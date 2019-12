Fue líder de una banda criminal… hoy ayuda a otros a romper sus cadenas

Renacer. Con el cierre de año y decenio, esta es una de las palabras que solemos escuchar en la época. ¿Se puede renacer? ¿Se puede cambiar de vida? La respuesta es un rotundo sí.

La inspiración se puede encontrar en historias como la de Mariah Oliver, ‘La Madrina’, quien algún día fue una de las líderes de una banda criminal, luego terminó en la cárcel, y hoy ayuda a otros a romper sus propias cadenas.

‘La Madrina’ forma parte de la campaña ‘Renacer’ del famoso Brandy Torres, en España. En esta se muestran historias como la de Oliver, que un día decidieron darle un giro radical a sus vidas para bien.

En el caso de ella una frase podría definir su pasado: Tanto subió que no sabía que estaba cayendo.

Hace más de 10 años Mariah se llamaba María Torres. En 2006 fue detenida, y en 2007 juzgada, junto a otras 13 personas, por los delitos de asociación ilícita, coacciones y amenazas.

Ingresó a principios del siglo a la banda llamada ‘Latin Kings’ impulsada por su interés en ayudar, y la empatía que otras personas, solitarias como ella, sufrían problemas en sus casas, o bien racismo y discriminación de la sociedad.

“Yo quería ayudarles y defenderles”, dijo en una entrevista el año pasado a El Periódico de Cataluña.

Pero esa ayuda se salió de control y terminó por ser señalada por un fiscal, junto a los otros miembros de la banda, de ordenar agresiones tanto a miembros de grupos rivales, o a los propios miembros del clan que cometiesen "faltas" o que intentasen abandonarlo, de acuerdo con la agencia EFE.

El fiscal explicó en el juicio de 2017 que la banda se financiaba mediante una cuota semanal de entre 1.5 y 3 euros que debían dar todos los miembros, además de aportaciones extraordinarias que los superiores podían exigir para la adquisición de armas o para pagar a los abogados que defendían a dirigentes en prisión, agrega el texto de la agencia española.

Y quienes no pudieran dar dinero eran incitados a robar o serían golpeados.

Pese a que nunca se sintió culpable, Mariah estuvo en prisión. Ahí encontró en los libros el escaparate para salir de las sombras e imaginar un mundo mejor.

A través de la lectura halló el coraje y estudiando pudo romper las cadenas que la ataban a un pasado que hoy es una simple sombra, que aunque duele, está superado.

La ahora profesora con estudios en Filología Inglesa es activista que ayuda a otras personas a romper sus cadenas. Les impulsa a renacer para cambiar su historia.

Parece fácil, pero pasar por las sombras y la soledad del talego, y luego tener el coraje y el valor para renacer es algo que sólo personas con el talante de Mariah pueden lograr. Es justo esa casta y ese amor por la nueva vida lo que refleja el spot de Mariah que forma parte de la mencionada campaña de Torres.

Y hacia adelante, con la autoridad que le confiere el conocer las calles, sus entrañas, sus vicios y sus maldades Mariah aconseja.

Señala que el escuchar, el entender a los jóvenes es clave para que dejen las calles o se evite que lleguen a ellas.

“La mayoría de esos chavales no son unos delincuentes. Pero necesitan unas herramientas para integrarse y hay que ofrecérselas. Los sistemas punitivos no funcionan. Si a un adolescente le dices que no salga, querrá salir más”, dijo la activista en la entrevista con el periódico catalán de 2018.

