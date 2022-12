El Congreso de EU protege bodas gay

WASHINGTON, D.C.- El Congreso de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley que blinda a nivel federal el matrimonio entre personas del mismo sexo y lo protege de la discriminación en caso de que el Tribunal Supremo decidiera revocar ese derecho.

La Cámara de Representantes, de mayoría demócrata, lo validó por 258 votos a favor y 169 en contra, después de que el Senado se hubiera pronunciado en la misma línea el 29 de noviembre. El proyecto tiene pendiente la ratificación del presidente, Joe Biden, para entrar en vigor.

La legislación promueve que el gobierno federal reconozca el matrimonio entre personas del mismo sexo si es legal en el estado donde se casaron. El mismo principio se aplica a las bodas interraciales.

El texto reconoce la libertad religiosa, evitando que se pueda obligar a instituciones religiosas a celebrar esas bodas y que pierdan beneficios o exenciones fiscales por no hacerlo.

El matrimonio homosexual es legal en Estados Unidos desde que en junio de 2015 el Tribunal Supremo declaró inconstitucionales las leyes que lo prohibían en algunos estados.

BIDEN, IMPOPULAR

Después de que su partido tuviera un desempeño mejor de lo previsto en las elecciones intermedias, el presidente Joe Biden enfrenta evaluaciones consistentes, pero críticas a su liderazgo y la economía.

Una nueva encuesta de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research encontró que 43% de los adultos aprueba el trabajo de Biden como presidente, pero 55% lo desaprueba. Ese dato es similar al de octubre, unas semanas antes de las elecciones del 8 de noviembre, que la mayoría de los estadounidenses consideró fundamentales.

Sólo una cuarta parte dice que la nación va en la dirección correcta o que la economía está en buenas condiciones. Ambas cifras han sido en gran medida negativas en el transcurso del año.