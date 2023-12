Enlight y Huawei se unen para descarbonizar la industria hotelera en la Riviera Maya

En un evento decisivo que tuvo lugar en el hotel NIZUC Resort & Spa, Huawei y Enlight, empresa líder en diseñar, financiar, construir y mantener microredes inteligentes de energía renovable(generación de energía fotovoltaica y almacenamiento de energía), unieron fuerzas para liderar una conversación transformadora sobre los desafíos y oportunidades en las cadenas hoteleras en materia de sustentabilidad y energía.

Este evento congregó a destacados líderes y expertos del sector energético y ambiental, proporcionando una plataforma única para la exploración de soluciones innovadoras y prácticas sustentables que ya están siendo aplicadas.

Explorando desafíos y oportunidades en materia de energía

La jornada comenzó con una serie de ponencias magistrales que abordaron los retos y oportunidades de sustentabilidad energética en las industrias. El Subsecretario de Desarrollo Económico de Quintana Roo, Pedro Chargoy, y el Secretario de Desarrollo Económico de Playa del Carmen del municipio de Solidaridad, Raúl Aguilar, ofrecieron una visión profunda sobre cómo las políticas gubernamentales están influyendo en la industria y cómo las empresas pueden adaptarse para prosperar en este cambiante panorama.

La discusión se centró en la necesidad imperante de abordar la sostenibilidad y la eficiencia energética como pilares fundamentales para el desarrollo económico. Los oradores destacaron la importancia de la colaboración entre el sector público y privado para lograr avances significativos y sostenibles a largo plazo.

Innovación en soluciones de almacenamiento de energía

En un sector en el que la factura eléctrica llega a representar hasta el 20% de los gastos operativos, las soluciones de almacenamiento de energía por baterías (BESS, por sus siglas en inglés) a través de servicios como el desplazamiento de carga y el recorte de punta en los horarios donde se cobra más por la energía consumida de la red, ayudan a disminuir los precios de la energía, estabilizar los costos operativos de los hoteles e incrementar la eficiencia energética en sus operaciones supliendo los picos de demanda eléctrica con energía almacenada.

Implementando sistemas BESS, el sector hotelero puede reducir hasta en un 40% el monto de su factura eléctrica, en caso de adquirir la tecnología, o hasta un 15% si la solución de almacenamiento se contrata como un SaaS (Storage as a Servicie), en donde el cliente final no adquiere los equipos sino que contrata el servicio de almacenamiento sin inversión inicial, esto gracias al vehículo financiero de Enlight, Net Zero Fund.

Tomando esto en cuenta, Enlight y Huawei presentaron avances tecnológicos punteros en soluciones de almacenamiento de energía para hoteles e industrias. Los asistentes tuvieron la oportunidad de conocer de cerca las soluciones de almacenamiento que están revolucionando la forma en que las empresas pueden optimizar su consumo energético y contribuir a sus objetivos de sustentabilidad.

Cortesía: Enlight Ena Gutiérrez, Directora de Nuevos Negocios (Enlight).

La sinergia entre estas dos empresas líderes promete ofrecer soluciones integrales y adaptativas para los desafíos energéticos actuales.

Además, con la presentación en vivo del sistema de almacenamiento LUNA2000 de Huawei, los asistentes presenciaron cómo estas soluciones tecnológicas de vanguardia pueden marcar la diferencia en la eficiencia energética y contribuir significativamente a los objetivos sostenibles y de optimización de costos energéticos de las empresas.

Camino hacia el Net Zero en la Industria Hotelera

La sesión sobre el camino a tomar para llegar a las emisiones netas cero en la industria hotelera mexicana fue una parte fundamental del evento, donde expertos de renombre compartieron estrategias efectivas para descarbonizar operaciones, implementar proyectos de reforestación, manejo efectivo de residuos y delinear el camino para empezar una ruta Net Zero. Andrea Lomelín, Gerente de Sustentabilidad de Fairmont Mayakoba, Riviera Maya, junto con Daniela Hernández, Directora General de Earth & Life University y Gerardo Pérez, Gerente de Proyectos Estratégicos de Tierra-Foods Ltd, ofrecieron ideas valiosas y ejemplos concretos de cómo las empresas pueden alinear sus operaciones con prácticas más sostenibles sin que esto represente un golpe a los costos operativos.

Las ponencias magistrales además de proporcionar un análisis en profundidad de los desafíos también ofrecieron soluciones prácticas y ejemplos concretos de empresas que están liderando el camino hacia la sustentabilidad en la industria hotelera hoy en día.

Cortesía: Enlight Oscar García - Director de Crecimiento (Enlight), Andrea Lomelín - Gerente de Sustentabilidad de Fairmont Mayakoba, Daniela Hernández - Directora general de Earth & Life University y Gerardo Pérez - Gerente de Proyectos Estratégicos de Tierra - Foods Ltd.

Compromiso continuo con la sustentabilidad

En su conjunto, el evento reafirma el compromiso de Enlight y Huawei con el impulso de la sustentabilidad y la eficiencia energética en la industria hotelera y sectores afines. En esta misma línea, hace unos días, ambas empresas realizaron un evento en Santiago de Chile en donde Robert Swan, la primera persona en cruzar los dos polos a pie y un referente mundial en la lucha contra el cambio climático, reveló que con el apoyo de Enlight, quienes estarán a cargo de construir una microred de energía renovable (paneles solares y almacenamiento de energía) para la estación operativa, se irá a vivir al Territorio Chileno Antártico en 2025 para demostrar la importancia de almacenar energía y promover un uso sustentable de la misma.

De acuerdo con las dos empresas participantes, estos esfuerzos colectivos buscan no solo abordar los desafíos actuales, sino también establecer un camino sólido hacia un futuro más sostenible y resiliente energéticamente para las industrias.

Al reunir a líderes de la industria, expertos y tecnologías avanzadas, el evento sirvió como un catalizador para que los hoteles puedan comenzar su ruta hacia el Net Zero. Con la información y las soluciones compartidas hoy, las empresas están mejor equipadas para forjar un camino sólido hacia la eficiencia energética y la sostenibilidad integral en sus operaciones.