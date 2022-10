Despertar con toda la actitud depende de tu cama

¿Cuántas veces has querido hacer muchas cosas en un solo día y no has podido terminarlas por falta de energía? Seguramente, tú que estás leyendo esto, no eres la única persona que ha querido ir al gym a liberar el estrés de un día complicado y no ha podido porque ya el cansancio no se lo permite.

El común de la gente que suele pasar por esta situación es pensar que existe una deficiencia nutricional, por lo que suelen recurrir a multivitamínicos; sin embargo, ¿qué dirías si descubrieras que tal vez se trate de tu cama? Así es, la capacidad de poder hacer muchas cosas en el día puede que esté determinada por tu calidad del sueño, recordemos que no es lo mismo dormir que descansar.

Mientras que dormir requiere únicamente entrar en un modo de sueño; descansar es lo más similar a tener un sueño de calidad y este depende de muchos factores, no solamente de la cantidad de horas que podamos dormir para completar un ciclo exitoso que, dicho sea de paso, en la mayoría de los mexicanos, eso ni siquiera sucede. De acuerdo a una encuesta realizada por Sleep Cycle, México es el cuarto país en dormir menos, con un promedio de 6 horas y 40 minutos; 44 minutos más que Japón, quien encabeza la lista y 47 minutos menos que Nueva Zelanda con 7 horas y 27 minutos.

Si bien es cierto que los expertos recomiendan dormir al menos 7 horas para un adulto, existen más factores a considerar para tener un sueño exitoso que te permita conseguir tus metas día a día.

Para empezar, recuerda que tu cama es, y debería ser, un lugar especial en el que la comodidad y la seguridad sean inigualables. Recuerda que es en donde pasas más tiempo a lo largo de tu vida y por lo tanto, no deberías escatimar en la comodidad que esta representa y debería ofrecer.

¿Estás durmiendo o descansando? La manera en la que tu cama está hecha hace toda la diferencia.

¡Arma tu cama ideal! Es el primer paso

Hay dos factores importantes que influyen en el descanso, el primero, la manera visual en la que nuestra cama luce. Es importante que una cama luzca cómoda, con ese volumen necesario como para que, al acostarse, todo el peso del cuerpo pueda distribuirse de manera uniforme mientras brinda una sensación única de abrigo. Mientras que la sensación debe ser agradable al tacto, fresca sin llegar a ser fría y, por supuesto, higiénica. De hecho, esto último es de suma importancia, tu cama debe contar con elementos únicos que te aseguren una correcta higiene, te recomendamos que, para que tu colchón cuente con una protección extra, a la vez de que adquiere un nivel extra de comodidad, optes por un Cubre Colchón con Extra Confort, de hecho, Sognare tiene uno que asegura un descanso garantizado con 100 noches de prueba.

Los productos Sognare se han convertido en una inversión para tu descanso.

¡Hora de consultarlo con la almohada!

Nunca hubo una frase más acertada que esta. La almohada tiene un papel de suma trascendencia en el descanso, para empezar, porque debe ser el balance perfecto entre suavidad y resistencia, brindando una sensación de extra suavidad que permita una postura natural que ayude a liberar puntos de presión al momento de acostarnos, independientemente de cuál sea tu posición favorita para dormir.

¿Lo más importante de la almohada? Su relleno. El interior de una almohada debe ser, además de cómodo, seguro, toma en cuenta que los colchones, sábanas y almohadas son los lugares favoritos de los ácaros y para eliminarlos, es necesario que todos los elementos sean lavables (y si es en máquina, mejor). Definitivamente, las almohadas de Sognare son una excelente opción ya que, adicionalmente a lo ya contemplado, sus almohadas cuentan con microfibras de gel que permiten una ventilación confortable y saludable para el descanso.

Descansar tiene beneficios para tu salud y estado de ánimo.

Tu descanso es una inversión

Recuerda que un sueño de calidad puede permitirte realizar muchas cosas y actividades, te brinda una buena salud, así como una excelente actitud para tus proyectos. Considera que adquirir productos que te ayuden a mejorar tu descanso es una inversión para ti, para tener una buena salud y, sobre todo, para que cada día que te despiertes puedas aprovechar todo tu día.

Estos son nuestros dos básicos para tu descanso, estamos seguros de que los vas a disfrutar muchísimo: Cubre Colchón Extra Confort Sognare y Almohadas Sognare.

