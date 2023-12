12° Edición del Punta Mita Gourmet & Golf: Evento que fusiona gastronomía y golf de clase mundial.

Del 7 al 10 de diciembre el prestigioso destino ubicado en la Riviera Nayarit realizará la 12va edición del Punta Mita Gourmet & Golf, el evento que fusiona la sofisticación culinaria, los placeres del vino y la excelencia del golf, en un escenario paradisíaco.

Ubicado en un tramo privilegiado de la costa del Pacífico, Punta Mita es conocida por su elegancia sin igual y su exclusividad palpable en cada rincón. El evento de este año encapsula la esencia de este destino de ensueño al combinar las artes culinarias más exquisitas, vinos selectos y el golf de clase mundial, proporcionando a los asistentes una experiencia que va más allá de lo ordinario.

En esta edición, el evento se enriquecerá con la participación de distinguidos chefs, maestros consumados en el arte culinario, quienes cautivarán los paladares más exigentes. Destacan figuras de la cocina mexicana como César Jiménez, oriundo de Oaxaca y Erick Bautista quienes con una vasta experiencia en la creación de sabores profundos, texturas únicas y platillos llenos de ideas, sentimientos y experiencias. Otro protagonista apasionado es Alfredo Villanueva, cuya cocina de proximidad despierta emociones y revela sabores profundos, gracias a ello ha ubicado su restaurante Villa Torel, (Ensenada) dentro de los mejores de América Latina.

La escena también contará con la presencia de renombrados chefs locales, como Héctor Leyva y Thierry Blouet, quienes personifican la fusión perfecta entre la tradición culinaria mexicana y un enfoque vanguardista y contemporáneo. En esta ocasión, Punta Mita Gourmet & Golf se complace en dar la bienvenida a chefs de Sudamérica, como Federico Ziegler de Argentina, Jorge Coque Ossio de Perú y Federico Fernández de Argentina, quienes prometen un menú sin igual para deleitar a los comensales.

Destacamos también a Leslie Durso, una reconocida chef vegana de Estados Unidos, cuyo enfoque en la sostenibilidad e innovación lleva la culinaria a nuevas alturas. Sus creaciones en este evento serán la razón por la cual los asistentes recordarán este viaje y sus sabores durante mucho tiempo. Kristin Ciccolella, famosa por su rollo de langosta, no solo es reconocida por sus habilidades culinarias, sino también por sus esfuerzos filantrópicos, apoyando activamente a organizaciones como la Fundación Heal the Bay y la Asociación de Langosteros de Maine. No podemos dejar de mencionar a Chef Sam Choy quienes con sus delicias culinarias y tradicionales de Hawái deleitará los paladares más exigentes.

La diversidad culinaria se extiende con la presencia del chef japonés Yasuo Asai, quien ofrece auténtica comida japonesa Kaiseki con un toque de cultura mexicana.

Punta Mita ha anunciado la apertura de dos nuevos hoteles Montage Punta Mita y Pendry Punta Mita, por lo cual, en esta edición del evento, da la bienvenida a dos de los chefs más emblemáticos de la marca Montage International, Xavier Salomón y Matt Dalhkemper, cuya participación ofrecerá una anticipación única de las extraordinarias experiencias culinarias que aguardarán a los visitantes en estos lujosos resorts.

Indudablemente, la alineación de chefs invitados promete un festín sensorial sin precedentes, convirtiendo este evento en una experiencia culinaria inolvidable.

Cortesía: Punta Mita Gourmet & Golf (Le0n CarDnas)

Un torneo de golf de 2 días en campos de golf diseñados por Jack Nicklaus

Los campos de golf Bahía y Pacífico, meticulosamente diseñados por la leyenda Jack Nicklaus, serán el escenario principal de la competición de golf. Estos campos han sido testigos de momentos épicos y desafíos legendarios a lo largo del tiempo. En esta edición exclusiva de Punta Mita Gourmet & Golf, los competidores tendrán la emocionante oportunidad de medirse en este entorno privilegiado. La competencia se desarrollará en medio de las espectaculares vistas al océano, con la presencia de invitados especiales que elevarán aún más el prestigio del torneo. Además, este evento ofrece a los participantes la oportunidad única de disfrutar del hoyo 3B, popularmente conocido como “cola de la ballena”, que destaca por ser el único green en una isla natural en todo el mundo, agregando un toque distintivo a la experiencia de golf.

La presencia de figuras como Lorena Ochoa, cuyo impacto en este deporte ha trascendido el green, Craig Stadler, un icono con una trayectoria envidiable y Jean Van de Velde Golfista profesional e instructor reconocido, agregarán una dimensión única a este evento. Así los participantes tendrán la oportunidad de interactuar con estas leyendas, aprender de sus logros y compartir su pasión por el golf, creando momentos memorables y conexiones duraderas.

Esta edición del evento es posible gracias al valioso respaldo de marcas reconocidas a nivel mundial. Entre ellas, destacan nombres como American Express, Aeroméxico/Delta y Tequila Patrón, quienes han desempeñado un papel fundamental como patrocinadores principales del evento.

Su generoso apoyo no solo ha contribuido al éxito del evento, sino que también ha fortalecido la presencia y la calidad del mismo, permitiendo experiencias significativas para todos los participantes.

¿Por qué debería considerar ser parte de la 12va edición de Punta Mita Gourmet & Golf? La respuesta se encuentra en la combinación inigualable de entretenimiento y distinción que ofrece este evento. Más allá de un torneo deportivo, este es un viaje hacia la excelencia y el placer: Es la oportunidad de explorar lo mejor de la gastronomía y el vino en un entorno de belleza incomparable; un escaparate de lo que significa vivir la vida al máximo, en medio de la sofisticación y la serenidad que sólo este destino puede ofrecer.

Para obtener más información y detalles sobre el evento, visite www.puntamitagourmetandgolf.com, escriba a events@puntamita.com o comuníquese al +52 3292916620.