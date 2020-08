Detienen al magnate de medios en Hong Kong, Jimmy Lai, por conspiración

La policía de Hong Kong arrestó al magnate de los medios, Jimmy Lai, y allanó las oficinas de su periódico insignia, el caso de más alto perfil hasta ahora contra los activistas por la democracia de la ciudad bajo una ley de seguridad nacional que ha alimentado las tensiones entre Estados Unidos y China.

Se mostró a Lai esposado cuando los agentes se lo llevaron de su casa este lunes. Cuando un periodista le preguntó a Lai su opinión sobre la detención, respondió: “¿Qué opinión tengo? Quieren arrestarme ".

Apple Daily, que está bajo la red de medios de Lai Next Digital y es el periódico más grande a favor de la democracia en Hong Kong, informó que casi 200 agentes estaban entrando en sus oficinas.

La policía señaló que nueve personas de entre 23 y 72 años fueron detenidas bajo sospecha de "infracciones" de la legislación de seguridad, con delitos que incluyen colusión con un país extranjero o elementos externos para poner en peligro la seguridad nacional.

Los oficiales se negaron a nombrar a ninguna de las personas, pero dijeron que aún se podría arrestar a más.

Entre los arrestados se incluyen Lai, sus hijos Ian y Timothy, el director ejecutivo de Next Digital, Cheung Kim Hung, el director de operaciones y director financiero Royston Chow Tat Kuen,y el director ejecutivo de Next Animation Studio, Kith Ng, según un oficial de policía que pidió no ser identificado.

El South China Morning Post informó que el profesional independiente de ITV Wilson Li Chung-chak, un exmiembro del grupo activista ahora disuelto Scholarism fue arrestado por colusión extranjera junto a Andy Li, miembro de un grupo de monitoreo de elecciones.

La policía entra

La policía se llevó unas 25 cajas de pruebas para la investigación preliminar, comentó Li Kwai-wah, superintendente principal del departamento de seguridad nacional de la fuerza policial. Destacó que se registró el piso donde se encuentran los escritorios de asignación y de informes, ya que una de las personas arrestadas tenía una oficina ahí.

Se mostró a Lai caminando por la oficina de Apple Daily en una transmisión en vivo de Next Digital. Una investigación de la Universidad China de Hong Kong expuso el año pasado que Apple Daily tenía la mayor participación de mercado en las plataformas impresas y en línea entre los periódicos pagos de la ciudad.

La legislación de seguridad, que prohíbe la subversión, la secesión, el terrorismo y la colusión con fuerzas extranjeras, ha provocado temores entre los activistas y los gobiernos extranjeros de que se utilizará para restringir las libertades básicas.

"Con la aprobación de la ley de seguridad nacional, Beijing ha lanzado una rectificación completa de Hong Kong", mencionó Carl Minzner, profesor de derecho en la Facultad de Derecho de Fordham. "El objetivo final es la 'continentalización' de Hong Kong, unirlo más estrechamente a China y neutralizar todos los elementos políticos y sociales que las autoridades del Partido consideran problemáticos".

Estados Unidos ha liderado a gobiernos extranjeros en expresar su preocupación por la ley, diciendo que Hong Kong ya no puede considerarse suficientemente autónomo. Ha revocado algunos privilegios comerciales especiales, que ayudan a respaldar la reputación de la ciudad como un centro comercial, y ha sancionado a funcionarios, incluida la ejecutiva Carrie Lam.

Este día, China respondió con sanciones a 11 estadounidenses, incluidos los senadores Marco Rubio y Ted Cruz, y el director de Human Rights Watch, Kenneth Roth, aunque Beijing evitó sancionar a altos funcionarios de la administración de Trump.

"El arresto refleja que el Gobierno de la RAEHK no se sintió intimidado por las sanciones de Estados Unidos, que en realidad están empujando a los funcionarios de Hong Kong más a Beijing", tuiteó Hu Xijin, editor en jefe del Global Times, dirigido por el Partido Comunista de China.

Estados Unidos reaccionó enérgicamente después de que Hong Kong prohibiera a una docena de legisladores prodemocracia hacer campaña para un cargo y luego retrasó un año las elecciones legislativas programadas para septiembre. El Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional, el máximo órgano legislativo de China, se reunirá en Beijing y se espera que discuta los problemas que surgen del aplazamiento esta semana.

No estaba claro si a los cuatro legisladores en ejercicio que fueron descalificados para hacer campaña para las elecciones se les permitiría permanecer durante el período extendido de la legislatura. El South China Morning Post informó, citando fuentes, que se les permitiría quedarse.

En una declaración del fin de semana de los países que integran la llamada alianza de intercambio de inteligencia Five Eyes, el secretario de Estado de Estados Unidos, Michael Pompeo, y los ministros de Relaciones Exteriores del Reino Unido, Canadá, Australia y Nueva Zelanda dijeron que estaban "profundamente preocupados" por las descalificaciones. y aplazamiento de elecciones.

"Estos movimientos han socavado el proceso democrático que ha sido fundamental para la estabilidad y prosperidad de Hong Kong", dijo el comunicado .

'Una nueva fase oscura'

"Somos un faro para la idea de libertad y democracia", dijo Lai anteriormente a Bloomberg Businessweek.

Las protestas de Hong Kong impulsan el plan de reestructuración del magnate de los medios .

En un artículo de opinión de mayo para el New York Times, advirtió sobre el impacto que tendría la ley de seguridad en su ciudad.

“Cada oración, cada palabra conllevará el riesgo de un posible castigo en el continente”, escribió. "En lo que respecta a la libertad de expresión, esta ley remodelará Hong Kong para que sea como el resto de China".

El grupo de medios de Lai y Apple Daily respaldaron las protestas que sacudieron la ciudad en 2019, pero han pasado años desde que se lo consideraba un papel central en el movimiento democrático de Hong Kong.

Fue arrestado en febrero bajo sospecha de participar en una reunión ilegal en 2019 e intimidar a un reportero dos años antes, y se le concedió la libertad bajo fianza. Meses después fue citado a la corte por ayudar a incitar a una vigilia para conmemorar el 4 de junio aniversario de la masacre de Tiananmen.

"Los arrestos y la redada en la sala de redacción son un asalto directo a la libertad de prensa de Hong Kong y señalan una nueva y oscura fase en la erosión de la reputación global de la ciudad", dijo el Club de Corresponsales Extranjeros de Hong Kong en un comunicado.