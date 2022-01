Tras la pandemia y la hiper-digitalización, ¿qué les espera a las empresas?

Durante la última década, el reto más importante de las empresas ha sido lograr su digitalización. La pandemia terminó por mostrarnos la necesidad de esta transformación y la constante demanda de nuestros clientes para ayudarlos a llevar a cabo su digitalización nunca había sido tan fuerte, lo que nos ha mostrado que hoy es el momento de reinventar la forma en que funcionan los negocios.

El trabajo a distancia y la resiliencia de la cadena de suministro han sido algunos de los factores más contundentes para acelerar la economía hacia un estado de hiper-digitalización. Las estimaciones sugieren que la industria ha condensado en un año, entre cinco y diez años de digitalización.

Las empresas han acelerado su digitalización de acuerdo a las estimaciones de SAP.

Como líder de Customer Success para SAP a nivel mundial, ofrecer un valor agregado a nuestros clientes es uno de mis principales objetivos. A través de un talentoso equipo global de más de 100 mil personas, escuchamos y entendemos los desafíos que están enfrentando las organizaciones, con el fin de acompañarlas en su trasformación tecnológica y entregar resultados de acuerdo a sus necesidades particulares.

Nuestra estrategia va más allá de ser un proveedor de tecnología porque no se puede simplemente entregar un software como si fuera un pedido a domicilio y desear al cliente un buen día. Es un compromiso auténtico el que tenemos con el cliente para garantizar su éxito, especialmente ahora que nos movemos hacia un cambio de paradigma en el uso de la nube.

En este sentido, estamos enfocados en ser un socio global que entienda los matices de cada país e industria de manera específica, para poner nuestro profundo conocimiento y habilidades en una perspectiva local, proporcionando un fácil acceso a lo mejor que SAP tiene para ofrecer.

"Es un compromiso auténtico el que tenemos con el cliente para garantizar su éxito, especialmente ahora que nos movemos hacia un cambio de paradigma en el uso de la nube".

Cuando tengo conversaciones con los clientes, tomo muchos detalles en consideración: ¿dónde están en su transformación digital?, ¿a qué retos específicos se enfrenta su industria? ¿cuáles son sus áreas de crecimiento? Inquietudes como ser competitivo, encontrar esa ventaja diferenciadora o servir a sus clientes de la mejor manera posible, de acuerdo con sus capacidades, son comunes a todas las empresas desde la más pequeña hasta las grandes multinacionales.

Con una economía formada en su mayoría por pymes, con más del 99.8% de las unidades de negocio del país en este segmento, el grueso de las organizaciones mexicanas comparte retos en común. Una de las cosas que he descubierto es que, en las empresas en crecimiento, el CEO además de ser el CMO, CFO y CIO, está dispuesto a ser disruptivo, entendiendo los cambios y el cómo la tecnología les ayudará, buscando la simplicidad y facilidad de consumo.

Entendiendo estos retos, nuestra estrategia y mentalidad de desarrollo de producto es crear soluciones que sí pueden servir al mercado de las empresas en crecimiento con simplicidad, se puede hacer en el extremo superior, siendo fácilmente escalable, porque nuestros clientes quieren lo mismo: innovar y evolucionar.

La evolución de las empresas en crecimiento es fundamental da pie para contar con una red de empresas inteligentes es clave que permita reimaginar nuevos modelos negocio. En los últimos 20 meses, la dependencia de estas ha aumentado en respuesta a la necesidad de contar con cadenas de suministro resistentes y redes empresariales adaptables. Las empresas que quieran tener éxito en la creciente economía global deben impulsar la colaboración entre redes que trasciendan la industria.

Uno de los retos para SAP es crear soluciones que sí pueden servir al mercado de las empresas en crecimiento (© Sean Justice/Corbis)

Aunque todas las compañías pueden adoptar la nube, no todas lo harán de la misma manera. El proceso que una empresa elige puede ser un diferenciador clave frente a sus competidores. Por ejemplo, hay desafíos específicos dependiendo de las industrias y de dónde empiezan las empresas en sus transformaciones.

Para eso, en SAP traemos una nueva propuesta que llamamos Transformación de Negocio como Servicio, eliminando las barreras más comunes de entrada a la nube y permitiendo una transformación integral del negocio, acelerando el paso de los clientes a esta al mismo tiempo.

En este sentido, RISE with SAP es nuestra oferta integral de transformación, que proporciona un camino hacia la empresa inteligente para cada cliente, independientemente del punto de partida o la complejidad. Ofreciendo a cada uno de ellos en todas las etapas de la transformación digital una forma completamente nueva de rediseñar sus procesos para obtener mejores resultados empresariales. Esta oferta integral cuenta con varios elementos clave, como:

Inteligencia de procesos de negocio para analizar e infundir inteligencia y automatización en los procesos de negocio de los clientes con la comprensión profunda de SAP en operaciones de manejo de datos y procesos de negocio en 25 industrias.

Migración técnica a un entorno de soluciones estándar y modular, con un rápido tiempo de valorización.

Y finalmente, construir la Empresa Inteligente con SAP S/4HANA Cloud y SAP Business Platform como base.

Transformar modelos de negocio puede implicar facilitar la adopción tecnológica de sus colaboradores y acceder a información en tiempo real para una mejor toma de decisiones. (Alistair Berg/Getty Images)

En México, existen empresas que están transformando sus modelos de negocio basados en RISE with SAP. Por ejemplo, NADRO, la empresa enfocada en la distribución de medicinas y productos de salud adoptó esta solución para continuar con su plan de liderar el sector salud para 2025, llevando a la nube sus procesos de negocio, buscando la eficiencia en sus costos de infraestructura y flexibilidad tecnológica. También la aerolínea Volaris fue de las primeras en incorporar RISE with SAP en México para mejorar el Costo Total de Propiedad de su infraestructura digital, facilitar la adopción tecnológica de sus colaboradores y acceder a información en tiempo real para una mejor toma de decisiones.

Esto no ha hecho más que empezar y, como anunciamos en nuestro evento SAPPHIRE NOW, estamos llevando RISE with SAP aún más lejos, con paquetes de transformación para industrias específicas. Ahora que la pandemia ha colocado la transformación digital firmemente en la agenda de las organizaciones, los líderes deben decidir cómo utilizarán las soluciones digitales para mantener y construir una ventaja competitiva en los próximos años.

Este es un desafío clave para todas las industrias, desde minoristas o instituciones financieras. Más que nunca, tendrán que depender de socios comerciales y consultores especializados para comprender qué implican los próximos pasos para el volumen de datos a su disposición. Además, deben comprender cuál es la mejor manera de implementar la nube híbrida para obtener resultados comerciales favorables. Siguiendo esta dirección, estoy convencido que podrán afrontar los retos del futuro con mayor resiliencia.

Scott Russell, miembro de la junta ejecutiva de SAP. (CRISPIAN CHAN)

Sobre Scott Russell:

Scott es un apasionado de las últimas innovaciones y modelos comerciales simplificados que ayudan a las organizaciones a moverse en la nube rápidamente. Scott es, actualmente, miembro de la Junta Ejecutiva de SAP desde 2021.