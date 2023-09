Descubre cómo enviar dinero de manera fácil y rápida en México

¿Cuántos métodos conoces para enviar dinero? Aquí encontrarás varias formas de hacerlo de manera sencilla y rápida para que elijas la que más te convenga. 5 formas de enviar dinero Envía dinero a quien desees y según tus necesidades a través de los siguientes medios:

Empresas de mensajería o paquetería

Existen empresas que permiten enviar dinero en efectivo. En estos casos, debes registrar los datos del destinatario y su dirección, especificando la cantidad exacta a enviar y el tiempo estimado de entrega para evitar malentendidos. Además, ten en cuenta que la rapidez de la llegada del dinero está relacionada con la eficiencia de la empresa encargada del proceso. Por supuesto, verifica con anticipación que dicha empresa esté debidamente registrada y cumpla con los requisitos legales para realizar este tipo de envíos.

Transferencias bancarias

Las transferencias de dinero siguen siendo una opción muy popular. Desde la aplicación bancaria en tu celular o a través de la banca en línea desde tu computadora, puedes dar de alta la cuenta o la tarjeta de débito de la persona a la que deseas transferir dinero y, una vez registrada, enviar el monto correspondiente. Sin embargo, es posible que debas esperar un tiempo para que se active tu cuenta o que no puedas realizar la transferencia hasta el día siguiente debido a la hora del día.

Aplicaciones fintech

Además de esto, existen aplicaciones de empresas privadas enfocadas en la movilización de dinero, ya sea para donativos ocasionales o transferencias, pero con un límite preestablecido de suma. Por lo general, estas aplicaciones solicitan tu correo electrónico (el mismo vinculado a la cuenta de la aplicación y a tu cuenta bancaria) y el correo del receptor. Por lo general, pueden cobrar una tarifa por su servicio, así que recuerda revisar cuánto asciende, ya que debes incluirla en el monto a transferir, para evitar que la otra persona reciba menos dinero debido a la comisión de servicio y sea necesario realizar una nueva transferencia.

Depósitos y retiros no bancarios

Asimismo, algunas tiendas de conveniencia o supermercados permiten realizar depósitos a otras personas, siempre y cuando también tengan cuenta en esa tienda. También es posible realizar retiros en caja cuando lo desees, lo que te permite pagar la despensa y retirar el dinero que alguien te haya depositado en un solo viaje a la tienda.

Dimo

Dimo o “dinero móvil” es un nuevo método para enviar y recibir dinero de manera muy sencilla. Gracias a Dimo, puedes realizar envíos de dinero a cualquier persona siempre que tengas su número de teléfono. Es muy sencillo, solo necesitas tener la aplicación de tu banco en tu celular, vincular tu aplicación con Dimo, aceptar los términos y condiciones, e introducir el número de teléfono de la persona a la que deseas realizar la transferencia de dinero en cuestión de segundos. ¡Así de simple! No es necesario esperar a que se active una cuenta y no tienes que pagar comisiones. Envía dinero con Dimo Además de las ventajas mencionadas, no olvides que utilizar esta funcionalidad es totalmente gratuito y que podrás realizar transferencias a cualquier persona, independientemente del banco en el que tenga su cuenta.

Dimo simplifica la forma en que se envía dinero, así que aprovecha sus diferentes beneficios.