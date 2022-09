Dey destaca la importancia de invertir en la educación financiera de las y los trabajadores

En un mercado laboral en donde 72 por ciento de las y los colaboradores viven al límite entre quincena y quincena, según la consultora Mercer Marsh Benefits, la falta de educación financiera debería ser una prioridad de las empresas en México. Y es que el estrés que genera la carencia de liquidez eleva el ausentismo y los niveles de rotación entre los trabajadores, además de disminuir su productividad y compromiso.

Para Oliver Babini, fundador y CEO de dey, plataforma digital que permite a las y los colaboradores hacer uso de su salario trabajado cuando y donde quieran, es sumamente importante que las y los empleados tengan acceso a productos financieros que les permitan satisfacer sus necesidades económicas inmediatas y, en consecuencia, mejorar su desempeño laboral.

Y es que, de acuerdo con Mercer Marsh Benefits, las 6 horas laborales a la semana que los trabajadores dedican a pensar en su situación financiera, les cuestan a las compañías entre un 2 y 4 por ciento de sus resultados económicos. Además, el nivel de preocupación cambia dependiendo de la jerarquía de los colaboradores: una encuesta realizada por Healthy Place To Work revela que la preocupación aumenta seis veces cuando se trata de un colaborador operativo, a diferencia de un mando medio.

Asimismo, la mayor preocupación económica entre la fuerza laboral se concentra en los trabajadores que tienen entre 26 y 44 años. Y si son hombres, esta se incrementa al doble, en comparación con las mujeres.

“Las empresas verdaderamente exitosas son aquellas que se preocupan por el bienestar de su talento, y esto no solo significa buenos sueldos, horarios laborales flexibles o prestaciones por encima del mercado, sino también requieren de la implementación de programas de educación financiera al interior de la compañía, algo muy pocas firmas ponen en práctica”, asegura Michelle Ferrari, CEO de Great Culture to Innovate® en México y founding and strategic partner de Healthy Place To Work.

Finanzas personales sanas, empresas felices

Así como la buena relación con las empresas es clave para que las personas decidan estar o no en un lugar de trabajo, también debería serlo el vínculo que tienen con el dinero. Sin embargo, 75 por ciento de los mexicanos está en una situación negativa en lo que respecta a bienestar económico, según la encuesta de Healthy Place To Work.

Por eso, Oliver Babini señala que la educación financiera debe ser una herramienta que ayude a cambiar la perspectiva de los trabajadores e impulsar el proceso de atracción y retención del mejor talento. Sobre todo, porque no tener preocupaciones económicas genera bienestar psicoemocional, lo que se ve reflejado en una mejor actitud en el trabajo y con más iniciativa.

“Cuando una compañía asume el compromiso de ofrecer educación financiera a sus colaboradores automáticamente sube de nivel. Con esto me refiero a que es vista en el mercado como una empresa que fomenta el trabajo en equipo, el apoyo entre colegas y evita a toda costa que sus integrantes experimenten estrés por situaciones económicas; esto la pone en un punto alto del mercado laboral”, asegura el fundador y CEO de dey.

Para apoyar a las empresas en su labor de cuidar a las y los colaboradores, la fintech mexicana dey ofrece un sistema de liquidez financiera inmediata a través de la obtención de pagos por adelantado de su salario ya trabajado. En la experiencia de Oliver Babini, para muchas personas es complejo depender de un sistema quincenal o mensual para obtener su dinero, por lo que es clave que tengan acceso a sus recursos monetarios.

Pero, “también queremos que dey funcione como una opción para pagar servicios y ocupar el sueldo generado para estar al día”, agrega Oliver Babini. Para esto, la fintech mexicana ofrece al mercado la Tarjeta dey Mastercad, una tarjeta física y virtual, desde la cual se puede disponer el capital en cualquier establecimiento o plataforma electrónica, a cambio de una comisión fija de 2.25 por ciento por transacción sin intereses ordinarios.

Para el fundador y CEO de dey, la misión es clara: contribuir a la estabilidad y salud financiera de las y los trabajadores mexicanos a partir de herramientas que faciliten el mejor manejo de su dinero. Así, asegura Oliver Babini, sus niveles de estrés disminuyen y, de manera automática, mejoran su desempeño dentro de sus organizaciones.

Con esto coincide Michelle Ferrari, CEO de Great Culture to Innovate® en México y founding and strategic partner de Healthy Place To Work, quien concluye al decir que “el bienestar personal impacta directamente al colectivo. Tal como dice Richard Branson, fundador de Virgin, ‘cuida de tus empleados y ellos cuidarán de tu negocio. Es así de fácil’. Es clave que las empresas estén alineadas a ofrecer crecimiento profesional y personal a los empleados, es una gran manera, además, de quedarse con el mejor talento”.