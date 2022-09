La pastilla del ‘día siguiente’ no siempre es una opción después de una violación: especialista

Algunos líderes en estados que prohíben estrictamente el aborto dicen que no se necesitan excepciones para las víctimas de violación o incesto porque en su lugar se pueden usar anticonceptivos de emergencia como la pastilla del día siguiente.

Pero los profesionales médicos y los defensores de las sobrevivientes de violación dicen que si bien la anticoncepción de emergencia es una herramienta útil, no siempre es infalible, y tener acceso a estas medidas de emergencia en el corto período de tiempo en el que serían efectivas puede no ser realista para alguien que acaba de sido asaltado

He aquí un vistazo a los anticonceptivos de emergencia como la pastilla del día siguiente y lo que dicen algunas personas.

¿Qué son los anticonceptivos de emergencia?

Los anticonceptivos de emergencia se utilizan para prevenir el embarazo después de tener relaciones sexuales sin protección o si falla un método anticonceptivo.

Hay dos tipos de medicamentos disponibles, a veces denominados “pastillas del día siguiente”: levonorgestrel, conocido por la popular marca Plan B; y acetato de ulipristal, conocido bajo la marca ella. Deben tomarse lo antes posible después de tener relaciones sexuales sin protección.

Las píldoras evitan la ovulación, que es cuando un ovario libera un óvulo, dijo el doctor Jonah Fleisher, director del Centro de Salud Reproductiva de la Universidad de Illinois en Chicago. Si no se libera un óvulo, no puede ser fertilizado.

¿Los anticonceptivos de emergencia son lo mismo que las pastillas abortivas?

No. Los anticonceptivos de emergencia previenen un embarazo. La píldora abortiva, la mifepristona, interrumpe un embarazo después de que un óvulo fertilizado se ha implantado en el revestimiento del útero de una mujer. Se administra comúnmente con el medicamento misoprostol y se puede tomar hasta 11 semanas después del primer día del último período de una mujer.

¿Los anticonceptivos de emergencia funcionan?

No el 100 por ciento del tiempo. La eficacia de las píldoras mejora cuanto antes se toman después de tener relaciones sexuales sin protección, dijeron los médicos. Los medicamentos no evitarán los embarazos si se toman antes de tener relaciones sexuales, dijo el doctor Fleisher.

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA por sus siglas en inglés) ha aprobado el uso de las pastillas Plan B hasta 72 horas, o tres días, después de tener relaciones sexuales sin protección. Ella está aprobada por hasta 120 horas o cinco días.

El momento es importante porque los espermatozoides pueden vivir dentro del cuerpo de una mujer hasta por cinco días, por lo que una mujer aún puede quedar embarazada si la ovulación ocurre después del coito, dijo la Dra. Dana Stone, obstetra y ginecóloga en la ciudad de Oklahoma. Si una mujer ha ovulado antes del coito, es poco probable que las píldoras ayuden.

“Así que ahí es donde entra la falla. Se basa en el momento”, dijo Stone.

El peso de una mujer también puede desempeñar un papel, aunque hay información contradictoria al respecto. La orientación del Colegio Estadounidense de Obstetricia y Ginecología dice que el levonorgestrel puede ser menos efectivo en mujeres con un índice de masa corporal (IMC) superior a 25 por ciento. La organización dice que algunas investigaciones sugieren que el acetato de ulipristal también tiene una menor efectividad entre las mujeres con un IMC de 30 o más.

Sin embargo, la FDA encontró datos contradictorios y no llegó a ninguna conclusión en una revisión de 2016 sobre la efectividad del levonorgestrel en mujeres que pesan más de 165 libras o tienen un IMC superior a 25. La agencia dijo que la investigación adicional debería ser una prioridad.

Otra forma de anticoncepción de emergencia, un dispositivo intrauterino de cobre, se considera el método más efectivo si se inserta en el útero de una mujer dentro de los cinco días posteriores a la relación sexual sin protección. Su efectividad no depende del peso, dijo Fleisher.

Un médico o enfermera debe insertar un DIU de cobre, que puede permanecer colocado durante muchos años como forma regular de control de la natalidad.

Cualquier persona mayor de 17 años puede comprar la pastilla del día siguiente sin receta, pero las personas más jóvenes necesitan una receta, mientras que el DIU requiere una receta.

¿Qué dicen los funcionarios sobre las pastillas del día siguiente?

Funcionarios de algunos estados, como el gobernador de Texas, Greg Abbott, y el representante del estado de Carolina del Sur , Doug Gilliam, señalan a los anticonceptivos de emergencia como una de las razones por las que las prohibiciones del aborto no necesitan excepciones por violación o incesto.

Durante un debate en la Cámara el 31 de agosto, Gilliam dijo que, en el caso hipotético de una niña de 12 años violada por su padre, la niña tendría “opciones” y no sería “obligada” a tener un embarazo. Entre ellos, dijo, ella podría ir al hospital y conseguir un anticonceptivo de emergencia, o ir a la tienda y conseguir uno sin receta.

Presionado por un colega legislador sobre quién llevaría a la niña a la tienda para comprar la píldora, inicialmente respondió “La ambulancia”, luego se corrigió y dijo: “El hospital cuando ella esté allí”.

En una entrevista de seguimiento con The Associated Press, el legislador republicano dijo que no pretendía sugerir que una ambulancia llevaría a una niña a una tienda, pero que si fuera al hospital, probablemente le ofrecerían anticoncepción de emergencia.

“No quiero que nadie piense que les dije que una niña de 12 años que acaba de ser violada… va a llamar a una ambulancia para ir a una tienda”, dijo. “Simplemente les hice saber que había opciones, y una de ellas eran los anticonceptivos médicos de emergencia”.

¿Qué pasa con las víctimas de violación y la pastilla del día siguiente?

La mayoría de las víctimas de violación no denuncian el delito a las fuerzas del orden, según Jude Foster, directora de programas de prevención y medicina forense de defensa de la Coalición contra la agresión sexual de Minnesota. Es posible que muchas tampoco acudan a recibir atención médica inmediata. No todo el mundo sabe que los anticonceptivos de emergencia son una opción y parte de un examen de violación de rutina, o que dicho examen es gratuito.

“¿Por qué se usa la agresión sexual como un balón de fútbol político cuando se habla de acceso a la atención reproductiva?” dijo Foster. “Por favor no lo hagas. Realmente me frustra”.

Stone dijo que la creencia de que una mujer puede simplemente tomar la pastilla del día siguiente si es violada “es equivocada”.

“Necesitamos todo tipo de opciones para las mujeres porque nada es igual para todos”, dijo Stone. “La gente tiene problemas de transporte, tiene problemas financieros. Siempre hay barreras para algún porcentaje de mujeres que les impiden acceder a esto en el corto tiempo que tienen”.

Fleisher dijo que la anticoncepción de emergencia no reemplaza la necesidad de atención del aborto, y estos temas deben ser entre un médico y un paciente.

“Las personas que escriben las leyes no entienden las decisiones que toman las personas reales”, dijo.