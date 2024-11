Dell AI for Telecom: Un paso adelante en la transformación de telecomunicaciones

La inteligencia artificial (IA) ha llegado para revolucionar todas las industrias, y el sector de las telecomunicaciones no es la excepción. Con el lanzamiento de Dell AI for Telecom, Dell Technologies se posiciona a la vanguardia de esta transformación, ofreciendo un programa que promete simplificar y acelerar la implementación de IA en los Proveedores de Servicios de Comunicación (CSPs). Este avance no es casualidad, ya que un estudio reciente de MeriTalk a nivel global, comisionado por Dell, señala que casi la mitad de los ejecutivos de telecomunicaciones considera que la IA será la tecnología más transformadora en los próximos cinco años.

Sin embargo, mientras que, en este mismo estudio, los líderes reconocen el potencial disruptivo de la IA, el 68% admite que sus organizaciones están teniendo dificultades para seguir el ritmo de los avances tecnológicos y las crecientes expectativas de los clientes. Esta desconexión entre el reconocimiento del valor de la IA y la capacidad de implementarla de manera efectiva destaca la urgencia de soluciones más accesibles y eficientes. Aquí es donde entra Dell.

El nuevo programa Dell AI for Telecom aborda estos desafíos ofreciendo una infraestructura optimizada para IA que permite a los CSPs mejorar tanto el rendimiento de la red como la atención al cliente, mientras desbloquea nuevas oportunidades de ingresos, especialmente en el Edge. Lo más destacado del programa es su enfoque abierto, que facilita la integración de diversas tecnologías en la red, desde la diversidad en el silicio hasta la capa de software.

Pero Dell no actúa solo en este desafío. La colaboración con NVIDIA ha permitido a Dell crear y validar soluciones de IA específicas para telecomunicaciones, utilizando servidores Dell PowerEdge y GPUs NVIDIA para proporcionar a los CSPs herramientas avanzadas que mejoran el rendimiento, como la plataforma amAIz de Amdocs, diseñada para optimizar la atención al cliente. Estas soluciones no solo mejoran las redes, sino que también automatizan y mejoran la eficiencia de las operaciones de soporte y mantenimiento.

Un aspecto clave de esta colaboración es la integración de capacidades de IA en el Edge de las redes de telecomunicaciones, una frontera tecnológica que promete ser crucial en los próximos años. Con el servidor PowerEdge XR8000, ahora equipado con GPUs NVIDIA L4 Tensor Core, Dell ofrece a los CSPs una infraestructura compacta y modular que permite una implementación sencilla y escalable, crucial para atender la creciente demanda de soluciones en el Edge.

Más allá de las mejoras técnicas, Dell también está ayudando a los CSPs a generar nuevos modelos de negocio con GPU como Servicio (GPUaaS). Este enfoque permitirá a los proveedores ofrecer capacidad de procesamiento de IA a sus clientes empresariales bajo demanda, abriendo una nueva fuente de ingresos y permitiendo a las empresas acceder a soluciones de IA avanzadas sin necesidad de invertir en infraestructura propia.

Dell AI for Telecom revoluciona las telecomunicaciones con IA, optimizando redes y atención al cliente para un futuro más ágil y eficiente.

La clave del éxito: la colaboración en un ecosistema abierto

En un sector tan dinámico como el de las telecomunicaciones, ninguna empresa puede innovar sola. Dell entiende esto y ha lanzado su programa en colaboración con una serie de socios estratégicos. A través de los Dell Telecom Open Ecosystem Labs, Dell está trabajando con CSPs como Lintasarta en Indonesia y SKY Telecom para desarrollar soluciones locales basadas en IA que no solo mejoren las operaciones de red, sino que también ofrezcan una mejor experiencia al cliente.

Estas colaboraciones demuestran cómo la IA puede integrarse en la infraestructura existente para resolver problemas críticos de manera más rápida y eficiente. Un claro ejemplo es el agente de chat de IA que SK Telecom está desarrollando con la ayuda de Dell y otros proveedores, diseñado para integrarse en los sistemas de soporte empresarial (BSS) y optimizar las operaciones comerciales de los proveedores de servicios de comunicación.

Mirando hacia el futuro de la IA en telecomunicaciones

El potencial transformador de la IA en telecomunicaciones es enorme, y programas como Dell AI for Telecom son pasos cruciales hacia un futuro más inteligente, automatizado y eficiente. A medida que las redes se vuelven más complejas y las demandas de los clientes más exigentes, los CSPs necesitan una infraestructura que no solo esté a la altura del presente, sino que sea capaz de evolucionar con el tiempo.

Dell ha demostrado que, mediante la colaboración con líderes de la industria como NVIDIA y la creación de un ecosistema abierto, es posible acelerar esta evolución y proporcionar a los operadores las herramientas necesarias para no solo mantenerse al día, sino liderar la innovación en la próxima generación de redes. La IA no es solo el futuro, es el presente y Dell Technologies cuenta con las soluciones de tecnología para agilizar el ecosistema abierto de telecomunicaciones que les permita acelerar la innovación.