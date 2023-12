SoftPOS, tecnología para impulsar inclusión de pagos digitales

El efectivo como método de pago queda cada vez más de lado. Tan solo en 2022, su uso bajó del 88% al 82%, ¿por qué? La preferencia de los pagos digitales, que en el mismo año, su adopción pasó del 16% a 24%, de acuerdo con el Banco de México. La rapidez, seguridad y eficiencia son los elementos que más se valoran; sin embargo, aunque crezcan, su inserción aún no es óptima, especialmente porque los comercios no están preparados para recibirlos, ¿cómo solucionarlo? Tecnología SoftPOSes clave.

Con SoftPOS, también conocido como Tap on phone, los comercios de cualquier tamaño y giro, pueden habilitar su celular inteligente, como una terminal de pago que acepte desde tarjetas de crédito o débito con tecnología contactless, hasta wallets digitales e incluso códigos QR de diversos servicios de pago o CODI, que al corto plazo se traducirá en mayores ventas y clientes, explicó Antonio Rubio, Director de Ventas de Ingenico México.

“Los pagos sin contacto, contactless, están cobrando más fuerza, pero para muchos negocios, especialmente las micro, pequeñas y medianas empresas, es complicado adquirir un dispositivo por el costo que representa, lo que las deja en desventaja competitiva. En cambio con SoftPOS, basta con tener un celular Android y el software para transformarlo en una terminal”, mencionó.

Innovación para crecer

El incremento de nuevos métodos de pago obliga a los comercios de todos los tamaños a incorporar soluciones de pago, porque además que les permitirá ser parte del ecosistema de pagos digitales, obtendrán importantes beneficios. Por ejemplo, las ventas pueden crecer en promedio un 22%, además que los clientes también se intensifican, indica el estudio “Descubriendo los beneficios de los pagos digitales para las micro y pequeñas (mypes) empresas: perspectivas de México” de Visa.

De acuerdo con el informe, de las mypes que ya han transformando su sistema de pagos, un 75% registró un crecimiento en sus ingresos mensuales, 72% aumentó el ticket promedio y 76% tuvo una mejor administración de sus negocios, finanzas y ahorros.

“El auge de métodos contactless en México depende de dos factores: que las personas los utilicen, algo que al momento solo 37.1% tiene la opción en sus tarjetas, y que los comercios los acepten. A veces, por la falta de apertura de los negocios a nuevas modalidades de pagos, las personas se desmotivan a no adquirirlos porque no lo podrán utilizar en todos los lugares que quisieran, y los comercios no lo ofrecen porque ven baja demanda, pero si se comienza en los comercios, se puede atraer a la gente a utilizarlos y viceversa. Es un círculo que soluciones como Phos ayudará a romper”, dijo, Antonio Rubio, Director de Ventas de Ingenico México

Destacó que otra de las ventajas que Phos, soluciónSoftPOS de Ingenico, ofrece a los comercios es crear nuevas experiencias de compra al poder realizar cobros remotos, es decir, en cualquier punto de la tienda o incluso, en entregas a domicilio, lo que agrega valor a sus servicios. De esta manera, repartidores, negocios en movimiento, y trabajadores independientes como vendedores o choferes de transporte, pueden innovar en su forma de cobro y así, romper la brecha de inclusión.

Aliado de comercios

En Ingenico, indicó Antonio Rubio, Phos ofrece esta posibilidad a los comercios que cuenten con teléfonos Android para aceptar todos los métodos de pago contactless habilitados como Visa, Mastercard, hasta nuevas tecnologías como Apple Pay, Samsung Pay y Google Pay, entre otros. Los códigos QR, como los que ofrece PayPal o los que conectan con la cuenta bancaria del consumidor, también son una oportunidad que abre nuevas posibilidades de negocios.

“SoftPOS, se convierte en el aliado perfecto de los pequeños comercios y es algo que seguirá creciendo porque facilita la vida de los negocios utilizando tecnología con la que ya cuentan, y la de losconsumidores, al tener diferentes opciones de pago. Para lograr una penetración total, como sector debemos enfocar esfuerzos en crear oportunidades de inclusión a todas las empresas”, finalizó Antonio Rubio, Director de Ventas de Ingenico México.