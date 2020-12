Arum‌ ‌Go!‌:‌ Un ‌producto‌ ‌de‌ ‌trading‌ ‌de‌ ‌la‌ ‌filosofía‌ ‌Easy‌ ‌Trading‌

Con un poco de habilidades analíticas, una hora de aprendizaje y capacitación, usted puede ganar dinero en los mercados financieros sin salir de casa. La transformación digital está cambiando los enfoques tradicionales en sul conjunto, y el trading no es una excepción. Este año, ¡Arum Trade lanzó el producto Arum Go! Hablemos con el Chief Technical Officer (CTO) Smith Mitchell para tener más información.

- Sr. Mitchell hace hincapié en que Arum Go! es el primer producto creado en la plataforma Easy Trading: ¿cuál es su esencia?

- Todos nos hemos enfrentado recientemente a desafíos sociales y económicos. La pandemia no solo encerró a las personas en sus casas, sino que también privó a algunas de ellas de la oportunidad de ganar dinero, a pesar de la fiebre de noticias de economía y política literalmente, incluida la bolsa de valores.

Se vuelve más difícil interpretar el flujo de información y el ambiente de incertidumbre es más fuerte. Habiendo recibido comentarios de clientes y socios de la empresa, comenzamos a construir una filosofía basada en easy trading, es decir, en la idea de crear una plataforma de easy trading que nos permitiera lanzar instrumentos que cumplan con las expectativas de los clientes en términos de disponibilidad y rentabilidad, a la vez que simple y rápido.

Fuente: Shutterstock

- ¿Cómo se muestra?

- En primer lugar, es la disponibilidad de ganancias en inversiones, incluso para principiantes. El entrenamiento de Arum Go no toma más de un par de horas, después de las cuales puede comenzar a operar; no es necesario descargar e instalar la plataforma de trading; el registro, la apertura de una cuenta y el depósito de fondos en la terminal no demoran más de una hora y, por supuesto, lo principal es la sencillez y rapidez de ejecución de las transacciones.

- ¿Cómo se garantizan esas condiciones?

- Si hablamos del lado externo de las herramientas de Easy Trading, ¡entonces es mejor ir a Arum Go! y comenzar a operar! La interfaz es lo más amigable y sencilla que se puede imaginar: en el centro hay un gráfico visual de la oferta y la demanda del par negociado a seleccionar, hay una cuenta de demostración, instrucciones para comenzar y consejos en forma de gráficos que reflejan las tendencias. El trader analiza las tendencias y selecciona utilizando los botones "comprar" o "vender". Riesgos, volúmenes, ganancias y otros matices de la transacción: el sistema calcula de forma independiente. Todo es lo más sencillo posible.

Así que en Arum Go! estamos esperando a los principiantes, además, la plataforma tiene restricciones sobre el monto de una transacción, no más de $100 y, el número de transacciones simultáneas, no más de 20.

- ¿Qué hay detrás de esta aparente sencillez?

- Detrás de la visibilidad y la fluidez del trading está el trabajo colosal de nuestro departamento de TI y empresas asociadas. Como agregador técnico, se utilizan las soluciones PrimeXM, proveedor líder de tecnología para la industria financiera, cuyas capacidades se implementan en los sitios más consultados del mundo. Entre los proveedores de liquidez también se encuentran líderes de la industria: LMAX Exchange, X Open Hab. Al mismo tiempo, se seleccionó el pool de liquidez teniendo en cuenta las características de cada uno: combinamos las fortalezas de diferentes empresas, como velocidad y variabilidad de instrumentos, esto con el objeto de garantizar el mejor precio para nuestros traders.

Fuente: Shutterstock

La infraestructura de TI de la plataforma Easy Trading se ha desarrollado de acuerdo con los requisitos de la industria financiera y es sólida en todos los niveles. Para servidores de aplicaciones hay un equipo de respaldo 100% disponible, lo que elimina incluso un tiempo de inactividad mínimo.

Los principales componentes de la red (enrutadores, cortafuegos/brandmauers y conmutadores) funcionan en pares para proporcionar redundancia en tiempo real. Se eligieron soluciones redundantes con alta disponibilidad y consistencia para el almacenamiento de datos. La redundancia de la conectividad a internet se logra combinando varios proveedores de internet (ISP) en cada ubicación del centro de datos.

El sistema automatizado está construido sobre la base de equipos de alta calidad y tecnologías de filtrado complejas de Arbor y Juniper y es capaz de proteger los servicios de ataques DDoS masivos durante todo el día sin cambiar el tráfico de clientes.

Fuente: Cortesía de ArumGo

- Las tecnologías no se detienen y las necesidades de traders de Arum Go! seguramente se están cambiando, ¿el desarrollo de Arum Go! termina aquí?

- ¡La lógica Arum Go! es su constante actualización y funcionalidad! De hecho, la plataforma está dotada de inteligencia artificial: en cuanto el sistema vea que el usuario ha superado determinados niveles, ofrecerá uno nuevo. Por lo tanto, no solo estamos al tanto de las necesidades de los traders, sino que también queremos llevar a un inversor novato en pequeños pasos a la posición de un inversor experimentado, que posee varias herramientas para obtener ganancias. Para nosotros es importante contribuir a desarrollar una cultura de la inversión y disipar la leyenda de que es difícil.

- ¿Qué consejo les daría a los principiantes para operar en Arum Go!?

- Considere la plataforma como una fuente adicional de ingresos. Comience a operar con un par de divisas o un metal, cuya lógica de tendencia comprende en este momento; para ello, lea las noticias financieras. Asegúrese de practicar en una cuenta de demostración y ver los seminarios web y las reseñas de Arum Trade.