FBI buscaba documentos clasificados de armas nucleares en Mar-a-Lago de Trump

El FBI planeó encontrar documentos clasificados relacionados con armas nucleares, durante el registro al resort Mar-a-Lago del expresidente Donald Trump, localizado en Palm Beach, Florida, según cita el diario estadounidense The Washington Post.

Sin dar detalles de los documentos, el medio señaló que la búsqueda se debe a la profunda preocupación de los funcionarios del gobierno sobre el tipo de información, la cual, pensaron, podría estar ubicada en el Mar-a-Lago Club y en peligro de caer en manos equivocadas.

El fiscal general Merrick Garland señaló que no podía discutir la investigación este jueves; sin embargo, en una declaración pública en el Departamento de Justicia, anunció que había autorizado personalmente la decisión de solicitar permiso judicial para una orden de allanamiento.

Garland hizo las anteriores declaraciones, luego de que los abogados del Departamento de Justicia presentaran una moción para revelar la orden de registro en el caso, y señalaron que Trump había revelado públicamente el allanamiento a su casa después de que este sucediera.

“El interés claro y poderoso del público en comprender lo que ocurrió en estas circunstancias pesa mucho a favor de la revelación”, dice la moción. “Dicho esto, el expresidente debería tener la oportunidad de responder a esta moción y presentar objeciones, incluso con respecto a cualquier ‘interés legítimo de privacidad’ o la posibilidad de otro ‘perjuicio’ si estos materiales se hacen públicos”, señaló a The Washington Post.

El material sobre armas nucleares es muy delicado y está restringido a un pequeño número de funcionarios gubernamentales, dijeron los expertos al medio. Publicar detalles sobre las armas de Estados Unidos podría proporcionar una hoja de ruta de inteligencia para los adversarios que buscan construir formas de contrarrestar esos sistemas. Y otros países podrían ver la exposición de sus secretos nucleares como una amenaza, indicaron los expertos al medio.

Un exfuncionario del Departamento de Justicia, que en el pasado supervisó investigaciones de filtraciones de información clasificada, dijo que el tipo de información de alto secreto descrita por las personas familiarizadas con la investigación, probablemente haría que las autoridades trataran de actuar lo más rápido posible para recuperar los documentos confidenciales.

“Si eso es cierto, sugeriría que el material que reside ilegalmente en Mar-a-Lago puede haber sido clasificado en el nivel de clasificación más alto”, dijo David Laufman, exjefe de la sección de contrainteligencia del Departamento de Justicia a The Washington Post.

La investigación sobre el manejo inadecuado de documentos comenzó hace meses, cuando la Administración Nacional de Archivos y Registros solicitó la devolución del material llevado a Mar-a-Lago desde la Casa Blanca, según el medio.

Quince cajas de documentos y artículos, algunos de ellos marcados como clasificados, fueron devueltos a principios de este año. Posteriormente, los archivos pidieron al Departamento de Justicia que investigara, según el medio.

Ex altos funcionarios de inteligencia dijeron en entrevistas que durante la administración Trump, la inteligencia altamente clasificada sobre temas delicados, incluida la recopilación de inteligencia sobre Irán, se manejaba mal de manera rutinaria.

Del mismo modo, un ex funcionario dijo al medio que la información más clasificada a menudo terminaba en manos de personal que no parecía tener la necesidad de poseerla o no estaba autorizado para leerla. También dijo que la inteligencia de señales (comunicaciones electrónicas interceptadas como correos electrónicos y llamadas telefónicas de líderes extranjeros) se encontraba entre el tipo de información que a menudo terminaba en manos de personal no autorizado.

Trump en problemas: entre juicios y redadas Donald Trump, declaró bajo juramento, el 10 de agosto, en el marco de una larga investigación civil de la secretaría estatal de Justicia de Nueva York.

Tales intercepciones se encuentran entre los secretos mejor guardados debido a lo que pueden revelar acerca de cómo Estados Unidos ha penetrado en gobiernos extranjeros. Una persona familiarizada con el inventario de 15 cajas tomadas de Mar-a-Lago en enero indicó que en ellas se incluía material de inteligencia de señales.

La naturaleza precisa de la información no estaba clara. Los exfuncionarios y el otro individuo hablaron bajo condición de anonimato para hablar asuntos sensibles de inteligencia.

Fue hasta la primavera, el equipo de Trump recibió una citación del gran jurado en relación con las investigaciones de documentos, dos personas familiarizadas con la investigación, que también hablaron bajo condición de anonimato para discutir los detalles, confirmaron a The Post el jueves.