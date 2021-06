El banquero central más agresivo del mundo parece estar perdiendo la guerra inflacionaria

Las expectativas de inflación para 2022, en particular, no están respondiendo a las acciones implementadas por Roberto Campos Neto, director del banco central de Brasil. (Bloomberg)

Ningún banquero central del mundo está lidiando con la inflación este año como Roberto Campos Neto.

En marzo, el director del banco central de Brasil sorprendió a los operadores de Sao Paulo con un aumento de las tasas de interés mayor de lo esperado: 75 puntos base. Fue una táctica clásica de la banca central, ejecutada por el nieto de una de las mentes económicas preeminentes de Brasil: desatar una gran demostración de fuerza desde el principio para demostrar que es un verdadero luchador contra la inflación y rápidamente derribarás a los inversores. expectativas de inflación y posiblemente aliviar la necesidad de aumentos adicionales.

Por si acaso, Campos Neto y el directorio del banco subieron otros 75 puntos base en mayo y, según sus propios indicios, volverán a hacer lo mismo en la reunión de política monetaria del miércoles en Brasilia, llevando el índice de referencia Selic a 4.25 por ciento.

Y, sin embargo, su atrevido plan no parece estar funcionando.

Una medida clave del mercado de bonos de expectativas de inflación apenas se ha movido desde esa primera subida en marzo. Es más, los pronósticos de inflación en la encuesta semanal de economistas del banco central han subido, no bajado, durante ese tiempo.

Solo este lunes, elevaron sus estimaciones para este año y el próximo a 5.82 por ciento y 3.78 por ciento, respectivamente, ambos por encima del objetivo. Gran parte de esto, para ser justos, se explica por cosas que están fuera del control de Campos Neto: un gran déficit presupuestario, el alza de los precios mundiales de las materias primas y una sequía severa que está aumentando las facturas de electricidad.

Todos estos elementos están conspirando contra el banco central y, en el proceso, plantean una pregunta crucial: ¿está el exoperador de 51 años listo para señalar que el banco se volverá aún más agresivo con aumentos de tarifas -a pesar de que eso puede socavar la recuperación de la economía tras el colapso por el COVID- o se resistirá y se arriesgará a dejar que la inflación despegue?

“Lo que espero que entiendan”, dijo Tony Volpon, exdirector del banco central brasileño, “es que lo que están haciendo no está funcionando. No detiene las expectativas. Tienen que hacer algo diferente“.

Transparencia y credibilidad

Las expectativas de inflación para 2022, en particular, no están respondiendo a los agresivos aumentos porque muchos economistas no están de acuerdo con la indicación del banco central de que no necesitará retirar todo su estímulo monetario para controlar la inflación, y que solamente moviéndose rápido con el ciclo ajustado funcionará.

Presionado sobre ese tema, Campos Neto sostuvo la semana pasada que la llamada “normalización parcial” de la política monetaria, que significa mantener un cierto nivel de estímulo, no es una promesa ciega del banco central, sino un esfuerzo de transparencia. Agregó que las decisiones del banco se basan en datos y, lo más importante, que sigue comprometido al 100 por ciento con la meta de inflación, que se ubicará en 3.5 por ciento para 2022. El banco declinó hacer más comentarios cuando fue contactado para esta historia.

Es por eso que la mayoría de los economistas ahora esperan que Campos Neto, para cumplir con esa promesa, elimine cualquier indicio de aumentar acciones de tasas de las comunicaciones del banco y opte por un enfoque más simple, diciendo solo que los legisladores harán lo necesario para controlar los precios.

“Nadie puede criticar la transparencia, pero también agregará volatilidad en el corto plazo”, indicó David Beker, director de Brasil de Bank of America Securities. “Es como si estuvieran haciendo dos reuniones en una”.

Lo que dice Bloomberg Economics

“Esperamos que el banco central brasileño cumpla con el plan esbozado en su última reunión, llevando la Selic a su nivel prepandémico al elevarla a 4.25 por ciento el miércoles. Sin embargo, la mayor parte de la atención se centrará en la declaración posterior a la reunión. Esperamos que los responsables de la formulación de políticas adopten un tono más agresivo, sin comprometerse necesariamente con la normalización total en los próximos meses “.

- Adriana Dupita, economista de Brasil

El panorama de Brasil sigue siendo más complejo de lo habitual durante la pandemia, con una economía que necesita un ritmo de vacunación más rápido para reabrirse por completo. Potencialmente aliviar las presiones inflacionarias es un reciente fortalecimiento del real, que pasó de ser la moneda latinoamericana con peor desempeño el año pasado a la segunda mejor en 2021. Pero al mismo tiempo, una sequía y una actividad económica más rápida de lo esperado están presionando los precios de los servicios suben.

Para el miércoles, es probable que el banco central brasileño haya aumentado su tasa de referencia en 225 puntos base, y 200 puntos base adicionales están en trámite este año, según los economistas. Entre los principales bancos centrales, solo el de Turquía ha aumentado las tasas de manera tan agresiva: en 875 puntos básicos en 2020 y 200 puntos básicos este año, pero los responsables políticos ya están considerando cuándo recortarlos.

Volpon, actualmente estratega de inversiones en Wealth High Governance, dijo que el banco central de Brasil probablemente “no está listo para una guía de diagrama de puntos”, o para los pronósticos detallados de tasas de interés de los miembros de la junta que la Reserva Federal de Estados Unidos generalmente proporciona.

Volpon y la mayoría de los economistas consultados para este artículo coinciden en que el mensaje debe ser más simple: solo diga que hará lo que sea necesario para combatir la inflación.

“La orientación futura en Brasil puede ser demasiado complicada”, dijo Alejandro Cuadrado, estratega para América Latina de BBVA en Nueva York. “Brasil, junto con el resto de los mercados emergentes, sigue demasiado centrado en el corto plazo”.