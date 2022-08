Crisis energética ‘de locura’ en Reino Unido: precio de electricidad subirá 80%

Jennifer Jones depositando dinero en su medidor de energía, pero nunca parece ser suficiente. Y cuando no puede pagar, siente el impacto de inmediato.

Le han cortado la luz en su casa de Londres varias veces, incluso hubo una vez que pasó cuando su pareja estaba cocinando un huevo.

Al igual que millones de personas, Jones, de 54 años, está luchando para hacer frente a la subida vertiginosa de los precios de la energía y los alimentos durante la peor crisis del costo de vida en Reino Unido en una generación.

La exsupervisora escolar tiene problemas de salud y depende de los beneficios del gobierno para sobrevivir, pero sus pagos de asistencia social no son lo suficientemente cerca para cubrir sus facturas que aumentan drásticamente.

“Siempre he luchado, pero no tanto”, dijo. “Todo está subiendo. Ni siquiera puedo pagar mi alquiler, mi impuesto municipal, no puedo permitirme hacer nada. … Me sigo preguntando, ¿qué se supone que debo hacer?”

Y las cosas están empeorando. Los residentes de Reino Unido verán un aumento de 80 por ciento en sus facturas anuales de energía doméstica, anunció este viernes el regulador de energía del país, luego de un aumento récord de 54 por ciento en abril. Eso traerá costos para el cliente promedio de mil 971 librasal año a 3 mil 549 libras.

El límite de precio más reciente (la cantidad máxima que los proveedores de gas pueden cobrar a los clientes por unidad de energía), entrará en vigencia el 1 de octubre, justo cuando comienza la temporada de temperaturas bajas, y se espera que las facturas aumenten nuevamente en enero a 4 mil libras.

La culpa del aumento es el precio altísimo del gas natural provocado por la guerra de Rusia en Ucrania, que está elevando los precios al consumidor y agitando las economías en toda Europa que dependen del combustible para calentar los hogares y generar electricidad.

Eso incluye al Reino Unido, que tiene la tasa de inflación más alta entre las democracias del Grupo de las Siete y experimentó huelgas disruptivas durante meses mientras los trabajadores presionaban por salarios para mantenerse al día con el costo de vida cada vez más caro.

Se espera que los aumentos de la energía, junto con el rápido aumento de los costos de los alimentos, impulsen la inflación por encima del máximo de 40 años de 10.1 por ciento registrado en julio y desencadenen una recesión a finales de este año, pronosticó el Banco de Inglaterra.

Las organizaciones benéficas, los líderes de salud pública e incluso las empresas de energía advierten sobre los efectos catastróficos en las personas más pobres que ya luchan por pagar lo esencial a medida que los salarios se quedan atrás.