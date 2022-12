Clip Empresas, una solución a la medida de cada compañía

La gestión de pagos y cobros es algo a lo que toda empresa debe enfrentarse, sin importar el tamaño de esta, y se refiere a todas las transacciones monetarias que realiza con sus clientes y proveedores. Regularmente, esto es un factor determinante para que las empresas crezcan, ya que una excelente gestión evitará problemas financieros que muchas veces llevan a las organizaciones a una falta de liquidez.

Ante este panorama, se han creado diversas plataformas que ayudan a que los empresarios puedan gestionar de una manera más fácil; sin embargo, pocas veces son lo suficientemente útiles como para funcionar como una solución integral, ya que no están basadas en las verdaderas necesidades de las empresas, sino en el ideal de lo que debería ser esta.

Actualmente, una solución efectiva debería contar con la posibilidad de gestionar pagos con tarjeta, administración y facturación; sin embargo, esta solución debería ser una herramienta integral basada en las necesidades específicas de cada empresa.

Para ello, Clip Empresas nació como la plataforma digital que hace más eficiente el proceso de aceptación de pagos con tarjeta, de forma sencilla a través de un sistema personalizado, el cual le facilitará al operador del negocio tener todo el control que necesita para hacer más productiva a su empresa y, al mismo tiempo, darle una gran experiencia de compra a sus clientes. Para conocer más sobre este pilar de Clip enfocado a necesidades empresariales, Salim Bitar, director de Clip Empresas, en exclusiva para El Financiero, explicó que “había una oportunidad interesante de ir hacia un mercado donde se requiere otro tipo de soluciones, pero sin perder el ADN de Clip”.

Clip Empresas ayuda a gestionar y simplificar sus operaciones en tiempo real a través de la integración de nuestro sistema con el de su empresa de forma sencilla, segura, práctica y rápida. Este sistema incluye grandes beneficios, entre los que destacan la implementación de cinco interfaces:

Checkout Clip: integra un servicio seguro de pago en una tienda en línea.

Depósitos: se puede obtener toda la información de los depósitos que Clip realiza a una cuenta bancaria.

Transacciones: permite almacenar y consultar la información de todas las transacciones en esa misma cuenta.

Punto de Venta: permite que cualquier aplicación web, móvil o desktop se comunique con los Clip para poder aceptar pagos con tarjetas de crédito y débito sin complicaciones.

Administrar perfiles de uso: crea perfiles diferenciados para cada colaborador y controla el acceso a reportes y a tu cuenta desde un solo lugar.

Además de lo anterior, “Clip Empresas tiene varios valores agregados, por ejemplo, conservando lo que es Clip, tienes el beneficio de los depósitos en 24 horas, puedes integrar tus sistemas a través de un API o de un SDK, poder tener la gestión y toda la información de tus transacciones en tiempo real desde un mismo lugar, es decir, tienes un dashboard de control; tienes la oportunidad de aceptar pagos a distancia, de acceder a la pasarela de pagos, tienes capacidad para crear una tienda virtual para impulsar tu e-commerce. Todo esto conservando el ADN de Clip, sin costo, en menos de 30 minutos, con un proceso bastante sencillo, tienes acceso a Customer Happiness 24/7, en fin, si sumas toda la serie de soluciones que tenemos, adicional a las integraciones y conciliaciones, obtienes una solución general como Clip Empresas, que es de las más robustas del mercado”, añadió Bitar.

Tal como debería ser una solución a la medida, Clip Empresas permite integraciones que hoy en día están resultando de muchísima utilidad en el mercado, sobre todo para unificar recursos y herramientas que eviten la distracción y pérdida de información, además de permitir una agilidad óptima en el desarrollo de las actividades, la integración con Clip Empresas “depende del grado de complejidad que tenga un cliente”, aseguró el director de Clip Empresas, “tenemos un equipo interno totalmente capacitado para dar un grado consultivo a las compañías sobre cómo hacer esa integración y es parte de los diferenciales de Clip Empresas, nosotros como un equipo que brinda consultoría per se, porque no nada más es entender a qué te dedicas, cuál es tu industria, quiénes son tus clientes, si tienes puntos de venta, etc., sino también entender cuál de toda la suite de soluciones que tenemos en Clip Empresas, qué es lo que podemos hacer por ti, a lo mejor, de manera inmediata y con el tiempo ir robusteciendo la oferta de soluciones dentro de las empresas”, añadió.

Clip Empresas tiene consultoría gratuita para crear estrategias específicas para cada empresa, así como la capacidad de aceptar todas las tarjetas de crédito y débito nacionales e internacionales e incluso de vales, con un solo Clip y con la misma comisión, esta solución está creada para cualquier tipo de empresa, pero en donde se sienten mucho más aptos es “con empresas que ya tienen cierto tamaño, pero que todavía requieren mucha tecnología, asesoría, soluciones que les permitan ir creciendo, consultoría y que, sobre todo, necesitan evolucionar sus procesos, ahí es donde Clip entra muy bien”, aclaró Salim Bitar.

Si tienes una empresa que necesita desarrollar la gestión de pagos y cobros, así como una solución a medida, te invitamos a unirte a las miles de compañías que ya disfrutan de la eficiencia y el control a la medida de Clip Empresas.

Puedes solicitar más información a través de su sitio web.