Laredo, Texas y Nuevo León se alían para impulsar el nearshoring

En un esfuerzo por aprovechar el auge del nearshoring, el estado de Nuevo León y las ciudades de Monterrey, Guadalupe y Colombia se unieron a funcionarios de Laredo, Texas, para analizar planes y convocar a empresarios e inversionistas a aprovechar esta oportunidad única en el comercio internacional con Estados Unidos.

El nearshoring, que consiste en la reubicación de empresas en países cercanos a Estados Unidos para reducir costos y aumentar la eficiencia, presenta un enorme potencial para México y Estados Unidos. Ambas naciones están bien posicionadas para capitalizar este fenómeno económico, y por ello las autoridades de Laredo y Nuevo León han decidido unir fuerzas para fomentarlo.

Un elemento crucial en esta colaboración es el Puente Colombia, un recinto que ha experimentado un crecimiento constante gracias al trabajo conjunto de los gobiernos locales y estatales de ambos países. La directora del sistema de puentes de Laredo, Yvette Limón, mencionó que el Puente Colombia juega un papel fundamental en el intercambio comercial entre México y Estados Unidos.

“Se cruza más rápido porque no se utiliza a la capacidad que se utiliza el Puente del Comercio Mundial. Actualmente no está ni al 50 por ciento, estamos con mucha capacidad y todavía podemos manejar más”, dijo Limón. “Vamos a prepararnos para el futuro, no podemos quedarnos dormidos, porque esperamos más tráfico con el fenómeno del nearshoring y vamos a empezar a ver su ampliación”.

La ampliación del Puente Colombia contempla la construcción de ocho carriles adicionales, cuatro de sur a norte y cuatro de norte a sur. El proyecto se encuentra en la fase de ingeniería y se está solicitando la participación de empresas interesadas en su ejecución. Se espera que el permiso presidencial para la ampliación sea solicitado antes del 31 de diciembre de este año.

El Dr. Víctor Treviño, alcalde de Laredo, Texas, enfatizó la importancia de la colaboración para aprovechar al máximo el nearshoring y beneficiar el crecimiento del Puente Colombia.

“Es importantísimo venir con el estado de Nuevo León porque tenemos un enfoque del Puente Colombia-Laredo que se está aumentando y fomentando de una forma muy efectiva”, dijo Treviño. “Tenemos muy buen trato, muy buena recepción con el gobernador Samuel García. Todo esto es muy bueno, lo que estamos viendo es que necesitamos tener esta colaboración, estas juntas de trabajo porque tenemos que estar en la misma página. No solamente somos importantes para Laredo y Monterrey, y toda la frontera, sino que importante para México, para Texas y todo Estados Unidos”.

Ubicación estratégica y ventajas competitivas

Ubicado al sureste de Texas, PORT-LAREDO cuenta con cuatro puentes vehiculares y uno ferroviario, todos internacionales, y aproximadamente 50 millones de pies cuadrados en zonas industriales y de almacenamiento en continuo crecimiento. Port Laredo es catalogado como el sitio de entrada número uno en Estados Unidos y una de las opciones más atractivas para iniciar un negocio en ese país (Wallethub 2021).

Para más información sobre las oportunidades de nearshoring en Laredo y Nuevo León, puede contactarse a través del correo electrónico nearshoring@nearshoringlaredos.com.