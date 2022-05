El responsable antinarcóticos de EU visitará México para abordar la lucha contra el tráfico de fentanilo

El subsecretario de Estado responsable de Narcotráfico Internacional y Asuntos de Seguridad de Estados Unidos, Todd Robinson, visitará CDMX el 11 de mayo, y Tijuana el 12 de mayo, para coordinar la lucha contra el tráfico de fentanilo, informó este martes el Departamento de Estado.

Según el comunicado, Robinson estará acompañado en su viaje a Tijuana por el embajador estadounidense Ken Salazar, para “debatir la modernización y las prioridades en infraestructura fronteriza”.

También estará acompañado por la secretaria asistente de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Serena Hoy, de acuerdo con la agencia EFE.

Los funcionarios subrayarán en sus reuniones con altos cargos mexicanos “la necesidad urgente de medidas bilaterales para prevenir la producción y tráfico del fentanilo y otros peligrosos narcóticos”, de acuerdo con el comunicado.

Asimismo, discutirán “los esfuerzos conjuntos para demostrar el impacto de la cooperación de seguridad y la mejora de la seguridad fronteriza”.

A finales de abril, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, trató con su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador, la coordinación una estrategia común ante el flujo “sin precedentes” de migrantes que está llegando a la frontera común.

El encuentro virtual, al que la prensa no tuvo acceso, se produjo pocas semanas antes de la IX Cumbre de las Américas, que se celebrará en junio en Los Ángeles (California) y en la que es probable que ambos líderes se vean en persona.

El fentanilo como la droga número uno en EU

El fentanilo es un opioide sintético que se desarrolló originalmente como analgésico, o analgésico, para la cirugía.

A partir del 2016, los médicos empezaron a descubrir que los pacientes que acudían al departamento de emergencias y reportaban una sobredosis de heroína a menudo solo tenían fentanilo presente en los resultados de sus pruebas de detección de drogas.

Con la medida del tiempo el fentanilo se volvió omnipresente en los Estados Unidos y este transformó el mercado de drogas ilícitas y aumentó el riesgo de sobredosis.

Con información de The Conversation.