda presidencial verde y amarilla se pasa de un líder a otro. En una entrevista televisiva a principios de este mes, Hamilton Mourao, aconsejó a Bolsonaro que completara la tarea como un acto de nobleza y desafío.

La decisión de Bolsonaro, si se confirma, recordará a la de Donald Trump que no asistió a la ceremonia de investidura de Joe Biden en 2021 y a la de la argentina Cristina Fernández de Kirchner, quien se saltó la inauguración de Mauricio Macri en 2015. También culminará un año políticamente complicado en Brasil en el que los partidarios del presidente saliente protestaron por el resultado de la ajustada victoria de Lula.

El futuro de Bolsonaro es incierto si se queda en Brasil

Jair Bolsonaro ha dicho a sus partidarios que el futuro sólo podría depararle tres posibilidades: El arresto, la muerte o un segundo periodo como presidente de Brasil.

Ninguno de esos escenarios se cristalizó. Y su derrota el 30 de octubre ante Luiz Inácio Lula da Silva marcó el inicio de dos meses de silencio relativo para el autoproclamado abanderado del movimiento conservador brasileño.

El lema de Bolsonaro es “Dios, Familia, Patria”, y como presidente confirió más poderes a las fuerzas armadas y levantó restricciones a la tenencia de armas. Muchos de sus simpatizantes de extrema derecha todavía le siguen con entusiasmo y han acampado frente a cuarteles militares, rogando inútilmente que las fuerzas armadas intervengan para mantenerlo en la presidencia.

Bolsonaro, quien fue un legislador durante siete periodos antes de ganar la campaña presidencial de 2018, ha hablado de la posibilidad de ejercer un cargo asalariado en su Partido Liberal, dijo a The Associated Press un ejecutivo del PL que está al tanto de las conversaciones, quien pidió permanecer anónimo ya que los planes no han sido anunciados públicamente.

El Partido Liberal será el de mayor presencia tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Ha declarado su oposición al gobierno entrante de Lula y se prevé que Bolsonaro liderará el esfuerzo dentro del partido, indicó el ejecutivo del PL.

Con información de Bloomberg.