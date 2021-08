‘Código rojo’: la última oportunidad de la humanidad ante un cambio climático sin precedentes

La Tierra se está calentando tanto que las temperaturas en aproximadamente una década probablemente superarán un nivel de calentamiento que los líderes mundiales han tratado de prevenir, según un informe publicado el lunes que las Naciones Unidas denominaron un “código rojo para la humanidad”.

“Simplemente está garantizado que las cosas empeorarán”, dijo la coautora del informe Linda Mearns, científica climática senior del Centro Nacional de Investigación Atmosférica de Estados Unidos. “No hay lugar para huir, no hay lugar para esconderse.”

Los principales científicos climáticos del mundo advirtieron que el planeta se calentará 1.5 ° Celsius en las próximas dos décadas sin medidas drásticas para eliminar la contaminación por gases de efecto invernadero.

Cada uno de los cinco escenarios para el futuro, basados en la cantidad de emisiones de carbono que se reducen, supera el más estricto de los dos umbrales establecidos en el acuerdo climático de París de 2015. Los líderes mundiales acordaron entonces tratar de limitar el calentamiento a 1.5 grados Celsius (2.7 grados Fahrenheit) por encima de los niveles de finales del siglo XIX porque los problemas aumentan rápidamente después de eso.

El mundo ya se ha calentado casi 1.1 grados Celsius (2 grados Fahrenheit) desde entonces.

El hallazgo del grupo respaldado por las Naciones Unidas pone en peligro un objetivo clave del Acuerdo de París a medida que los signos del cambio climático se hacen evidentes en todas partes del mundo.

La última evaluación científica del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático de la ONU habla por primera vez con certeza sobre la responsabilidad total de la actividad humana por el aumento de las temperaturas.

Se estima que la contribución al calentamiento global de factores naturales, como el sol y los volcanes, es cercana a cero.

“Es inequívoco que guet El umbral de calentamiento crucial de 2 ° C se “superará durante el siglo XXI”, concluyeron los autores del IPCC, sin recortes profundos de emisiones “en las próximas décadas”.

Sin precedentes en miles de años

La evaluación publicada el lunes es el trabajo de más de 200 científicos que asimilan miles de estudios, y los delegados de 195 países aprobaron un resumen adjunto. Más que cualquier otro pronóstico o récord, las determinaciones de este informe establecen un poderoso consenso global, menos de tres meses antes de las conversaciones internacionales sobre el clima de la COP26 de la ONU.

“Este informe nos dice que los cambios recientes en el clima son generalizados, rápidos e intensos, sin precedentes en miles de años”, dijo el vicepresidente del IPCC, Ko Barrett, asesor climático senior de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de EU.

Entre los hallazgos principales: La última década fue probablemente más calurosa que cualquier período de los últimos 125 mil años, cuando el nivel del mar era hasta 10 metros más alto. La combustión y la deforestación también han elevado el dióxido de carbono en la atmósfera más alto de lo que lo han hecho en dos millones de años, según el informe, y la agricultura y los combustibles fósiles han contribuido a que la concentración de metano y óxido nitroso supere cualquier punto en al menos 800 mil años.

El documento es “un código rojo para la humanidad”, dijo Antonio Guterres, secretario general de las Naciones Unidas, en declaraciones preparadas vinculadas a la publicación. “Este informe debe sonar como una sentencia de muerte para el carbón y los combustibles fósiles antes de que destruyan nuestro planeta”.

Incluso cuando los autores del IPCC han eliminado parte de la cautelosa incertidumbre que caracterizó las evaluaciones pasadas, los últimos meses han visto una serie de desastres climáticos rápidos que subrayan el nuevo lenguaje.

El verano en el hemisferio norte se ha visto afectado por graves inundaciones en Europa y China , así como por una sequía alarmante y el inicio temprano de grandes incendios forestales en el oeste de Estados Unidos y Canadá. Uno de los lugares más fríos del planeta, Siberia, ha experimentado un calor severo e incendios forestales. El fin de semana pasado trajo imágenes inquietantes de personas que huían de los incendios forestales en Grecia.

La última oportunidad

“Nuestra oportunidad de evitar impactos aún más catastróficos tiene una fecha de vencimiento”, dijo Helen Mountford, vicepresidenta de clima y economía del Instituto de Recursos Mundiales. “El informe implica que esta década es realmente nuestra última oportunidad de tomar las medidas necesarias para limitar el aumento de temperatura a 1.5 ° C. Si colectivamente no logramos frenar rápidamente las emisiones de gases de efecto invernadero en la década de 2020, ese objetivo se saldrá de nuestro alcance“.

La nueva publicación aterriza en medio de la preparación para la COP26 , que se celebrará en Glasgow en noviembre. Un acuerdo global para lograr recortes de emisiones más rápidos dependería de que los países pobres obtengan 100 mil millones de dólares al año en financiamiento climático de los países ricos, algo previsto en acuerdos climáticos anteriores pero que aún no se ha logrado. Los gobiernos nacionales también necesitarían acordar las reglas que rigen el comercio de permisos de emisiones, para garantizar que aquellos que avanzan más rápido hacia los recortes sean recompensados por hacerlo.

El escenario más ambicioso de esta última evaluación muestra que las emisiones caen a cero neto alrededor de 2050, lo que es lo más cercano a reafirmar la conclusión principal del informe especial.

Los cinco escenarios de temperatura del nuevo informe muestran que el marcador de 1,5 ° C pasó para 2040, antes de enfriarse por debajo de esa marca en solo uno de los cinco panoramas. Lograr ese enfriamiento dependerá de la eliminación a gran escala de dióxido de carbono del aire. Un análisis independiente realizado por el grupo Climate Action Tracker sugiere que las políticas globales actuales pueden rastrear los escenarios medio o alto del IPCC, que conducen a un calentamiento de 2.7 ° C y 3.6 ° C para 2100.

¿Qué viene despues?

Hay un final, si las naciones deciden intentar alcanzarlo. Los datos continúan mostrando una relación directa entre el CO₂ y la temperatura . Eso significa que cuando las concentraciones de carbono atmosférico dejen de aumentar, la temperatura también lo hará poco después.

Los científicos han abierto camino al proyectar lo que sucede cuando cesan nuestras emisiones. A medida que el mundo reduce el uso de combustibles fósiles, por ejemplo, el efecto de enfriamiento de los aerosoles comenzará a disminuir. Los científicos confían en que una forma de contrarrestar esa disminución sería buscar “reducciones fuertes, rápidas y sostenidas” de las emisiones de metano . Más allá del CO₂, el metano y el óxido nitroso, existen otros cuatro gases de efecto invernadero que también brindan oportunidades para desacelerar el calentamiento.

Incluso a 1.1 ° C, el cambio climático está cobrando vidas y destruyendo propiedades y obligando a la retirada, la migración y los conflictos. Los efectos de la actividad humana continúan derritiendo los glaciares y el hielo marino. Calentar los océanos significa elevarlos, a un ritmo 2.5 veces más rápido en este siglo que en el pasado, según el IPCC. Parte de ese daño se ha acumulado en los siglos venideros.

“Este último año ha demostrado que el cambio climático ya no es una amenaza lejana”, dijo Katharine Hayhoe, científica en jefe de Nature Conservancy, que no participó en el resumen. “Ya no podemos suponer que los ciudadanos de países más ricos y seguros como Canadá, Alemania, Japón y Estados Unidos podrán sobrellevar los peores excesos de un clima que se desestabiliza rápidamente, incluso cuando los que viven en latitudes más vulnerables sufren”.

Con la ayuda de Dave Merrill y Mira Rojanasakul*