Hey Banco consolida su presencia en el Estado de México con una nueva Fan Shop

Este nuevo espacio sigue la tendencia de experiencias físicas lanzadas anteriormente en Polanco, Ciudad de México; San Pedro Garza García y Monterrey en Nuevo León y, en Guadalajara, Jalisco. La iniciativa, que busca fusionar la interacción digital con experiencias físicas, se ha convertido en un éxito rotundo entre los clientes de Hey Banco. Mauricio Ballesteros, Director de Banca de Negocios y Personas de Hey Banco afirmó en la inauguración que continuarán con sus planes de expansión, durante lo que resta del año, proyectan una más al sur de la Ciudad de México para concluir con seis operando a nivel nacional.

La Fan Shop del Estado de México no sólo ofrecerá productos exclusivos como tarjetas de colección personalizables, ropa y accesorios con diseños originales de la marca, sino que también se convertirá en un punto de encuentro para actividades como talleres, conferencias y eventos sobre finanzas personales y emprendimiento. Este enfoque no solo promueve la conexión entre la marca y sus usuarios, sino que también fomenta una experiencia de convivencia más allá de las transacciones financieras.

Desde una perspectiva de marketing, esta expansión responde a una estrategia humana de Hey Banco. En lugar de invertir en publicidad tradicional como espectaculares, el banco ha optado por crear estos espacios de experiencia directa con los usuarios. Estos conceptos de Fan Shops no están diseñados para generar ingresos a través de ventas de productos, ni afectan el modelo de negocio bancario. Su propósito es ofrecer una plataforma donde los clientes puedan interactuar con la marca en un ambiente físico, explorar los beneficios de la aplicación y adquirir productos únicos como playeras y termos personalizados. La ubicación de estas tiendas al lado de los bancos tradicionales refuerza el objetivo de Hey Banco de consolidarse como el banco digital más prominente y confiable en el mercado mexicano.

Hey Banco rompe los esquemas de la banca tradicional. En sus Fan Shop, los clientes encuentran un espacio para conectar con la marca y aprender sobre finanzas digitales de una manera divertida y sencilla.

El primer banco digital de México brinda una amplia gama de servicios bancarios a través de su aplicación y se caracteriza por su funcionalidad digital. Tener una cuenta bancaria no tiene costo y se puede abrir en cinco minutos mediante la aplicación móvil, esta función está habilitada para personas físicas y personas morales. En las Fan Shop de Hey Banco no existen elementos bancarios tradicionales. No hay cajeros, ni se pueden realizar transacciones bancarias más que realizar la reposición de tarjeta física.

Actualmente, el banco cuenta con más de un millón y medio de clientes en el país y destaca la presencia de la marca en el comercio electrónico, los festivales de música y las experiencias digitales, esto con el objetivo de generar mayor confianza en los productos financieros.

Durante la inauguración de la nueva sucursal, también se ofreció una conferencia sobre asesoría financiera a cargo de Liliana Olivares de Adulting, enfocada en cómo gestionar finanzas de manera eficaz utilizando la banca digital.