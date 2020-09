TuCocinaLocal es el proyecto que ayuda a las fondas y taquerías para enfrentar la crisis.

Sin embargo la incertidumbre provocada por la difícil situación que vivimos desde marzo pasado, hicieron que muchos de estos negocios estuvieran cerrados durante meses y actualmente no todos lograron abrir de nuevo sus puertas; una de las industrias más afectadas de manera directa es la restaurantera que da empleo a más de un millón y medio de personas y a pesar de la crisis, se han llevado a cabo acciones para mantenerla a flote.

La CANIRAC en conjunto con la Industria Mexicana de Coca-Cola, Mondelēz México, Unilever, Kimberly Clark professional y Ragasa, crearon el proyecto #TuCocinaLocal el cual consiste en acercarse a los dueños de pequeños negocios de comida para escuchar sus necesidades, ayudarlos y tratar de evitar un cierre definitivo de estos locales. Roberto Quintero Vicepresidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados CANIRAC comentó: “La pandemia es algo inédito que está afectando de manera brutal al sector restaurantero; van a ser más de 30,000 establecimientos en todo el país que cierren sus puertas para siempre” Miles de familias en México dependen de la taquería, de la fonda. CANIRAC, la Industria Mexicana de Coca-Cola y nuestros aliados han apoyado a miles de restaurantes en México con infraestructura, acompañamiento y apoyo para atender los protocolos de higiene y sanitización”.

Fuente: Cortesía de Industria Mexicana de Coca-Cola

#TuCocinaLocal nace de la necesidad de contrarrestar el impacto económico que sigue dejando el COVID-19 en los restaurantes y fondas del país, Rocío González Díaz, dueña de la cocina económica “El Volcancito” compartió que “La pandemia nos ha afectado en el aspecto económico, nos empezó a ir muy mal, tenía yo que solventar gastos que a veces no podía ya cubrir, pero afortunadamente hemos salido adelante, afortunadamente no tuvimos que cerrar; ya el gobierno permitió que pudiéramos abrir al 30%. Tu Cocina Local me ha apoyado mucho en cuanto a los manteles, en cuanto a las mamparas; eso ha ayudado mucho a que el cliente se sienta seguro para poder comer.”

A través de este proyecto se apoya a 200 mil negocios en todo el país con acciones digitales y de educación, materiales de seguridad en punto de venta para salvaguardar el cuidado de clientes y empleados; asegurando que se cumplan con los lineamientos que las autoridades marcan para operar y lograr que miles de restauranteros salgan fortalecidos de la pandemia.

Tu Cocina Local es el resultado del trabajo en equipo de empresas líderes de la industria de consumo que unieron esfuerzos para proteger y ayudar a los pequeños restaurantes, fondas y puestos de alimentos, ahora nos toca a nosotros acudir a estos locales con las medidas necesarias y ayudar a los dueños a mantener su cocina abierta durante esta nueva normalidad.