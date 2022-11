Laredo, Texas, el mejor lugar para aprovechar el Black Friday

A dos semanas de uno de los eventos más importantes relacionados al “shopping” en los Estados Unidos, las personas comienzan a evaluar la ciudad a donde acudirán para aprovechar de mejor manera las ofertas y es aquí donde entra Laredo, Texas con sus ofertas de “Black-Friday”.

Por su ubicación, es el sitio ideal para quienes vienen de distintas partes de la República Mexicana por la cercanía que representa y su comunidad que es un 96 por ciento bilingüe, sumado al factor de la inflación que en frontera hace que sea más competitivo consumir productos en esta área a diferencia de adentrarse en el país.

A lo anterior hay que descontar el ahorro de gasolina, el gasto será menor si únicamente se llega a Laredo para realizar compras, además de que para ingresar a la ciudad no se necesita tramitar un permiso, con la visa y pasaporte es suficiente para disfrutar de la estancia.

La variedad de tiendas que ofrece la localidad es otro punto a considerar cuando se trata de decidir dónde aprovechar las ofertas del Black Friday, y en ello, Laredo no se queda atrás. Puedes hacer tus compras en un ambiente relajado y seguro, ahí, tu mayor preocupación será qué comprar de entre todas las ofertas.

Algunos de los Centro Comerciales que puedes encontrar en la localidad son El MALL DEL NORTE con tiendas como MACY’S, DILLARD’S, JCPENNEY, VICTORIA’S SECRET, AEROPOSTALE; THE OUTLET SHOPPES AT LAREDO, donde puede visitar GAP, GUESS, STEVE MADDEN, MICHAEL KORS, UNDER ARMOUR, COACH, NAUTICA, CALVIN KLEIN y- TOMMY HILFIGER; así como ROSS, MARSHALL’S, BURLINGTON, TJMAXX y DD’s Discounts, son algunas de las opciones preferidas por los visitantes.

Sin olvidar las tiendas de autoservicio de WALMART con cuatro sucursales, TARGET con dos ubicaciones, y el ya conocido Best-Buy de San Dario ave., son una parada obligada para todos los turistas mexicanos que quieren aprovechar las rebajas durante esta temporada.

Por otro lado, el factor salud es algo a tomar en cuenta, sin embargo, Laredo cuenta con una de las tasas más altas de vacunación contra el covid- 19, y aún cuenta con refuerzos de vacuna contra esta enfermedad sin costo alguno disponibles para quien lo desee en el Departamento de Salud de la ciudad o bien, adquiriéndola en la farmacia de su preferencia.

Los precios de hospedaje y gastronomía son muy competitivos en la localidad, debido a que se encuentra en frontera, de esta manera, podrá encontrar una variedad de cadenas restauranteras y hoteles de distintos presupuestos para ajustarse a sus necesidades.

Laredo, Texas, el mejor lugar para aprovechar el Black Friday (Cortesía de Laredo)

La movilidad y acceso a la ciudad es importante, y para ello Aeromar tiene la solución perfecta con un viaje en avión desde la Ciudad de México; mientras que por vía terrestre es tan fácil como tomar la autopista México 85, mejor conocida como México-Nuevo Laredo; o bien, las empresas de autobús, Greyhound, Senda y otros ofrecen corridas diarias a la ciudad desde Monterrey.

El Departamento de Turismo de la ciudad de Laredo recomienda descargar la app VISITLAREDO TX, donde podrá encontrar orientación para hacer su viaje más sencillo, o puede visitar la página web www.visitlaredo.com para mayores informes.