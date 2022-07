Así se vivió el sismo de 7.3 grados que sacudió a Filipinas (Videos)

Un terremoto de magnitud 7.1 sacudió este miércoles el norte de la isla de Luzón, la más poblada de Filipinas y donde se asienta la capital.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), que registra la actividad sísmica en todo el mundo, informó de que el hipocentro del movimiento telúrico se situó a 10 kilómetros de profundidad.

USGS situó el sismo a unos 12 kilómetros al este de la población de Dolores, con unos 32 mil 500 habitantes.

Por otra parte, el Instituto Filipino de Vulcanología y Sismología elevó el sismo a magnitud 7.3 y a una profundidad de 25 kilómetros, según su informe preliminar.

A raíz del temblor el Consejo Nacional de Gestión y Reducción del Riesgo de Desastres emitió una “alerta de emergencia extrema”.

La sacudida, registrada a las 8:43 hora local (00:43 GMT), se sintió en la capital, donde sorprendió a los residentes que tuvieron que desalojar algunos edificios por precaución, según vídeo publicados en las redes sociales. Imágenes publicadas por los medios locales muestran casas y edificios derrumbados en la provincia de Abra, donde se produjo el sismo.

“El suelo se meció como si estuviera en un columpio y de inmediato se fue la luz. Salimos a toda prisa de la oficina, y escuché algunos gritos y algunos de mis compañeros lloraban”, dijo Michael Brillantes, agente de seguridad en la localidad de Lagangilang, en Abra, cerca del epicentro.

“Fue el sismo más fuerte que he sentido y pensé que el suelo se iba a abrir”, dijo Brillantes en entrevista telefónica con The Associated Press.

Al menos una residente de edad avanzada sufrió un corte en la pierna y recibió atención en una clínica, dijo Brillantes. Añadió que se agrietaron los muros de algunas casas y edificios, algunos de los cuales colapsaron.

Filipinas se asienta sobre el llamado ‘Anillo de Fuego del Pacífico’, una zona que acumula alrededor del 90 por ciento de la actividad sísmica y volcánica del mundo, y que es sacudida por unos 7 mil temblores al año, la mayoría moderados.

-Con información de AP.