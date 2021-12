Continúa incierto programa de Green Card para inversionistas

Para el 3 de diciembre se esperaba que el Congreso de Estados Unidos diera luz verde nuevamente al programa de Centros Regionales EB-5, pero esto no sucedió; así como tampoco ocurrió en septiembre cuando se estimaba que sería reautorizado. Al seguir detenido, profesionales de la industria inmobiliaria comienzan a dudar que los Centros Regionales operarán nuevamente, y de hacerlo sostienen que el monto mínimo de inversión estará por encima de los 500 mil dólares actuales.

Desde el 30 de junio los Centros Regionales EB-5 no han podido operar, pues para ese día se esperaba una reautorización del legislativo estadounidense que no ocurrió, recordó el abogado especializado en inversiones EB-5, Christian Triantaphyllis, socio de la firma Jackson Walker LLP y quien está catalogado por la revista EB5 Investor como uno de los 25 mejores abogados migratorios.

Las visas EB-5 son las que permiten a través de una inversión obtener la Green Card en Estados Unidos, y los Centros Regionales EB-5 han ayudado a inversionistas extranjeros a obtener dicha residencia permanente con inversiones en bienes raíces, siempre que se generen al menos 10 empleos. Una de las ventajas que ofrece el programa es que dichos empleos pueden ser indirectos, lo que usualmente suele ser utilizado por la industria inmobiliaria para financiar parte de sus proyectos.

Sólo una puerta abierta

Con estos cambios que no llegan en Estados Unidos, los extranjeros que desean obtener la residencia permanente en ese país mediante una inversión sólo pueden lograrlo a través de proyectos que generan empleos directos, recuerda Triantaphyllis.

El especialista explicó que hay dos caminos para llegar a la visa EB-5. El primero de ellos es a través de inversiones que generen empleos directos, modalidad que se encuentra plasmada en una ley, por lo que no requiere de aprobación del Congreso de Estados Unidos para seguir en operación. “El programa de visas EB-5 para empleos directos es permanente, fue creado en 1990, y allí se mantiene. Sigue vigente para siempre”, destacó el abogado.

Mientras que la segunda de las vías es a través de los mencionados Centros Regionales, que fueron creados en 1996, pero que por el momento se mantienen en se mantiene en pausa. “A través de los Centros Regionales el gobierno de Estados Unidos nos permitió justificar los empleos indirectos que creamos con las inversiones EB-5″, comentó Emilio Guzmán, vicepresidente Ejecutivo y director general de relación con inversionistas de Houston EB5, empresa que gestiona visas de inversión EB-5.

Aunque hay cientos de empresas que ofrecen oportunidades de inversión para visas EB-5, sólo un puñado de ellas cuenta entre su portafolio con proyectos que generan empleos directos, que son la clave para poder seguir optando a estas visas de inversión.

Aprobación más rápida para EB-5

Más allá de un monto de inversión más bajo del que se tenía meses atrás, otras de las ventajas que profesionales del sector destacan sobre las visas EB-5, a través de inversiones directas, es que los tiempos para su aprobación son menores en estos momentos.

Roberto Contreras IV, director gerente de Houston EB5, sostiene que aunque estos procesos no son fáciles de predecir “estamos viendo solicitudes atendidas en tan solo una semana”. “A principios de año, mientras estaba operativo el programa de Centros Regionales, estas solicitudes tardaban más de un mes en ser atendidas. Este cambio puede obedecer a que los servicios de migración están colocando toda su atención a las solicitudes de EB-5 para inversiones directas”, consideró.

Triantaphysllis es de la misma idea: “Tomando en cuenta el bajo número de solicitudes de visas EB-5 por inversiones directas que están pendiente, parece que esto está permitiendo a los servicios de migración (USCIS, por sus siglas en inglés) procesar las peticiones mucho más rápido”.

Qué empresas ofrecen EB-5 hoy

Aunque no son muchas las opciones en el mercado, Houston EB5 se encuentra entre ese puñado de empresas que cuenta en su portafolio con proyectos que generan empleos directos. Específicamente, se trata de Moderno Porcelain Works, unos talleres de porcelana en gran formato que fueron creados hace dos años, y que actualmente tienen ocho instalaciones en la Unión Americana con planes de llegar a 60 en los siguientes cinco años.

De esta forma, a través de Moderno Porcelain Works se puede hacer una inversión directa que permita acceder a la visa EB-5 en estos momentos, con un capital de 600 mil dólares.

“Cuando fundamos Moderno la idea era volver a ser pioneros en la industria de las superficies, como lo fuimos en su momento con el cuarzo, pero ahora a través de un material novedoso y amigable con el medio ambiente como la porcelana. Sin embargo, también sabíamos que era una vía para ofrecer de manera permanente la visa EB-5 a nuestros clientes, como lo hacemos ahora, porque son talleres que generan empleos directos”, comentó Douglas Dillard, director financiero de Moderno Porcelain Works.

En el sector inmobiliario de Estados Unidos se ha creado la duda sobre los Centros Regionales, si volverán o no. No obstante, esto no detiene los planes de las empresas que pueden seguir operando, y muestra de ello es que desde el pasado 10 de noviembre Houston EB5 cuenta con oficinas en la Ciudad de México, con lo que se convirtió en la primera empresa de su tipo con presencia física en el país.

Para más información visite www.houstoneb5.com | Mail: info@houstoneb5.com | USA WhatsApp: +1 832 829 5805