Autogestión y autonomía, claves para que las mujeres puedan alcanzar puestos de alta dirección en México: Mónica Bauer Mengelberg

No es fácil ser una mujer líder de una empresa en Latinoamérica. A pesar de los avances en materia de igualdad de género, existen aún muchos obstáculos a los que se enfrentan por parte de sus compañeros para llegar a puestos de alta dirección, señala Mónica Bauer Mengelberg, experta en temas de empoderamiento femenino y su relación con el entorno laboral y profesional.

Aunque no hay una fórmula mágica para proteger a las mujeres de ciertas barreras profesionales, Mónica Bauer Mengelberg señala en su libro “El poder de poder. Mujeres construyendo Latinoamérica”, del que es coautora, que sí existen herramientas útiles para enfrentarlas de forma efectiva y estratégica.

Algunos de los obstáculos a los que se enfrentan son, por ejemplo, ser subestimadas, que les roben crédito sobre alguna idea exitosa, el no proporcionarles información oportunamente, darles datos engañosos, provocar escenarios para hacerlas llegar tarde o culparlas constantemente sobre errores que no son atribuibles a ellas.

“También se considera dentro de esta categoría difundir su información confidencial, interrumpirlas durante las reuniones, cambiar el tema después de que hayan dicho algo importante, quitarles tiempo de una presentación o no permitir que se lleve a cabo un evento”, señala Mónica Bauer Mengelberg.

Herramientas para combatir los obstáculos

Entre los puntos que se mencionan en el libro se encuentran los siguientes: “Deja las cosas por escrito”. Bauer señala que es importante documentar detalles como las discusiones que surgieron dentro del proceso de trabajo, los acuerdos, quién los hizo, por qué, etcétera.

También mencionar si hubo algún comportamiento ofensivo o inapropiado. “Llevar una bitácora te ayudará a identificar patrones, así como a plantear una defensa efectiva”, se lee en la regla 10 del libro, que enseña 12 reglas de poder para que las mujeres puedan crecer al interior de una organización, desarrollar su máximo potencial y alcanzar el éxito.

La segunda herramienta es “llega temprano”. Si se llega antes que los demás o tan pronto como les sea posible, habrá suficiente margen de acción en el caso de que alguien pida colaborar en un proyecto que tal vez no promueva los objetivos de la empresa y por ello no se acepte la solicitud.

Ya que, si en una junta posterior se llega tarde, la contraparte podrá decir que se es inflexible, rígida, no se intenta realizar cosas nuevas o no se sabe trabajar en equipo. En cambio, “al estar presente en el momento adecuado no hay necesidad de enfrentamientos, con una exposición clara y a tiempo te puedes proteger del sabotaje”.

El tercer punto es demostrar tu poder. Si las demás personas creen que no se está dispuesto a utilizarlo, no tendrán reparo en dar un mal trato. “Si te encuentras en alguna situación en donde lo correcto para tu equipo o para la organización es despedir a alguien, es importante que los demás vean que no tienes ningún problema en hacerlo”, se menciona.

El cuarto punto de acuerdo con Mónica Bauer Mengelberg, es “contesta”. Si una persona interrumpe en una reunión, desvía la atención, hace burlas y sarcasmos o busca quitar el tiempo, algunas de las frases que se recomienda decir son: “permíteme terminar de hablar”, “antes de pasar a ese tema, me gustaría obtener retroalimentación de lo que acabo de decir” o “sé que estás bromeando, pero aprovechando que lo sacaste a relucir, me gustaría que lo comentáramos”. Además de neutralizar los ataques, se deja en claro que se es una persona a la que le gusta que la traten con respeto y justicia.

Otra de las herramientas es “promociónate con una audacia adecuada”. Mónica Bauer Mengelberg, experta en empoderamiento femenino, recomienda en esta parte que el trabajo de las mujeres es dejar su marca en el trabajo que realizan, ponerle título a sus ideas y discutir sus resultados con una audiencia amplia, porque esto funciona como protección en caso de que alguien intente quedarse con el mérito.

“Si estos pasos los acompañas con un plan para mejorar tu presencia ejecutiva, tu presencia, fortaleza y tranquilidad frente a los desafíos, debates y conflictos mandarán el mensaje de que sabes defenderte con habilidad”.