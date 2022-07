Primer ministro de Sri Lanka se vuelve ‘blanco’ de manifestantes tras huida del presidente

El presidente de Sri Lanka huyó del país sin renunciar el miércoles, lo que sumió a un país que ya se tambaleaba por el caos económico en una mayor agitación política. Los manifestantes que exigían un cambio de liderazgo dirigieron su ira contra el primer ministro y asaltaron su oficina.

El presidente Gotabaya Rajapaksa y su esposa partieron a bordo de un avión de la fuerza aérea con destino a las Maldivas, y él nombró a su primer ministro presidente interino en su ausencia. Eso pareció enfurecer aún más las pasiones en la nación isleña, que se ha visto afectada durante meses por un colapso económico que ha provocado una grave escasez de alimentos y combustible.

Miles de manifestantes, que habían anticipado que el primer ministro Ranil Wickremesinghe sería nombrado presidente interino y querían que se fuera, se manifestaron frente al recinto de su oficina y algunos escalaron las paredes. La multitud rugió su apoyo y arrojó botellas de agua a los que cargaban.

Más tarde se pudo ver a decenas dentro de la oficina o de pie en una terraza en la azotea ondeando la bandera de Sri Lanka, la última de una serie de tomas de edificios gubernamentales por parte de manifestantes que buscan un nuevo gobierno .

“Necesitamos a los dos... para volver a casa”, dijo Supun Eranga, un funcionario de 28 años que se encontraba entre la multitud. “Ranil no pudo cumplir lo que prometió durante sus dos meses, así que debería renunciar. Todo lo que hizo Ranil fue tratar de proteger a los Rajapaksas.

Pero Wickremesinghe, quien declaró el estado de emergencia, apareció en televisión para reiterar que no se iría hasta que se estableciera un nuevo gobierno, y no estaba claro cuándo sucedería eso. Aunque huyó, Rajapaksa aún no ha renunciado, pero el presidente del parlamento dijo que el presidente le aseguró que lo haría más tarde ese mismo día.

Inicialmente, la policía usó gases lacrimógenos para tratar de dispersar a los manifestantes fuera de la oficina del primer ministro, pero fracasó, y más y más marcharon por el camino hacia el complejo. Mientras los helicópteros sobrevolaban, algunos manifestantes levantaron el dedo medio.

Eventualmente, las fuerzas de seguridad parecieron darse por vencidas, algunos se retiraron del área y otros simplemente se quedaron parados alrededor del complejo invadido. Dentro del edificio, el ambiente era de celebración, mientras la gente se tumbaba en elegantes sofás, miraba televisión y celebraba reuniones simuladas en salas de conferencias con paneles de madera. Algunos deambulaban como si estuvieran recorriendo un museo.

“Cocinaremos aquí, comeremos aquí y viviremos aquí. Nos quedaremos hasta que (Wickremesinghe) entregue su renuncia”, dijo Lahiru Ishara, de 32 años, supervisor de un supermercado en Colombo que ha sido parte de las protestas desde que comenzaron en abril. “No hay otra alternativa”.

Durante el fin de semana, los manifestantes tomaron la casa y la oficina del presidente y la residencia oficial del primer ministro luego de meses de manifestaciones que prácticamente desmantelaron la dinastía política de la familia Rajapaksa, que gobernó Sri Lanka durante la mayor parte de las últimas dos décadas.

El miércoles por la mañana, los habitantes de Sri Lanka continuaron llegando al palacio presidencial. Durante días, la gente ha acudido en masa al palacio, nadando en la piscina, maravillándose con las pinturas y descansando en las camas llenas de almohadas.

Al amanecer, los manifestantes se tomaron un descanso de cantar mientras el himno nacional de Sri Lanka resonaba en los altavoces. Algunos ondearon la bandera.

Los manifestantes acusan al presidente y sus familiares de desviar dinero de las arcas del gobierno durante años y a la administración de Rajapaksa de acelerar el colapso del país al administrar mal la economía.

La familia ha negado las acusaciones de corrupción, pero Rajapaksa reconoció que algunas de sus políticas contribuyeron al colapso, que ha dejado a la nación insular cargada de deudas e incapaz de pagar las importaciones de artículos de primera necesidad.

La escasez ha sembrado la desesperación entre los 22 millones de habitantes de Sri Lanka y fue aún más impactante porque, antes de la crisis reciente, la economía se había estado expandiendo y estaba creciendo una clase media acomodada .

“No solo Gotabaya y Ranil, los 225 miembros del Parlamento deberían irse a casa. Porque durante las últimas décadas, la política familiar ha arruinado nuestro país”, dijo Madusanka Perera, una trabajadora que llegó a Colombo desde las afueras el día que los manifestantes ocuparon los primeros edificios gubernamentales. Perdió su trabajo, y su padre, un chofer, no puede hacer el suyo por falta de combustible.

“Tengo 29 años, debería estar pasando el mejor momento de mi vida, pero en cambio no tengo trabajo, ni dinero ni vida”, dijo.

El estancamiento político solo ha agregado combustible al desastre económico, ya que la ausencia de un gobierno de unidad alternativo amenazó con retrasar el esperado rescate del Fondo Monetario Internacional. Mientras tanto, el país depende de la ayuda de la vecina India y de China.

Estado de emergencia en Sri Lanka

A medida que las protestas se intensificaron el miércoles frente al complejo del primer ministro, su oficina impuso un estado de emergencia que otorga poderes más amplios al ejército y la policía y declaró un toque de queda inmediato en la provincia occidental que incluye a Colombo.

No estaba claro qué efecto tendría el toque de queda: algunos lo ignoraron, mientras que muchos otros rara vez salen de sus hogares debido a la escasez de combustible.

En su aparición en televisión, Wickremesinghe dijo que creó un comité de jefes policiales y militares para restablecer el orden.

¿Qué pasará con el presidente de Sri Lanka?

La fuerza aérea dijo anteriormente en un comunicado que proporcionó un avión, con la aprobación del Ministerio de Defensa, para que el presidente y su esposa viajaran a las Maldivas, un archipiélago en el Océano Índico conocido por sus exclusivos centros turísticos. Dijo que se cumplieron todas las leyes de inmigración y aduanas.

Se desconoce el paradero de otros miembros de la familia que habían trabajado en el gobierno, incluidos varios que renunciaron a sus cargos en los últimos meses.

Los presidentes de Sri Lanka están protegidos contra el arresto mientras están en el poder, y es probable que Rajapaksa haya planeado su fuga mientras aún tenía inmunidad constitucional. Una demanda por corrupción en su contra en su antiguo cargo como funcionario de defensa se retiró cuando fue elegido presidente en 2019.

Suponiendo que Rajapaksa renuncie según lo planeado, los legisladores de Sri Lanka acordaron elegir un nuevo presidente el 20 de julio que cumplirá el resto del mandato de Rajapaksa, que finaliza en 2024. Esa persona podría potencialmente nombrar un nuevo primer ministro, que luego tendría que ser aprobado por Parlamento.

“La renuncia de Gotabaya es un problema resuelto, pero hay muchos más”, dijo Bhasura Wickremesinghe, un estudiante de ingeniería eléctrica marítima de 24 años que no está relacionado con el primer ministro.

Se quejó de que la política de Sri Lanka ha estado dominada durante años por “viejos políticos” que necesitan irse. “La política debe tratarse como un trabajo: debe tener calificaciones que lo contraten, no por su apellido”, dijo, refiriéndose a la familia Rajapaksa.