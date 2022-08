Sequía en Europa: ¿Qué son las piedras del hambre que se encuentran en el río Rin?

Los niveles de agua en el río Rin podrían alcanzar un punto crítico bajo en los próximos días, dijeron funcionarios alemanes este miércoles.

Las últimas semanas con clima seco han hecho que este río, que es una de las principales vías fluviales de Europa, comience a secarse al bajar su nivel de agua. Ello podría traer consigo problemas de transporte de mercancías como carbón y gasolina, que se transportan mediante barcos en este río.

A raíz de esta situación, algunas personas usuarias de internet han comenzado a compartir información sobre las ‘piedras del hambre’ o Hungersteinen (su nombre en alemán), una serie de piedras en el rio Rin que son visibles solo cuando bajan los niveles de agua, como advertencias de las crisis que se acercan.

Hungersteinen: ¿Qué son las piedras del hambre?

En las piedras del hambre hay inscripciones que advierten sobre los estragos de las sequías pasadas. (AP)

En el rio Rin hay piedras con grabaciones cinceladas que muestran las fechas de años de sequía pasados, que solo son visibles en años calurosos y secos.

Algunas de las inscripciones más antiguas indican los años 1417, 1616, 1654 y 1666, de acuerdo con la BBC. Otros años más cercanos también inscritos son 1857, 1853, 1947, 1963 e incluso 2003.

El nombre ‘piedras del hambre’ de estas antiguas inscripciones toman su nombre de “Año del Hambre 1947″ (hungerjahr 1947), momento en que Alemania sufría hambruna en pleno invierno, hacia el final de la segunda guerra mundial. En 1947, 60 kilómetros del Rin se congelaron e impidieron el paso de los barcos, por lo que no llegaba carbón para calefacción ni alimentos.

Algunas de estas piedras en el río Rin, además de los años secos, muestran frases desoladoras como “Si me ves, llora” o “La vida volverá a florecer una vez que esta piedra desaparezca”, según la BBC, que retomó información de Twitter.

Las piedras fueron vistas también en 2018. Ese fue el último año en el que el río, una vía fluvial clave que es fundamental para mover carbón, repuestos de automóviles, alimentos y miles de otros bienes, experimentó un “año seco”, afirmó recientemente el economista Salomon Fiedler en un informe.

La sequía por toda Europa

Desde Francia e Italia, Europa está luchando contra sequías, vías fluviales que se achican y olas de calor que se están volviendo más severas y frecuentes debido al cambio climático. Los bajos niveles de agua son otro golpe para la industria en Alemania, que está luchando con la reducción de los flujos de gas natural que han disparado los precios.

Debido a la falta de agua, los barcos que transportan sal por el río Rin desde Heilbronn a Colonia, que normalmente transportarían 2 mil 200 toneladas métricas (2 mil 425 toneladas estadounidenses) de carga, solo pueden transportar unas 600 toneladas, explicó Christian Lorenz, portavoz de la empresa de logística alemana HGK..

“Por supuesto, esperamos que los envíos no se detengan, pero vimos en 2018 que cuando los niveles de agua bajaron mucho, las estaciones de servicio de repente no tenían más combustible porque los barcos no podían pasar”, dijo Lorenz.

La situación actual es ligeramente diferente a la de hace cuatro años, ya que Alemania ya se dirige hacia una recesión que puede frenar la producción industrial y, a su vez, la necesidad de transporte marítimo.

Se pronostica que el agua del río caiga a una profundidad crítica de 40 centímetros a más tardar el próximo viernes 12 de agosto.

Con información del sitio turístico de Worms, Alemania; BBC, AP y Bloomberg.