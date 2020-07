Acta de nacimiento en línea: aprende a tramitarla

El trámite del acta de nacimiento en línea ha estado cobrando mayor relevancia en el mundo digital en el que nos encontramos, no podíamos esperar menos, pues, en la actualidad, la mayoría de trámites que existen en México, han ido escalado y convirtiéndose en tramites en línea a través de plataformas de información digitales, tal que, hoy por hoy, podemos consultar e imprimir un acta de nacimiento online.

Es importante también entender que el trámite de las actas de nacimiento en línea es mejor realizarlo por esta vía, más ahora que uno no puede salir de casa sin exponerse, así que de momento toca evitar ir directamente a una oficina del registro civil, el proceso entero para entender cómo consultar, sacar e imprimir el acta de nacimiento en línea lo encuentras en www.consultaractadenacimiento.com explicado minuciosamente.

¿Qué ventajas y desventajas tiene hacer el trámite del acta de nacimiento en línea por Internet?

Aunque en su mayoría son ventajas, también podemos encontrar alguna que otra desventaja, cuando decidamos tramitar el acta de nacimiento en línea, por eso, creímos importante darte a conoces ambas caras de la moneda.

Ventajas

• No tienes que salir de casa para realizare el trámite.

• Es muy rápido consultar tu acta, descargarla e imprimirla.

• Puedes pagar en línea por medio de una tarjeta de banco.

• Lo puede realizar alguien más, no necesitas ser forzosamente tú.

• Dependiendo el estado en que te encuentres, el costo del acta de nacimiento en línea puede ser más económico que en el registro civil.

• Solo requieres de tu Clave Única de Registro de Población (CURP) o de tus datos personales para poder hacer el trámite.

• No tienes que hacer filas como cotidianamente se hace en el registro civil.

Desventajas

• Puede costar un poco de trabajo, si no tienes los conocimientos básicos de computación.

• Puedes demorarte hasta 3 días en poder descargar tu acta en línea, si utilizas la opción de pago referenciado.

¿Cómo tramitar el acta de nacimiento en línea?

Ya mencionábamos más arriba que, por lo menos es necesario que tengas un conocimiento básico del manejo de una computadora, si no, lamentablemente no vas a poder tramitar tu acta de nacimiento en línea satisfactoriamente, así que, de ser necesario, pide ayuda de alguien, para que te acompañe en este proceso.

1. Abre o accede el portal oficial en: www.gob.mx/actas

2. De 3 opciones que vienen en recuadros rojos a la derecha de la página, elije la primera “Consulta e imprime tu copia certificada del acta de nacimiento”.

3. A continuación, veras los costos de las actas de nacimiento en línea en base a los estados, si ves, estos cambian, ahora desplázate hasta debajo de la página y en un recuadro negro y azul da clic en “Trámite en línea”, se desplegará un menú, elige “Consulta e impresión de copia certificada del acta de nacimiento”.

4. Te llevara a la página donde está la herramienta para sacar el acta de nacimiento certificada, elige la opción 1: consulta por CURP u opción 2: con tus datos personales, ambas opciones te permiten realizar el trámite, valida la seguridad del “No soy un robot” y presiona “Buscar”.

5. Introduce los datos de filiación, nombre y apellidos, estos corresponden con quien te registro y presiona en “continuar”.

6. En la siguiente página salen los datos de tu acta de nacimiento, simplemente para que cotejes que no hay error alguno y entonces si no encuentras incongruencias pulsa en “Confirmar y continuar” para avanzar.

7. Aquí elige la mejor opción para ti, para realizar tu pago, que puede ser en línea (tarjeta visa o MasterCard) o en sucursal con un formato de pago que tendrás que llevar al banco, cual sea la opción que elijas, presiona “confirmar forma de pago”.

8. En el siguiente paso, se te pide que introduzcas la información personal de la persona que hará el pago del acta, mismo que podría ser distinto a de quien va a salir el acta de nacimiento.

9. Si elegiste pagar en línea, te mandara a la página donde te hará el cargo de tu acta, introduciendo tu información de tarjeta de crédito o débito, pero si elegiste la segunda opción, te arrojara un formato de pago u hoja referenciada que deberás imprimir y llevar a una sucursal bancaria para hacer tu pago presencialmente.

10. Una vez que hayas terminado el proceso de pago, vas pode descargar el acta de nacimiento en la página oficial, así que nuevamente vamos a dirigirnos a www.gob.mx/actas y ahora la opción a elegir tiene que ser “Ingresa folio de seguimiento”, lo que nos mandara a otra página en la que únicamente se nos pide introducir el folio de seguimiento que nos dieron en el proceso de pago, lo introducimos, pasamos la seguridad del captcha y clic en “Buscar”, nos aparecerá el botón para descargar el acta de nacimiento, damos clic en el y listo, ya tendremos nuestra acta de nacimiento en línea descargada a nuestra computadora.

11. Si no te parece la opción de descarga del acta de nacimiento, es por la sencilla razón de que cuando pagas por medio de una hoja referenciada en sucursal, el pago puede acreditarse incluso hasta un lapso de 72 horas, así que, si esto pasa, no te asustes, solo has la consulta más tarde o al día siguiente.

12. Ahora sí, ya puedes imprimir el acta de nacimiento en tu casa o en un lugar donde ofrecen el servicio de impresión, lo cual ya es muy fácil y no requiere gran cosa, solo asegúrate de que sea en una hoja tamaño carta blanca para que tenga validez oficial.

¿Cómo puedo tramitar mi acta de nacimiento online gratis?

En la actualidad no existe estado de la república mexicana alguno que permita entregar actas de nacimiento en línea gratis, cada estado ya fijo un precio por acta, mismo que debes pagar bien sea por ventanilla en sucursal bancaria, tienda de conveniencia o bien, pago en línea, así que esto quiere decir que no se puede otorgar de forma gratuita tu documento de identidad ni en línea, ni acudiendo a un registro civil.