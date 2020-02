Hoteles solo para adultos: las mejores opciones en la Riviera Maya

Visitar la Riviera Maya es aprender a observar paisajes paradisíacos, místicos, arquitectónicos y mágicos. Sencillamente tienes que vivir esta experiencia con tu pareja alguna vez y para evitar cualquier tipo de molestia necesitas hospedarte en un hotel solo para adultos.

¿Desconoces todos sus beneficios? No te preocupes. Te invitamos a leer este artículo para que a partir de ahora sea tu lugar de hospedaje favorito. Además gracias a nuestro cupón Barceló que tenemos en El Financiero Descuentos, obtendrás las mejores promociones y rebajas en tu reserva en línea.

Riviera Maya: un lugar para enamorarse

Cuando encuentras a tu 'media naranja', los días se vuelven más pintorescos. Los colores se magnifican. Las canciones penetran tu cuerpo, el clima es más llevadero y la vida obtiene un sentido. Los viajes para dos, bajo este hechizo, son sensacionalmente increíbles. Y si quieres disfrutar de esta experiencia en el lugar perfecto, tienes que visitar los indescriptibles paisajes de la Riviera Maya.

Este extravagante paraje ocupa más de 130 kilómetros de costa en la Península de Yucatán. El clima caluroso, los manglares y los cenotes predominan en toda su extensión. Sin embargo, existen muchas locaciones que agradarán a todo tipo de parejas. Por esta razón es uno de los sitios turísticos más visitados por los enamorados o por quienes quieren reavivar la chispa de la pasión.

¿Qué tiene la Riviera Maya que les hará vivir experiencias inolvidables? No solo es su arena blanca de coral ni el mar turquesa cristalino como una piscina infinita o sus rutas marinas que encierran tus sentidos en estrechos de roca y sal. Es todo esto y más.

Son las aventuras que amplifican tu percepción y hacen que un sencillo beso se convierta en un recuerdo memorable. Es gozar de todos sus sitios nocturnos bailando hasta el amanecer con tu enamorada. Es agradecer al destino por observar los cálidos colores de un atardecer tomados de la mano en la orilla de la playa.

La Riviera Maya es una pincelada del paraíso en la tierra. Es casi una obligación visitarla con tu pareja antes de morir, para que así conserves un recuerdo que te acompañará toda tu vida. Y ahora, con los hoteles solo para adultos, no existirá ningún tipo de incomodidad que disminuya tu entusiasmo.

Hotel solo par adultos, el hospedaje perfecto para unir corazones

Admítelo, cuando estás con tu pareja quieres que los momentos sean maravillosos. Pero más aún, deseas que no exista ningún contratiempo que rompa la magia de un abrazo o una caricia. El problema de los hoteles tradicionales es que los juegos de los niños o las travesuras de los adolescentes pueden, por accidente, arruinar un instante amoroso.

Aquí es donde el hotel solo para adultos adquiere su fortaleza. Al limitar la entrada a sus instalaciones a personas maduras, se garantiza respeto, responsabilidad y tranquilidad. Por esta razón, estos lugares son excelentes para la desconexión y el disfrute, tanto para grupos de amigos como para padres que quieren descansar por unos días de la crianza. Pero aún hay más beneficios y te los mencionaremos a continuación:

Cinco razones para alojarte en un hotel solo para adultos

Además de estar en lugares donde la tranquilidad se respeta, los hoteles para adultos tienen otras ventajas interesantes:

El silencio se disfruta

Las vacaciones no solo son escapes de la rutina, también son instantes que incitan a la reflexión. Sin niños corriendo por todas partes o zambulléndose en la piscina, los hoteles para adultos son lugares altamente silenciosos. Así que al no reinar el alboroto las parejas que aman el sonido ambiental, leer buenos libros o filosofar sobre la vida se encontrarán en un paraíso.

Degustarán la gastronomía más exquisita

Los menús de los hoteles tradicionales casi siempre se enfocan en comida familiar y sus platos tienen una baja calidad. Esto no sucede en los hospedajes para adultos. Al enfocarse en paladares exigentes, los platillos son realizados por chef profesionales. Por esta razón, probarás creaciones refinadas enfocadas en satisfacer y asombrar tus pretensiones gastronómicas.

