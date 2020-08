¿En qué sí gastar y en qué es mejor 'pensarlo dos veces'? El Coaching Financiero de BBVA te ayudará

Como buenos mexicanos es extraño que sepamos llevar un control exhaustivo de todos nuestros gastos. Si hiciéramos una encuesta en la familia o con amigos de cuánto dinero y en qué se lo gastaron la semana pasada, pocos sabrían responder.

Esto es parte de nuestra cultura, como la frase de 'vivir al día'; sin embargo, no nos preocupamos o más bien no nos ocupamos por nuestro futuro financiero y, de forma inconsciente, gastamos en cosas que simplemente no necesitamos.

Por esta razón, definitivamente deberíamos aprender finanzas personales desde que somos pequeños.

A continuación, enlistaremos algunas de las actividades y servicios para tu consumo:

¿En qué no debería gastar tanto?

Gustos innecesarios

No está mal consentirte de vez en cuando, pero comprar ropa que no necesitas solo porque está en rebaja o cambiar de celular porque acaba de salir el nuevo, no te va ayudar a ahorrar tomando en cuenta que cada vez hay más temporadas de ofertas y más lanzamientos que el año anterior.

Tecnología

Ya nos acostumbramos a ver que la tecnología avanza con tanta rapidez que, aun sin que acabes de pagar el celular anterior, ya quieres el nuevo solo porque pretendes seguir el ritmo de las empresas o estar in.

Comida fuera de casa

Comer todos los días en la calle, ya sea en restaurantes o en simples y ricas fondas, no te va ayudar a llegar a fin de mes sin sentir que te falta el aire.

Ahora piensa en la contraparte: ¿en lo que sí deberías invertir más sin verlo como gasto?

¿En qué sí debería gastar?

Actividades culturales

El dinero que decidas invertir en cine, teatro, libros, conciertos, exposiciones y actividades que puedan hacerte pensar de otro modo y cuestionar(te) el mundo, son fundamentales para desarrollar un sentido más crítico.

Asimismo, el tiempo de calidad que te ofrecen estos actos recreativos hacen que puedas valorar las distintas culturas, así como la propia, y observar cómo piensan otras personas en el mundo.

Educación

Actualmente la oferta educativa existe de manera presencial u online, así que un curso de idiomas o una maestría e incluso hasta una clase de cocina confirman que en la educación siempre se debe invertir tiempo y dinero.

Además, si lo piensas a largo plazo, este es un activo que nunca pierde su valor: el conocimiento que tienes. Pasará el tiempo, pero nunca se deprecia, sino todo lo contrario, por lo que podrías ponerle más atención a este rubro.

Viajes

Invertir en conocer nuevos lugares, otras personas y diferente comida es abrir horizontes y experimentar un constante aprendizaje.

Tener la oportunidad de viajar se resume en crear memorias para toda la vida; salir y mirar hacia otro rumbo puede hacerte más consciente del mundo donde te desarrollas para cuidarlo y para entenderlo.

Seguros

Ya sea de vida, de gastos médicos mayores o dental, invertir en un seguro te ayudará para adelantarte a eventos o complicaciones que, como cualquier ser humano, puedas llegar a pasar.

A la larga, esta inversión te podría ayudar a que no vivas en un constante estrés, enfermes y tengas, en todo momento, una opción para mejorar. Sin salud no podemos hacer nada.

Los mexicanos... ¿sabemos de finanzas personales?

Según el INEGI, en la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2018, los mexicanos gastamos más en alimentos, bebidas y tabaco, dejando de último el tema de la salud, con lo cual se refuerza que la cultura de la prevención una vez más nos falla.

Sin duda todos necesitamos de Coaching Financiero, alguien que nos asesore las finanzas sin dejar de disfrutar. Por ese motivo, BBVA cuenta con un servicio que te ayuda a manejar las finanzas personales sin importar si eres o no cliente.

Si quieres obtener más información y resolver tus dudas financieras de forma personalizada, en esta página te pueden ayudar: www.bbvaeducacionfinanciera.mx/coachingfinanciero

Es mejor prevenir y aprender, mediante servicios como el que ofrece BBVA, para tener una mejor habilidad en el momento en que tu dinero se ponga en riesgo. Si quieres saber más del tema, despejar dudas o simplemente algún consejo sobre cómo manejar tu dinero comunícate al 800 388 8761.