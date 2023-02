AJE México visibiliza importancia de atender la revolución natural

Al participar en la 13º Reunión Anual de GCF Task Force, Jorge López-Doriga, director global de Comunicación y Sostenibilidad de Grupo AJE México, precisó que ha llegado el momento para que las empresas cambien de visión y operen bajo un enfoque pleno basado en la sustentabilidad.

“Las empresas deben cambiar la función que tenían en la Revolución Industrial, que era satisfacer las necesidades del consumidor. En la nueva revolución natural, con la crisis climática y la crisis planetaria que existe, la nueva función de las empresas debe ser satisfacer las necesidades de la Madre Tierra”, dijo.

Durante la mesa de diálogo denominada “Empujando los límites para una conservación y un desarrollo más efectivos”, el directivo de AJE México hizo énfasis en la importancia que tiene la conservación de los bosques, así como poner un freno a la deforestación, pues ésta atraerá fuertes implicaciones para la vida humana.

“Proteger los bosques y parar la deforestación deben ser ejes centrales. La gente no corta los bosques porque sean malos ni porque sean ignorantes, lo hacen porque piensan que obtendrán mejores recursos económicos, pero hay que convencer al mundo de que el verdadero valor está en el bosque en pie. Para eso, debemos crear soluciones basadas en la naturaleza”, agregó Jorge López-Doriga.

En ese sentido, habló sobre la responsabilidad social que Grupo AJE ha asumido y la meta que se han fijado para ser sostenibles en el tiempo.

“El objetivo de AJE México es ser sostenible en el tiempo. Y si no hay bosques, no hay empresas. Porque sin bosques no hay civilización y no hay futuro ni para el ser humano ni para las empresas. Por lo tanto, las compañías deben cambiar la función que tenían de la revolución industrial, de satisfacer las necesidades del consumidor y cambiar hacia un modelo sustentado en la revolución natural”, dijo.

Bajo esa premisa, es que el directivo de Grupo AJE habló sobre la iniciativa denominada “Súper frutos que conservan bosques”, con la que buscan sumar esfuerzos con comunidades locales y autoridades de 14 de los países más biodiversos del mundo, para impulsar el desarrollo de las cadenas de valor sostenibles.

Dicho proyecto que nació en 2020 en Perú ha logrado beneficiar a alrededor de 28 comunidades y más de 150 familias en el corazón de la Amazonia de ese país, al tiempo que, ha permitido la creación de un movimiento innovador y sustentable como lo es “Bio Amayu”, que buscarán replicar en cada país donde tiene presencia Grupo AJE, incluido México.

López-Doriga explicó que el principio de este proyecto es dar valor a los super frutos que nacen en territorios con alto grado de biodiversidad al tiempo que se empodera a los productores locales.

“Lo que hacemos es comprar directamente a las comunidades los super frutos que llevan recolectando durante miles de años; les damos un ingreso por su conocimiento, por su cultura ancestral para la producción, cosecha y conservación de estos frutos, que posteriormente transformamos en bebidas con un alto nivel de sostenibilidad”, describió.

“Hemos trabajado en Perú, pero actualmente, la empresa está trabajando en Ecuador, Colombia, Tailandia, y también planeamos expandirnos a Guatemala, Yucatán y Campeche para colaborar con las comunidades mayas”, adelantó.

Finalmente, hizo énfasis en que, a través de estas prácticas, Grupo AJE busca inspirar a otras empresas para que entiendan que el futuro de los países biodiversos está en proteger los bosques y su biodiversidad, e hizo un llamado al trabajo multidisciplinario coordinado, a la suma de esfuerzos desde todos los frentes para crear cadenas de valor que generen “bio-negocios” con impacto positivo y beneficio para las comunidades locales.

“Lo que nosotros queremos es inspirar a otras empresas y enviar el mensaje de que sí es posible, se pueden crear productos a través de la conservación y protección de los bosques”, puntualizó.