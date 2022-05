Postura de México ante Rusia podría afectar la relación con EU: Sarukhán

El exembajador mexicano en Estados Unidos, Arturo Sarukhán, aseguró que México corre el riesgo de no ser considerado un aliado fiable para Estados Unidos al haberse negado a imponer sanciones económicas a Rusia a raíz de la invasión a Ucrania.

En entrevista con EL FINANCIERO, el exembajador aseguró que negarse a imponer sanciones se suma a otras acciones que ha tomado el gobierno mexicano, como atacar a senadores estadounidenses, al igual que haberse decantado por el expresidente Donald Trump durante las elecciones del 2020.

“Es un tema que si bien no va a determinar el flujo actual en el mediano y corto plazo, está teniendo, en el horizonte estratégico de la relación entre México y Estados Unidos, un impacto real y está dando una señal de que México no es un país confiable”, aseguró.

Al mismo tiempo, Saruhkán aseguró que, a pesar de que hay otros temas en la agenda como el de migración o seguridad, “el trasfondo de todos estos flancos abiertos en la relación bilateral, es el extrañamiento y preocupación por los posicionamientos mexicanos con respecto a la invasión rusa”.

Según el exembajador, es preocupante ya que somos el primer socio comercial de Estados Unidos, sin embargo, estos actos hacen que Washington no considere al México como el principal socio estratégico en el continente americano.

“Por un lado somos el primer socio comercial de Estados Unidos, tenemos una frontera terrestre de tres mil kilómetros, y el que con esto no seamos vistos por Washington como el principal socio estratégico de Estados Unidos en el continente, es muy preocupante”.

Para el diplomático, la relación entre México y Estados Unidos es fundamental para los mexicanos, por lo que este tipo de acciones mina lo que debería ser la base para una relación integral y congruente con el vecino del norte.

Saruhkán también afirmó que lo que está en juego es el respeto al derecho internacional y la soberanía de un país, por lo que el gobierno mexicano no se puede justificar diciendo que nunca se han implementado sanciones económicas.

“Yo siempre he creído que la historia debe ser una guía pero no una camisa de fuerza. Los principios deben ser interpretados, revisados a la luz del sistema internacional que vive hoy. Hoy el sistema internacional no es el mismo que el de cuando cayó el muro de Berlín, el de la guerra fría o el que vivimos después de la Segunda Guerra Mundial. Hay que ir revisando.

En ese sentido, el ex embajador consideró que el servicio exterior mexicano “debe ser orientada por principios y valores, pero debe ser pragmática y basarse en lo que hay hoy en el sistema internacional y de lo que México quiere ser como país responsable, de peso, en el sistema internacional hoy y no estar basándonos en un pasado mitológico que ya no existe”.

De igual manera, recordó que el presidente Lázaro Cárdenas, rechazó actos en su momento como los actos alemanes durante la Segunda Guerra Mundial, o que no reconoció al gobierno franquista y hasta envió armamento en apoyo de la República Española.

En cuanto a las reuniones de trabajo que realizará el canciller Marcelo Ebrard este martes en Washington, el exembajador afirmó que muy probablemente el eje central de las conversaciones será la migración, sin embargo, no se puede dejar de lado este tema que ha causado tanta preocupación en la clase política estadounidense.