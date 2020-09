Los mitos de invertir en mercados que destruyó eToro

eToro , una de estas plataformas, es un exchange o intermediario digital que desde hace poco más de una década ofrece el acceso democrático a las bondades del mercado a personas con nulos, pocos o muchos conocimientos sobre inversiones.

Mito # 1 La inversión está destinada a las grandes fortunas.

Durante muchos años se creyó, debido a que en un pasado lo fue, que la inversión estaba destinada a grandes fortunas o patrimonios; sin embargo, esta vieja realidad hoy en día es un mito.

Con el auge de la tecnología y su fusión con el mundo financiero, plataformas como eToro han buscado acercar este mundo de una forma democrática , ágil, sencilla y hasta didáctica, a todo aquel usuario que se interese en invertir, conocer, e incluso practicar en su plataforma.

Con montos accesibles, que inician desde 200 euros (alrededor de 5 mil pesos), la plataforma pone a disposición activos como acciones, divisas (monedas), índices bursátiles, fondos de inversión cotizados en bolsa (ETF), criptomonedas y CFD (Contratos por Diferencias).

La diferencia radica en el monto necesario para invertir, ya que éste puede variar dependiendo el activo que se elija.

Mito #2 La inversión es para expertos

eToro, originaria de Israel y con capital privado europeo y asiático busca que los miembros de su comunidad, tanto de cuentas fondeadas como virtuales, puedan compartir abiertamente sus estrategias de inversión.

De esta forma, los usuarios pueden seguir a otros inversionistas, aprender, comprobar y hasta “copiar” el portafolio de los participantes más exitosos, de forma completamente transparente por medio de una opción llamada CopyTrader™ .

Además, para aquellos novatos tiene materiales didácticos, videos y un demo para que se animen a realizar sus primeras compras.

Por si esto no fuera suficiente, la plataforma cuenta con herramientas tradicionales para analizar, seguir, comprar y vender valores, como graficadores, noticias y consejos de analistas. Además están las herramientas de comunidad en línea, en donde puedes invitar amigos para compartir experiencias y comparar en qué están invirtiendo.

Mito # 3 El riesgo es altísimo

Es importante señalar que el error más común que encontramos es que no se entiende la relación riesgo-rendimiento.

De tal modo que plataformas como eToro se han esmerado de manera didáctica en que los usuarios aprendan sobre el riesgo.

La inversión en cualquier aspecto es un riesgo (ya sea poner un negocio de comida, organizar eventos, vender juguetes o ropa) en donde se busca una recompensa o un premio. Lo mismo pasa con la inversión bursátil: ésta debe estar en función del riesgo dispuesto a asumir.

Sin embargo, lo que ofrecen las plataformas de inversión es comprar acciones de algunos negocios que ya han sido probados, por lo que una parte del riesgo es mitigado.

Además, visto desde un punto de vista de transparencia, los usuarios de la plataforma pueden comprar, mantener o vender sus valores de manera rápida y segura y pueden vigilar su cartera en tiempo real para realizar transacciones cuando lo deseen con total confianza y certeza, garantizando una total transparencia y legalidad.

Mito # 4 No cuenta con supervisión

A veces se cree que no hay algún tipo de autoridad que supervise las operaciones y funcionalidad de este tipo de plataformas, por lo que es muy importante ver quién está siendo el supervisor del intermediario que eliges.

En el caso de eToro a nivel global algunas de las entidades que supervisan el buen funcionamiento de la plataforma, así como de su legalidad, son la Cyprus Securities and Exchange Commission; en el Reino Unido, la Financial Conduct Authority; en Estados Unidos, FinCEN y Finra y en otras partes del mundo, la Australian Securities and Investments Commission.

Esta situación da seguridad a quién deposita sus valores en este intermediario de que está regulado.

Fuente: Shutterstock

Si bien existen mitos, te recomendamos atender las realidades:

Realidad # 1 Puedes perder dinero

Quien haya dicho que no puedes perder dinero en una inversión está mintiendo, no es la excepción en las inversiones bursátiles. Es una completa realidad que hasta los gestores de activos más experimentados del mercado han perdido dinero alguna vez.

Por eso, realizar inversiones con análisis sólidos, con un manejo responsable y atendiendo las recomendaciones de los expertos es el mejor camino para tener ‘números verdes’.

Realidad # 2 El Exchange no es tu asesor

La realidad es que el intermediario solo es un proveedor del instrumento, del servicio y da accesibilidad al mercado.

Está para servir, sin embargo, tú como usuario eres responsable de las decisiones que tomas y la gestión del riesgo que asumes.

Realidad # 3 Ganas dinero, pero no te harás millonario

Es una realidad que una buena gestión te permite tener ingresos extras, sin embargo, éste va en función del tiempo que le dedicas y el dinero que inviertas. No te harás millonario de la noche a la mañana, pero podrás obtener algún ingreso extra.

A mayor cantidad de operaciones existe un mayor riesgo de error, por lo que el tiempo que le dedicas y el número de operaciones que haces son un determinante de éxito. Un menor número de operaciones a plazos mayores tiene una probabilidad de acierto mayor.

Por otra parte, y no menos importante, otra de las ventajas de este tipo de plataformas es que permite realizar operaciones sin comisiones con unos pocos toques desde un teléfono inteligente.

En México, eToro se ha propuesto la misión de brindar educación financiera y cultura de ahorro e inversión a la gente, contribuyendo a combatir la desigualdad y la diferencia de oportunidades bajo un lema: “No hay razón para que los ahorradores mexicanos no tengan acceso a los mismos instrumentos que tienen los grandes inversionistas”.