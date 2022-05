Oleg TinKov, el magnate ruso que perdió su banco por criticar la guerra de Putin

Oleg Tinkov, el magnate ruso que criticó la guerra de su país en Ucrania, se está escondido. En una entrevista exclusiva con The New York Times el domingo, dijo: “Yo no creo en el futuro de Rusia bajo Vladimir Putin”.

Oleg Y. Tinkov tenía un valor de más de 9 mil millones de dólares en noviembre, reconocido como uno de los pocos magnates de negocios hechos a sí mismos de Rusia, después de construir su fortuna fuera de las industrias de energía y minerales que eran los campos de juego de la cleptocracia rusa.

El mes pasado, Tinkov, el fundador de uno de los bancos más grandes de Rusia, criticó la guerra en Ucrania en una publicación en Instagram. Al día siguiente, aseguró, la administración del presidente Vladimir Putin contactó a sus ejecutivos y amenazó con nacionalizar su banco si no cortaba los lazos con él.

La semana pasada vendió su participación del 35 por ciento a un multimillonario minero ruso en lo que describe como una “venta desesperada, una venta forzosa” que le fue impuesta por el Kremlin. “No podía discutir el precio”, dijo Tinkov. “Era como un rehén: tomas lo que te ofrecen. No pude negociar”.

Tinkov, de 54 años, habló con The New York Times el domingo, desde un lugar que no quiso revelar, en su primera entrevista desde que Putin invadió Ucrania. Dijo que había contratado guardaespaldas después de que amigos con contactos en los servicios de seguridad rusos le dijeran que debería temer por su vida y bromeó diciendo que, si bien había sobrevivido a la leucemia, tal vez “el Kremlin me matará”.

Fue un giro de fortuna rápido y discordante para un multimillonario que durante años había evitado tener problemas con Putin mientras se presentaba a sí mismo como independiente del Kremlin. Su caída subraya las consecuencias que enfrentan aquellos miembros de la élite rusa que se atreven a contradecir a su presidente, y ayuda a explicar por qué ha habido poco más que silencio por parte de los líderes empresariales quienes, según Tinkov, están preocupados por el impacto de la guerra en sus estilos de vida. y sus carteras.

De hecho, el señor Tinkov afirmó que muchos de sus conocidos en la élite empresarial y gubernamental le dijeron en privado que estaban de acuerdo con él, “pero todos tienen miedo”.

En la entrevista, Tinkov habló más enérgicamente contra la guerra que cualquier otro importante líder empresarial ruso.

“Me di cuenta de que Rusia, como país, ya no existe”, dijo Tinkov, prediciendo que Putin permanecería en el poder por mucho tiempo. “Yo creía que el régimen de Putin era malo. Pero, por supuesto, no tenía idea de que tomaría una escala tan catastrófica”.

El Kremlin no respondió a una solicitud de comentarios.

Tinkoff, el banco que Tinkov fundó en 2006, negó su caracterización de los hechos y dijo que “no hubo amenazas de ningún tipo contra el liderazgo del banco”. La institución, que anunció el jueves pasado que Tinkov había vendido toda su participación en la empresa a una dirigida por Vladimir Potanin, un magnate minero cercano a Putin, parecía estar distanciándose de su fundador.

“Oleg no ha estado en Moscú durante muchos años, no participó en la vida de la empresa y no estuvo involucrado en ningún asunto”, dijo Tinkoff en un comunicado.

El señor Tinkov también ha tenido problemas en Occidente. Aceptó pagar 507 millones de dólares el año pasado para resolver un caso de fraude fiscal en Estados Unidos. En marzo, Gran Bretaña lo incluyó en una lista de sanciones contra la élite empresarial rusa.

“Estos oligarcas, empresas y matones a sueldo son cómplices del asesinato de civiles inocentes y es justo que paguen el precio”, afirmó en ese momento la secretaria de Relaciones Exteriores, Liz Truss.

Sin embargo, Tinkov es visto como un raro pionero de los negocios rusos, modelando su capitalismo inconformista en Richard Branson y transformándose de cervecero irreverente a fundador de uno de los bancos en línea más sofisticados del mundo. Dice que nunca ha puesto un pie en el Kremlin y que ocasionalmente ha criticado a Putin.

Pero a diferencia de los magnates rusos que hace años rompieron con Putin y ahora viven en el exilio, como el ex magnate petrolero Mikhail B. Khodorkovsky o el empresario tecnológico Pavel Durov, Tinkov encontró una manera de coexistir con el Kremlin y hacer miles de millones: al menos hasta el 19 de abril.

Fue entonces cuando Tinkov publicó una emotiva publicación en contra de la guerra en Instagram, calificando la invasión de “loca” y ridiculizando al ejército de Rusia: “¿Por qué tendríamos un buen ejército?”, preguntó, si todo lo demás en el país es disfuncional “y está sumido en nepotismo, servilismo y sumisión?

Los rusos a favor de la guerra publicaron fotos de sus tarjetas de débito Tinkoff trituradas en las redes sociales. Vladimir Solovyov, un destacado presentador de la televisión estatal, pronunció una diatriba contra él, declarando: “Tu conciencia está podrida”.

Tinkov ya estaba fuera de Rusia en ese momento, partió en 2019 para recibir tratamiento por leucemia. Más tarde renunció y cedió el control de Tinkoff, pero mantuvo una participación del 35 por ciento en la empresa, que se valoró en más de 20 mil millones de dólares en la bolsa de valores de Londres el año pasado.

Un día después de la publicación del 19 de abril, dijo Tinkov el domingo, el Kremlin se comunicó con los altos ejecutivos del banco y les dijo que cualquier asociación con su fundador ahora era un problema importante.

“Dijeron: ‘La declaración de su accionista no es bienvenida, y nacionalizaremos su banco si no lo vende y el propietario no cambia, y si no cambia el nombre’”, dijo Tinkov. citando fuentes en Tinkoff que se negó a dar declaraciones.