Ante emergencia, Biden compra 20 millones de píldoras contra COVID

WASHINGTON, D.C.- Con un presente de más de millón de casos diarios de COVID-19 y en momentos que varios estados del país declararon emergencia por un aumento inédito de hospitalizaciones a raíz la variante ómicron, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció que su gobierno duplicará la orden de la píldora anti-COVID Paxlovid, de 10 millones a 20 millones de dosis, e imploró al público estadounidense vacunarse y ponerse el refuerzo.

“Esta sigue siendo una pandemia de los no vacunados”, lamentó Biden poco antes de celebrar una reunión con el equipo de respuesta de la Casa Blanca para el COVID-19, con la participación de la vicepresidenta Kamala Harris y del asesor presidencial en salud, Anthony Fauci, entre otros funcionarios. Al menos 35 millones de estadounidenses no se han puesto ninguna dosis contra el COVID, incluido un número desproporcionado de latinos y afroamericanos. La mayoría de hospitalizaciones y muertes corresponden a los no vacunados.

Minutos antes de la alocución presidencial, el conurbado estado de Maryland declaró un estado de emergencia de 30 días por COVID, que incluirá el despliegue de elementos de la Guardia Nacional para ayudar a autoridades médicas estatales en los centros de vacunación y para test. El gobernador republicano Larry Hogan anticipó un aumento de 250 por ciento de las hospitalizaciones en las próximas cuatro a seis semanas y urgió a los residentes a ponerse “las malditas mascarillas”.

Desde la Casa Blanca, Biden salió al paso de las críticas de instituciones médicas y doctores que se han quejado por la escasa disponibilidad del medicamento Paxlovid, elaborado por la farmacéutica Pfizer y autorizado para uso de emergencia antes de Navidad, a pesar de que las pruebas clínicas sugieren que podría ser altamente beneficiosa para evitar la hospitalización de personas con condiciones de alto riesgo, debido a enfermedades subyacentes o sistemas inmunológicos comprometidos.

“Estas píldoras van a reducir dramáticamente las hospitalizaciones y muertes por COVID-19. Van a cambiar el juego y tienen el potencial de alterar dramáticamente su impacto”, aseguró Biden. Cada tratamiento tiene un costo de 530 dólares por persona y hasta el momento sólo ha sido autorizada para personas de 12 años o más.

De acuerdo con datos de Pfizer, Paxlovid (ritonavir) reduce el riesgo de hospitalización o muerte en un 89 por ciento, en comparación con un placebo en adultos de alto riesgo no hospitalizados con COVID-19. En la población general del estudio hasta el día 28, no se informaron muertes en pacientes que recibieron Paxlovid, en comparación con 10 muertes en pacientes que recibieron el placebo. A pesar del anuncio, las acciones de Pfizer cayeron en Wall Street.

Debido al complejo proceso de elaboración de Paxlovid, el medicamento podría empezar a circular en cantidades masivas hasta la primavera. Por el momento, los estados del país han recibido dotaciones mínimas que han sido canalizadas sólo a pacientes altamente vulnerables.