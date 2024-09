El reto de la transformación digital en la industria de lujo

En una entrevista exclusiva, Valeria Domínguez, fundadora y CEO de Felino, compartió su visión sobre la transformación digital en el e-commerce, ofreciendo estrategias clave para que las empresas puedan optimizar sus procesos y generar mayor rentabilidad. Su experiencia como consultora en estrategias digitales y líder en el sector de comercio electrónico la posiciona como una voz autorizada para hablar sobre este tema en constante evolución.

Según Domínguez, la transformación digital debe comenzar por un análisis profundo de los recursos disponibles, la marca y, sobre todo, el cliente. La clave es aplicar el marco estratégico de “where to play and how to win”, es decir, determinar en qué canales se debe comunicar y vender, y cómo lograr la victoria en dichos espacios.

“Es fundamental trasladar lo que representa la marca a los canales de venta y comunicación adecuados”, explica Valeria, haciendo hincapié en que no se trata solo de tener presencia en línea, sino de crear una estrategia coherente y efectiva que conecte con los consumidores.

La rentabilidad: un objetivo central

Uno de los puntos más destacados por Domínguez es la importancia de la rentabilidad en las ventas online. Muchas empresas fracasan al no optimizar su inversión en tecnología y publicidad. Valeria sugiere utilizar soluciones tecnológicas más asequibles, como Shopify, y recomienda una inversión más equilibrada, priorizando la experiencia y satisfacción del cliente sobre la publicidad.

“La gente tiende a sobreinvertir en publicidad y subinvertir en la experiencia del cliente. Y eso es un error costoso”, comenta.

Si bien no asegura que el e-commerce siempre sea más rentable que las tiendas físicas, Domínguez afirma que la venta online tiene un potencial mucho mayor debido a su capacidad de escalar sin necesidad de incrementar sustancialmente los costos operativos.

“Con una tienda online puedes servir a todo México, mientras que para hacerlo de manera física necesitarías múltiples sucursales”, destaca.

Inteligencia artificial y optimización de recursos

En un mundo donde la inteligencia artificial (IA) juega un papel cada vez más relevante, Domínguez ve en esta tecnología una herramienta que otorga “superpoderes” a los equipos. Desde optimizar las operaciones internas hasta mejorar la creación de contenido artístico, la IA, según Valeria, permite que un equipo de 20 personas rinda como si fuera uno de 40.

“La IA generativa no sustituye a nadie, pero sí maximiza las capacidades de los equipos”, asegura. Herramientas como MidJourney o Runway, que permiten la creación de imágenes y videos de manera eficiente, han revolucionado la forma en que las marcas de moda y lujo gestionan su presencia visual.

Para que una tienda online se convierta en la número uno, es esencial ofrecer una experiencia de cliente excepcional. Siguiendo el ejemplo de Amazon, Valeria sugiere que cualquier inconveniente debe ser resuelto de inmediato, y que las entregas rápidas y efectivas son clave para ganar la lealtad del cliente. Asimismo, destaca la importancia de no expandirse hasta dominar completamente un territorio y canal específico.

“Es preferible tener una presencia fuerte en un par de canales, como Shopify e Instagram, que intentar abarcar todos los frentes de manera mediocre”, concluye.

Influencers: la nueva era de la influencia digital

Domínguez también ofreció su perspectiva sobre el auge de los influencers, señalando que la influencia ha existido siempre, pero que internet ha desintermediado por completo el proceso, permitiendo que cualquier persona pueda ser un creador de contenido. Para las marcas, lo crucial es encontrar influencers que compartan su estética y filosofía, y fomentar relaciones a largo plazo basadas en la creación de contenido original y auténtico.

Valeria Domínguez finaliza la entrevista resaltando la importancia de la creatividad y la innovación en cualquier estrategia digital. “El futuro del e-commerce pasa por entender a fondo los recursos de la empresa, optimizar la experiencia del cliente y adaptarse a las nuevas herramientas digitales con una mentalidad abierta y flexible”, concluye.