Dubái, la mejor inversión para comprar departamentos: Fabian Parolari, experto de Real Estate Internacional

Si quieres comprar un departamento en un lugar de ensueño, las ciudades de Dubái y Miami son un paraíso inmobiliario y la mejor opción. Ambos lugares tienen varios puntos en común, no por nada a la ciudad de los Emiratos Árabes Unidos se le conoce como la ‘Miami de Medio Oriente’.

Hablemos de Dubái primero

Cuando a uno le viene a la mente el nombre de Dubái, siempre encuentra las respuestas más positivas, ya que es signo de ostentación y excentricidad, donde se encuentra el edificio más alto del mundo: el Burj Khalifa, un rascacielos de 828 metros de altura, entre otros atractivos.

“Pero hay una serie de datos que no son tan conocidos entre el común de la gente y que fomentan las inversiones”, dice Fabián Parolari, experto de Real Estate Internacional, quien menciona tres puntos clave.

El primero es que los Emiratos Árabes Unidos están libres de impuestos, por lo que muchos residentes pueden permitirse el lujo de vivir cómodamente. La exención dio lugar a que cientos de grandes empresas utilicen a Dubái como sede de operaciones, explica el experto inmobiliario.

El segundo punto clave es la relación precio-calidad de los proyectos, que no tienen comparación con el resto del mundo. El tercer factor es que no gastas en los trámites de escritura. ¿Extraño? No del todo: Dubái es la ciudad de los cambios rápidos.

“Cuando yo hablo de Dubái veo que tiene una infraestructura espectacular y una planificación urbana excepcional. Se preocupa por tener excelentes médicos, clínicas, universidades y colegios para todo tipo de públicos”, destaca Parolari.

Fuente: Cortesía Real Estate Internacional.

“ Cuando hablo de Dubái veo que tiene una infraestructura espectacular y una planificación urbana excepcional. Se preocupa por tener excelentes médicos, clínicas, universidades y colegios para todo tipo de públicos”. Fabián Parolari Experto de Real Estate Internacional

El especialista afirma que la parte más interesante es que se puede invertir en un proyecto inmobiliario a partir de 180 mil dólares para unidades residenciales -totalmente amuebladas- o en unidades de hotel a partir de 230 mil dólares con renta garantizada.

¿Por qué un precio tan bajo en un país como Dubái? “Principalmente porque no tiene gastos de escritura y tampoco impuesto a las ganancias. Además, uno puede rentar la propiedad y tener muy buenas ganancias, sumado a que va a seguir creciendo, Dubái ocupa el cuarto lugar en turismo, y se espera que para el 2025 alcance el primer lugar”, agrega Parolari.

El experto pone como ejemplo un increíble proyecto en construcción ubicado en un punto estratégico de Dubái: SE7EN PALM.

Parolari afirma que tiene una ubicación inmejorable en el corazón de Palm Jumeirah, frente al Nakheel Mall. Este centro comercial está inspirado en el lujo y se convertirá en el destino de compras, restaurantes y entretenimiento más lujoso de Dubái.

SE7EN PALM proporciona una forma de vida All-in-One (todo en uno) deseable, en donde el lujo, la comodidad y la armonía se conjuntan. Además cuenta con espectaculares vistas frente al mar sobre el Golfo Pérsico y Dubai Marina Skyline.

Las instalaciones incluyen bar y piscina infinita en el último piso, gimnasio totalmente equipado, spa, acceso y servicio de playa, así como espacios verdes y parking subterráneo.

Los apartamentos se venden con accesorios de lujo y acabados complementados por ventanales de piso a techo. Las habitaciones cuentan con vestidores con cajones suaves, baños en suite con duchas de lluvia y tocadores flotantes.

Las cocinas de cada departamento están totalmente equipadas con electrodomésticos, además de barra desayunadora. También tiene controles de aire acondicionado separados que le dan al dueño el control total del ambiente. ¡Una propuesta inmejorable!

SE7EN PALM

-Excelente precio, unidades residenciales a partir de los 180 mil dólares.

-Unidades de Hotel a partir de 230 mil dólares con renta garantizada.

-Atractivo plan de pago.

-Ubicación perfecta en el corazón de Palm Jumeirah y frente al centro comercial Nakheel.

-Servicios e instalaciones de lujo.

-Vistas de categoría.

-Oportunidad de posesión absoluta para todas las nacionalidades.

-A 10 minutos de Dubái marina y a 45 minutos de Dubai International Airport.

-Financiación de 50 por ciento durante la construcción y 50 por ciento a dos años posterior a la entrega.

Miami

Aunque Miami es menos excéntrica y más conservadora para aquellos que quieren otro estilo de vida, también tiene lo suyo. En este caso, se trata de la posibilidad de invertir en el mejor negocio que funciona en Estados Unidos: el negocio de renta, junto a la desarrolladora PMG con 30 años en el mercado.

PMG es una de las principales empresas de Real Estate del país, desarrollando las torres más emblemáticas en diferentes ciudades como Nueva York y Chicago además de Miami, donde se brinda la posibilidad de ingresar como socios (a partir de una inversión mínima) en ciertos desarrollos y edificios de renta, en los cuales se construyen torres de alquiler y después se venden a fondos de inversión.

“El inversor entra como socio en la compra de la tierra y tiene un gran retorno en un lapso de tres años, en el cual incluso si es un socio extranjero, no tributa impuesto a las ganancias, generando una inversión muy atractiva”, explica Parolari.

El proyecto que actualmente está disponible es el del edificio X Miami, ideal para gente joven gracias a su amplia tecnología y sus amenities (comodidades) incluso para mascotas. Y sus áreas comunes y espacios de coworking donde las personas podrán socializar. Incluso disfrutar del café y el bar en cualquier momento del día.

Datos:

Fabián Parolari

Asesor internacional en inmuebles de lujo en EEUU , Dubai y Barcelona.

Celular: +1 786 202 1231

Mail: FPAROLARI@GMAIL.COM

Instagram: @fabianparolari