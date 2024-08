Jorge Serratos culmina exitosa gira por EE.UU. con su método para dominar las ventas digitales

Jorge Serratos, creador del movimiento Sinergético 1 + 1 = 3, acelerador de negocios, y CEO de Grupo Serlo, emprendió un viaje transformador que impactó tanto su vida, como la de miles de personas en Estados Unidos. Su gira ‘De Cero a Experto en Ventas Por Internet’, que recorrió más de 20 ciudades en la Unión Americana, fue un rotundo éxito, logrando un lleno total en cada presentación y reuniendo a 5,500 asistentes a lo largo del tour.

Lo que motivó a Serratos a sumergirse en el mundo digital fue su deseo de hacer crecer sus negocios. Después de realizar una especialidad en marketing jurídico y desarrollo de negocios en España, comenzó a entender la importancia de la economía de la atención.

“El activo más importante que tiene una empresa es la atención de las personas, y hoy, esa atención está en los teléfonos”, refirió Jorge, subrayando que las empresas que no se adapten a esta realidad están condenadas a desaparecer.

Para el también autor del podcast ‘SINERGÉTICOS’, el camino no fue fácil. El mayor reto al que se enfrentó fue romper sus propias creencias limitantes. “Soy viejo, me comparo con otros, la tecnología no es para mí”, confiesa Serratos, recordando cómo esas ideas lo frenaron durante dos años antes de lanzarse al mundo de las ventas online en agosto de 2020. Su éxito comenzó cuando finalmente superó esos miedos.

Con la ayuda de mentores de renombre como Tony Robbins, John Maxwell y Russell Brunson, Serratos fue perfeccionando su método de enseñanza, basado en su doctorado en educación. De acuerdo con él, su método se distingue por enseñar a vender y capacitar a las personas en la creación de sistemas automáticos de venta, esenciales para escalar un negocio en la era digital.

Durante la gira, Serratos capacitó a un total de 55,00 personas, ayudándoles a entender y aplicar las herramientas digitales necesarias para triunfar en el e-commerce. “La explosión digital apenas está comenzando, y en los próximos cinco años, veremos un crecimiento sin precedentes en el uso de plataformas digitales”, predice Serratos.

Una de las cosas que más sorprendió a Serratos durante la gira fue la gran receptividad de las audiencias en las diferentes ciudades. Desde Los Ángeles hasta Nueva York, pasando por ciudades como Chicago, Houston, y San Francisco, el también TEDX Speaker quedó impresionado por cómo los participantes salían transformados de los workshops, listos para construir sus propias marcas personales.

La gira no sólo fue un éxito en términos de asistencia, también en impacto. Cada sesión fue un recordatorio para Serratos de que su decisión de entrar en el mundo digital el 2 de agosto de 2020 fue la correcta. “Ver a las personas tomar acción, empezar a construir sus marcas personales y hacer crecer sus negocios es lo que realmente hace que todo este esfuerzo valga la pena”, concluyó.

Con planes de continuar expandiendo su mensaje a través de diferentes proyectos y ayudando a más personas a dominar las ventas digitales, Jorge Serratos se ha consolidado como un líder en el ámbito de la aceleración de negocios, demostrando que el éxito en la era digital es posible para todos aquellos que estén dispuestos a aprender y adaptarse.