El mundo se enfrenta a un tsunami de infecciones por COVID tanto de ómicron como de delta: OMS

El mundo se enfrenta a un tsunami de infecciones por COVID-19 provocadas tanto por la variante Delta como por Ómicron, declaró Maria Van Kerkhove, jefa técnica de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

“Nos enfrentamos a un tsunami de infecciones en el mundo, tanto de Delta, como de Ómicron. Se lo repito a los gobiernos: no esperéis para actuar. Y no me refiero a confinamientos. Antes de empezar a ver un aumento de las hospitalizaciones, por favor, usen las mascarillas, faciliten el teletrabajo, limiten los contactos con otras personas, eviten las reuniones, inviertan en ventilación, aumenten la vigilancia de los genomas del virus y tengan sus hospitales preparados”, dijo Van Kerkhove, en entrevista con El País.

La declaración de Maria Van Kerkhove se da en medio de una incertidumbre mundial acentuada por la variante ómicron.

Hasta el momento se tiene registro de que ómicron tiene presencia en 63 países, de acuerdo con la OMS.

El organismo ha señalado que esta variante parece propagarse más que delta, con síntomas más leves.

Además, ha precisado que su presencia no es exclusiva de Sudáfrica, donde Delta es menos fuerte, sino también en el Reino Unido.

El primer ministro británico, Boris Johnson dijo el pasado 12 de diciembre que Reino Unido enfrenta una emergencia por ómicron y anunció un programa de refuerzo acelerado de vacunas COVID para sacar al país de la crisis.

De acuerdo con Maria Van Kerkhove, “ahora es el momento de actuar también contra la variante Delta, porque está haciendo estragos. Incluso en Europa, que tiene altos niveles de vacunación, todavía hay grandes focos de personas vulnerables que no se han vacunado o no tienen la pauta completa. Y en el resto del mundo hay una cantidad enorme. Y ese es el gran problema, sea la variante que sea. Es esperable que ómicron consiga escapar en alguna medida de la respuesta inmune, pero eso no quiere decir que las vacunas vayan a ser inútiles”.

La situación por COVID-19 en el mundo aún es crítica. Estados Unidos alcanzó la cifra de 800 mil muertes relacionadas con el coronavirus, según un recuento de la agencia Reuters, mientras el país se prepara para un posible aumento de las infecciones debido al clima más frío y la variante ómicron del virus.

Este hito significa que el número de víctimas mortales de este virus en Estados Unidos supera ya a toda la población de Dakota del Norte.

Incluso con vacunas amplias y gratuitamente disponibles, el país ha perdido más vidas por el virus este año que en 2020 debido a la variante delta, más contagiosa, y a que la gente se niega a inmunizarse contra el COVID-19.

Las muertes de este año se produjeron sobre todo en pacientes no vacunados, según los expertos sanitarios. Los decesos han aumentado, a pesar de los avances en la atención a los pacientes de COVID y las nuevas opciones de tratamiento, como los anticuerpos monoclonales.

Anthony Fauci, el principal experto en enfermedades infecciosas del país, ha señalado que tres dosis de la vacuna contra el COVID-19 son el “cuidado óptimo”, pero dos dosis de las inmunizaciones de Pfizer/BioNTech o Moderna o una de la vacuna de Johnson & Johnson siguen siendo el estándar oficial del gobierno para estar completamente vacunado.

Mientras que en Europa, los responsables sanitarios del Reino Unidos subieron el nivel de alerta por el COVID-19, debido al “rápido aumento” de los casos de la variante ómicron.

El nivel pasó de tres a cuatro, lo que indica que “el contagio es alto y que la presión sobre los servicios de salud es generalizada, significativa y está en aumento”.