Tienen una alta calidad arquitectónica

Una de las ventajas de los hoteles para adultos es que son más refinados. Están diseñados para resaltar en todas las direcciones. No es raro conseguir cuadros artísticos y esculturas de categoría en sus pasillos o alrededores. Tienen un estilo arquitectónico memorable que se refleja tanto en el lobby como en tus habitaciones.

Son especialistas en la relajación

A veces solo necesitas un viaje para disminuir el estrés de la rutina diaria y aumentar el deseo en la pareja. ¿Y qué tal si utilizas unas horas para aflojar tus músculos? En estos alojamientos para adultos se toman en serio tu relajación. Por esta razón, se ofrecen los servicios de spa, yoga, meditación o masajes. Así, cuando regreses a tu ciudad, llegarás con las pilas recargadas, el cuerpo descansado y la pasión renovada.

La chispa fiestera estará donde quiera que vayas

¿Desde hace cuánto no disfrutas de una celebración hasta el amanecer? En los hoteles para adultos, una escapada para disfrutar de un baile o beber unos tragos con tu pareja no tiene una hora delimitada. Las discotecas están abiertas todo el día. Adicionalmente, encontrarás bares en cada uno de sus rincones para que degustes tragos asombrosos cuando quieras. La chispa que enciende la diversión y la pasión nunca se agota en estos hospedajes.

Disfruta una experiencia con tu pareja en los mejores hoteles solo para adultos de la Riviera Maya

Ahora que ya conoces los beneficios de hospedarte en los hoteles para adultos, solamente falta que elijas uno para vacacionar en la Riviera Maya. Los que te mostraremos a continuación son los mejores en calidad, servicio y entretenimiento. No dudes en reservar tus habitaciones desde ahora porque son muy demandadas y se agotan:

Barceló Maya Riviera: un nuevo hotel Adults Only

En las Playas de Puerto Juárez se encuentra una edificación impresionante con una arquitectura que se curva para que nunca dejes de observar la inmensidad de un mar totalmente cristalino. El hotel de nueva construcción Barceló Maya Riviera es un hotel solo para adultos que te garantizará un trato inigualable y un entretenimiento sin precedentes.

Sus 850 habitaciones rebosan un estilo minimalista, pero sin dejar de lado el espacio y la comodidad. Son lujosas, sobrias, con personalidad y más de la mitad tiene una vista directa hacia el mar. Incluyen relajantes bañeras de hidromasaje y servicio de WIFI para que subas tus fotos a las redes sociales al instante.

Esta infraestructura te ofrece más de dos kilómetros de playa para que disfrutes al caminar con tu pareja en un amanecer colorido, pero si quieres zambullirte en agua dulce, contarás con cuatro gigantescas piscinas donde la comodidad, la tranquilidad y el disfrute están garantizados.

No se olvidan de la diversión. Practicarás tenis, futbol, voleibol, pádel, golf, mini golf, deportes acuáticos, gimnasio y muchas actividades más. ¿Te interesa la gastronomía? El Barceló Riviera Maya Adults Only te ofrece cinco restaurantes dispersos por su vasto terreno donde degustar platos exquisitos. No esperes más y aprovecha tus vacaciones en pareja en este grandioso hotel.

Royal Hideaway Playacar- Adults Only

Cerca de Playa del Carmen hallarás un hotel solo para adultos, bello y acogedor. Está rodeado de preciosos jardines. El sabor exótico de este hospedaje contrasta con su ambiente relajado y placentero. 201 habitaciones agradables esperan por tu visita.

Son seis los restaurantes donde te ofrecerán platillos nacionales e internacionales. Remueve el agua salada al sumergirte en una de sus seis sensacionales albercas. Y si lo que quieres es reflexionar sobre la vida, hazlo con tu pareja en una asombrosa terraza con vista directa al mar azulado.

Cuando las aventuras te llamen, aprovecha la oportunidad de practicar esnórquel, windsurf, bodyboard o kayak. Aprende a bucear de la mano de expertos gracias a su centro de buceo.

Tu belleza también es importante. En su centro estético tratarán tu piel con rejuvenecedores y técnicas de masajes para que sientas tu cuerpo con unos años menos. Disfruta el amor de tu pareja con asombrosas vistas en el Royal Hideaway Playacar.

La Riviera Maya es un lugar asombroso para explorar en pareja y los hoteles para adultos son tus aliados para el amor. Ya lo sabes, al momento de viajar y querer disfrutar de una relajación total este tipo de hospedaje es el que debes seleccionar.